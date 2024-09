Penzijní reforma dopadne i na Číňany. Penze po padesátce už je neudržitelná

Nejvyšší čínští zákonodárci přezkoumávají vládní návrh na zvýšení věku odchodu do důchodu a připravují půdu pro jeho schválení již tento pátek. V praxi by to znamenalo nové pracovní síly pro ekonomiku, nespokojenost zaměstnanců s podobnými návrhy je však v Číně – stejně jako jinde na světě – značná, informuje agentura Bloomberg.

Důchodový věk je nyní u mužů 60 let, ženy na manažerských pozicích odcházejí do penze v 55 letech, dělnice v továrnách pak dokonce už v padesáti.

„Pro Čínu je nevyhnutelnou volbou přizpůsobit se novému normálu populačního vývoje,“ řekl deníku People’s Daily Mo Žung, ředitel Čínské akademie práce a sociálních věd.

Podle oficiální tiskové agentury Sin-chua projednával Stálý výbor Národního lidového kongresu (NPCSC) tento týden návrh na postupné zvyšování věku odchodu do důchodu. Agentura však neupřesnila, o kolik by se měl zvýšit a kdy přesně. Zpráva o vývoji čínských důchodů vydaná na konci roku 2023 ale uvádí, konečným výsledkem reforem by mělo 65 let. V případě schválení by šlo o první úpravu tohoto typu po více než 40 letech.

Naléhavý problém

Země se potýká s demografickými problémy, které zhoršují vyhlídky růstu druhé největší ekonomiky světa. Odložení odchodu do důchodu by zpomalilo pokles počtu obyvatel v produktivním věku a Peking by získal více času na zvýšení porodnosti, která v loňském roce rekordně poklesla.

„Zvýšení této hranice by mohlo zvýšit efektivní nabídku práce a využití pracovní síly celé společnosti a udržet dynamiku a vitalitu hospodářského a sociálního rozvoje,“ uvedl v článku zveřejněném v deníku People’s Daily Jüan Sin, profesor ekonomie z univerzity Nan-kchaj. „V souladu s principem dobrovolnosti a flexibility budou moci starší lidé, kteří jsou ochotní a schopní pokračovat v práci, lépe zužitkovat své vlastní dovednosti.“

Návrh se pravděpodobně schválí v pátek, kdy zasedání NPCSC skončí, neboť schválení plánu předloženého Státní radou je do značné míry jen formalitou. Pak by měly být také známé další podrobnosti.

Přinejmenším od 70. let dvacátého století je Čína zemí s jednou z nejnižších hranic odchodu do důchodu na světě. Předchozí diskuse o zvýšení tohoto věku, například v roce 2008, se nepodařilo dovést do konce.

V reakci na chystané změny se na čínských sociálních sítích objevily projevy nespokojenosti s trhem práce, zejména u starších zaměstnanců.

„Mladí lidé nemohou najít práci, lidé středního věku se obávají propuštění a nyní se objevil další problém: starší lidé nemohou odejít do důchodu,“ napsal jeden z uživatelů v příspěvku na Weibo, čínské alternativě k platformě X. „Jistě, odložte odchod do důchodu. Ale musíte zajistit pracovní místa pro lidi ve věku 35–65 let,“ přidal jiný.

Nejen kultura 996

Čínský trh práce je v souvislosti se zpomalením ekonomiky stále problematický. Čínské společnosti jsou nechvalně známé svou kulturou 996, tedy systémem založeným na práci od devíti ráno do devíti večer šest dní v týdnu, který vládne velkým korporacím v čínských metropolích. Země je také známa svou diskriminací při zaměstnávání žen a lidí starších 35 let. S rostoucím využíváním umělé inteligence také hrozí, že pracovníkům přibude nová konkurence.

Ve snaze řešit diskriminaci na základě věku se úředníci minulý měsíc zavázali potírat předsudky při přijímání zaměstnanců, mimo jiné tím, že se zaměří na inzeráty s nabídkami práce, které obsahují diskriminační formulace týkající se pohlaví a věku.

Podle úterní zprávy státní televizní stanice CCTV klesá počet obyvatel Číny od roku 2022. Očekává se, že podíl lidí starších než 65 let dosáhne do deseti let třiceti procent populace, ještě v roce 2021 to přitom bylo 14,2 procenta, uzavírá Bloomberg.