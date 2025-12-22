Čína předhání Západ i ve zbraních. Dodávky ze zahraničí už nechce

Autor:
  15:41
Ještě před dvaceti lety se Čína řadila mezi největší světové dovozce zbraní. Nová data ukazují, že se ve zbraňovém průmyslu stala zcela soběstačnou. Firmy zvládají vyrábět už i kvalitní motory do vojenských letadel, což se ještě v roce 2016 zdálo jako téměř nemyslitelné. Země má nyní k dispozici vlastní zbrojní průmysl odpovídající ambicím globální mocnosti.
Letecký motor CJ2000 na výstavě Nanchang Air Show (31. října 2025)

Letecký motor CJ2000 na výstavě Nanchang Air Show (31. října 2025) | foto: ČTK

Bezpilotní letoun na vojenské přehlídce v Pekingu (3. září 2025)
Dvojice letadel J-35. Všimněte si Pitotovy trubice na nosu spodního stroje....
Dvojice stíhaček J-35 v barvách čínského námořnictva
Čínská námořní stíhačka J-35
29 fotografií

Dlouhá léta se Čína spoléhala na dodávky zbraní z Ruska, Francie i dalších zemí, od kterých odebírala systémy protivzdušné obrany, letecké motory či bojová letadla. Uzavřela několik smluv dokonce i se Spojenými státy. Dnešní situace je ale úplně jiná a země se již na dodávky zbraní ze zahraničí spoléhat nemusí. Naopak je může sama vyvážet, píše The Wall Street Journal.

Čína za poslední roky vypadla z první desítky největších odběratelů zbraní na světě. Ačkoliv obchodní vazby se světem ve vojenském sektoru ještě nepřetrhla zcela, spoléhá se již jen na dodávky některých komponent, kde se jí to hlavně cenově nebo kvalitou vyplatí.

Trump podepsal se Saúdy investice a prodej zbraní za stovky miliard dolarů

Čínskému prezidentovi se tím daří plnit dlouhodobě nastolenou strategii, která spočívá v omezení závislosti na zahraničí, a to nejen v oblasti zbraní. Zvyšuje svou soběstačnost ve všech odvětvích ekonomiky. Chce se sama na sebe spoléhat i třeba v oblasti energií, polovodičů či potravin.

Posun i kvůli krádežím dat

Čínská cesta, která k soběstačnosti ve zbraňovém sektoru vedla, však nebyla často férová. Americké úřady v minulosti čelily hned několika kybernetickým útokům, které cílily na krádeže dat z oblasti letectví či námořních technologií. „Čína vsázela snad na všechny triky, které přicházely v úvahu,“ říká analytik Siemon Wezeman.

Aby se však asijskému gigantovi podařilo vybudovat kvalitní zbrojní sektor, musela proběhnout i celková restrukturalizace vojenského průmyslu. Centrem se stal nově vytvořený státní gigant Aero Engine Corp. of China (AECC). Cílem této firmy bylo, aby jednou dohnala Západ, a to zejména v oblasti pohonných jednotek pro letadla, což se o pár let později povedlo.

Zbraň jako investice. Veletrh nabídl pistoli za 50 tisíc eur

Společnost AECC vznikla hlavně díky tomu, že stát do tohoto podniku investoval několik miliard dolarů. Jen tak totiž mohla nově vzniklá společnost konkurovat globálním gigantům jako General Electric či Pratt & Whitney. Výsledky se dostavily už po pár letech. Čína díky této firmě dnes vyrábí i vlastní stíhačky, které se mohou opřít o vlastní pohonné jednotky. Příkladem je nejnovější čínská stíhačka J-35.

Vlastní bojová letadla považuje čínský prezident Si Ťin-pching za nutnost. „Cílem prezidenta je, aby Čína jednoho dne dokázala i po stránce vojenské překonat Spojené státy,“ říká americký sinolog Tchaj Ming Čche.

Ve svých plánech nehodláme polevovat

Podobný příběh se odehrává i na moři. Čína rychle zvyšuje výrobu vlastních válečných lodí, aby jednou v ideálním případě dohnala USA. Mezi největší počiny z poslední doby se řadí i letadlová loď Fujian, která je vybavena elektromagnetickými katapulty, a tedy technologií, kterou dnes kromě Číny ovládají už jen americké firmy.

Co plánují strany pro armádu: koalice chce zbraně za 5 % HDP, opozice by brzdila

Čínská komunistická strana si však uvědomuje, že nesmí usnout na vavřínech. Stále má navíc ve svých skladech stroje, které původně pocházejí z Ruska či Sovětského svazu. Mnoho letadel i lodí se stále musí spoléhat na dodávky dílčích komponent ze zahraničí. Úkol Číny je proto nyní jednoduchý. Tyto stroje nyní musí nahradit, pokud chce být opravdu zcela soběstačná, uzavírá The Wall Street Journal.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Zemřel majitel firmy CarTec Karel Kadlec, vedení převezme jeho dcera

Zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Zemřel ve věku 65...

Ve věku 65 let zemřel po krátké nemoci zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Firmu založil v roce 2003 jako zastoupení automobilové značky BMW v Ostravě. V současnosti je...

Čechům se zkrátí cesta do Tater. Slovensko otevřelo svůj nejdelší dálniční tunel

Akce Den otevřeného tunelu přilákala do Višňové davy zájemců. (21. prosince...

Silničáři na Slovensku otevřeli klíčový úsek dálnice D1 u Žiliny, jehož součástí je i nejdelší dálniční tunel v zemi. Nová silnice na severu Slovenska, kterou se podařilo dokončit až s výrazným...

