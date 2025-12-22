Dlouhá léta se Čína spoléhala na dodávky zbraní z Ruska, Francie i dalších zemí, od kterých odebírala systémy protivzdušné obrany, letecké motory či bojová letadla. Uzavřela několik smluv dokonce i se Spojenými státy. Dnešní situace je ale úplně jiná a země se již na dodávky zbraní ze zahraničí spoléhat nemusí. Naopak je může sama vyvážet, píše The Wall Street Journal.
Čína za poslední roky vypadla z první desítky největších odběratelů zbraní na světě. Ačkoliv obchodní vazby se světem ve vojenském sektoru ještě nepřetrhla zcela, spoléhá se již jen na dodávky některých komponent, kde se jí to hlavně cenově nebo kvalitou vyplatí.
Čínskému prezidentovi se tím daří plnit dlouhodobě nastolenou strategii, která spočívá v omezení závislosti na zahraničí, a to nejen v oblasti zbraní. Zvyšuje svou soběstačnost ve všech odvětvích ekonomiky. Chce se sama na sebe spoléhat i třeba v oblasti energií, polovodičů či potravin.
Posun i kvůli krádežím dat
Čínská cesta, která k soběstačnosti ve zbraňovém sektoru vedla, však nebyla často férová. Americké úřady v minulosti čelily hned několika kybernetickým útokům, které cílily na krádeže dat z oblasti letectví či námořních technologií. „Čína vsázela snad na všechny triky, které přicházely v úvahu,“ říká analytik Siemon Wezeman.
Aby se však asijskému gigantovi podařilo vybudovat kvalitní zbrojní sektor, musela proběhnout i celková restrukturalizace vojenského průmyslu. Centrem se stal nově vytvořený státní gigant Aero Engine Corp. of China (AECC). Cílem této firmy bylo, aby jednou dohnala Západ, a to zejména v oblasti pohonných jednotek pro letadla, což se o pár let později povedlo.
Společnost AECC vznikla hlavně díky tomu, že stát do tohoto podniku investoval několik miliard dolarů. Jen tak totiž mohla nově vzniklá společnost konkurovat globálním gigantům jako General Electric či Pratt & Whitney. Výsledky se dostavily už po pár letech. Čína díky této firmě dnes vyrábí i vlastní stíhačky, které se mohou opřít o vlastní pohonné jednotky. Příkladem je nejnovější čínská stíhačka J-35.
Vlastní bojová letadla považuje čínský prezident Si Ťin-pching za nutnost. „Cílem prezidenta je, aby Čína jednoho dne dokázala i po stránce vojenské překonat Spojené státy,“ říká americký sinolog Tchaj Ming Čche.
Ve svých plánech nehodláme polevovat
Podobný příběh se odehrává i na moři. Čína rychle zvyšuje výrobu vlastních válečných lodí, aby jednou v ideálním případě dohnala USA. Mezi největší počiny z poslední doby se řadí i letadlová loď Fujian, která je vybavena elektromagnetickými katapulty, a tedy technologií, kterou dnes kromě Číny ovládají už jen americké firmy.
Čínská komunistická strana si však uvědomuje, že nesmí usnout na vavřínech. Stále má navíc ve svých skladech stroje, které původně pocházejí z Ruska či Sovětského svazu. Mnoho letadel i lodí se stále musí spoléhat na dodávky dílčích komponent ze zahraničí. Úkol Číny je proto nyní jednoduchý. Tyto stroje nyní musí nahradit, pokud chce být opravdu zcela soběstačná, uzavírá The Wall Street Journal.