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

Správa železnic jako kdyby žila v Matrixu, říká nový ministr dopravy

Premium
Ivan Bednárik, ministr dopravy (18. prosince 2025)

Jedním z hlavních úkolů nově nastupujícího ministra dopravy Ivana Bednárika bude razantní zeštíhlení správce tuzemských kolejí, Správy železnic. Státní organizaci, která kvůli nalezeným 80 milionům v...

Čína předhání Západ i ve zbraních. Dodávky ze zahraničí už nechce

Letecký motor CJ2000 na výstavě Nanchang Air Show (31. října 2025)

Ještě před dvaceti lety se Čína řadila mezi největší světové dovozce zbraní. Nová data ukazují, že se ve zbraňovém průmyslu stala zcela soběstačnou. Firmy zvládají vyrábět už i kvalitní motory do...

22. prosince 2025  15:41

Boeing vypustil po vzletu tuny kerosinu. Obyvatelé obcí si stěžovali na zápach

Challenge Air je belgická nákladní letecká společnost. (17. dubna 2025)

V neděli překvapil obyvatele předměstí belgického města Lutych neobvyklý zápach. Nezvyklou zkušenost okamžitě sdíleli na sociálních sítích a také alarmovali místní úřady. Brzy poté se podařilo...

22. prosince 2025  12:41

Čechům se zkrátí cesta do Tater. Slovensko otevřelo svůj nejdelší dálniční tunel

Akce Den otevřeného tunelu přilákala do Višňové davy zájemců. (21. prosince...

Silničáři na Slovensku otevřeli klíčový úsek dálnice D1 u Žiliny, jehož součástí je i nejdelší dálniční tunel v zemi. Nová silnice na severu Slovenska, kterou se podařilo dokončit až s výrazným...

22. prosince 2025  10:17

Kdy naposledy poslat peníze, aby došly do 31. prosince 2025? Jedna operace to umí i na Silvestra

Platba výhradně v hotovosti mnohé zákazníky spíše odradí.

Konec roku se blíží a s ním i otázka, dokdy je potřeba poslat peníze, které mají příjemci dorazit ještě letos. Platby do 31. prosince 2025 je dobré dělat v předstihu, aby peníze přišly včas. I když...

22. prosince 2025

Superdávka 2026: nezmeškejte příspěvek na bydlení, zbývá posledních pár dnů

Spuštění žádostí o dávku státní sociální pomoci, tzv. superdávku, na úřadě...

Pokud pobíráte příspěvek na bydlení a ještě jste nepožádali o novou superdávku, udělejte to co nejrychleji. Jinak se může stát, že po Novém roce o příspěvek přijdete. Žádosti došlé po 1. lednu 2026...

22. prosince 2025

Digitalizace nezná hranic. V aplikaci klient vyřídí prakticky cokoli, říká expert

Karel Horák, ředitel divize péče o klienty v Air Bank

Bez nutnosti navštívit bankovní pobočku už dnes klienti Air Bank vyřídí skoro celý svůj finanční život - od plateb přes investice až po hypotéku. Budoucnost digitalizace vidí Karel Horák, který v Air...

22. prosince 2025

Správa železnic jako kdyby žila v Matrixu, říká nový ministr dopravy

Premium
Ivan Bednárik, ministr dopravy (18. prosince 2025)

Jedním z hlavních úkolů nově nastupujícího ministra dopravy Ivana Bednárika bude razantní zeštíhlení správce tuzemských kolejí, Správy železnic. Státní organizaci, která kvůli nalezeným 80 milionům v...

22. prosince 2025

Zemřel majitel firmy CarTec Karel Kadlec, vedení převezme jeho dcera

Zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Zemřel ve věku 65...

Ve věku 65 let zemřel po krátké nemoci zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Firmu založil v roce 2003 jako zastoupení automobilové značky BMW v Ostravě. V současnosti je...

21. prosince 2025  16:58

Prodejce kosmetiky Notino se zaměřil na trh služeb. Propojuje zákazníky se salony

Navštívit kosmetický salon bude nejen pro váš vzhled velkým přínosem....

Notino, největší evropský e-shop s produkty pro krásu a zdraví, přišel s novou službou Salony od Notina. Ta umožňuje zákazníkům rezervovat zkrášlovací a wellness služby v salonech na webu nebo...

21. prosince 2025

Špatná zpráva pro rakouské skiareály. Němci musí na zimních dovolených šetřit

Síť sjezdovek na Hintertuxu uspokojí i náročnější lyžaře 365 dní v roce.

Lyžařská sezona v Evropě pomalu začíná, střediska však musí počítat s tím, že návštěvníci z Německa plánují během nadcházejících zimních dovolených šetřit. Útratu na horách meziročně omezí asi 15...

21. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Španělský Manchester má co nabídnout. Bilbao je neobjevený klenot Baskicka

Průvod před Guggenheimovým muzeem, další klíčové stavbě v historii města....

Španělsko se může chlubit spoustou charakteristických měst, písečných pláží a klidných vesniček. Jednomu místu se však kvůli atmosféře i cenové dostupnosti přezdívá „španělský Manchester“. Pulzující...

21. prosince 2025

Test tuzemských perlivých vín: Itálii se vyrovnají. Až na vzorky s chutí plastu či gumy

Premium
ilustrační snímek

Chryzantémy, letní jabloň z dětství u prarodičů, rozkvetlá větvička, hruškový kompot, ale také shnilá jahoda, zatuchlý mák či zubní pasta. Profesionální degustátoři hodnotili šestnáct perlivých vín z...

21. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.