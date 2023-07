Číňané přestali létat do zahraničí. Z cestování se pro ně mnohdy stal luxus

Drahé letenky nebo dlouhé čekací doby pro vydání cestovních víz negativně ovlivnily čínskou výjezdní turistiku. Množství vnitrostátní čínských letů se sice postupně vrací na předpandemická čísla, těch mezinárodních je ale oproti tomu asi o polovinu méně, jak informoval server CNBC.

Odborníci upozorňují, že za změnou čínských spotřebitelských preferencí stojí také větší obliba domácího cestování. „Vnitrostátní cestovní ruch v Číně je prestižnější a kvalitnější než dřív. Zahraniční turistika se v Číně prozatím vrátila jen asi na třetinu úrovně roku 2019,“ uvedl pro server CNBC Wolfgang Georg Arlt, zakladatel a CEO Chinese Outbound Tourism Research Institute.

Ještě na počátku roku 2023 se očekávalo, že z uvolnění přísných protipandemických opatření v Číně bude těžit hlavně země v Tichomoří i státy v Asii. Agentura Reuters ale uvedla, že počet čínských turistů v Thajsku, Singapuru, Indonésii nebo na území Filipín se letos v květnu propadl minimálně o šedesát procent ve srovnání se stejným obdobím roku 2019.

Číňané chtějí hlavně do Egypta

Červnový průzkum společnosti Morning Consult ukázal, že v příštích měsících by se však mohly alespoň částečně zvýšit čínské návštěvy v Evropě či v oblasti Střední Ameriky. Ještě vyšší nárůst poptávky se ale nyní očekává v případě Blízkého východu a severní Afriky. Mimořádně táhnout má hlavně Egypt.

Průzkum agentury Morning Consult ale přišel zároveň s tím, že mnohem méně Číňanů se nyní plánuje vydat do Spojených států. Experti poukazují v tomto ohledu na geopolitické rozbroje a nedostatek letů.

„Zatímco lety na Blízký východ i do oblasti severní Afriky ve srovnání s úrovní před pandemií dramatiky vzrostly, do oblasti Kanady či Spojených států je to přesně naopak. Změně čínských spotřebitelských preferencí příliš nepomohly ani nepříliš pozitivní vztahy mezi Čínou a Západem,“ uvedl pro server CNBC analytik Scott Moskowitz.

Může za to i situace na Ukrajině

Svůj dopad má i válka na Ukrajině, neboť severoamerické aerolinky nemohou využívat ruský vzdušný prostor, což dobu letů prodlužuje a cenu letenek prodražuje. „Čínské letecké společnosti nejsou něčím takovým vázány, což se do cestovního ruchu v Číně taktéž promítlo,“ upřesňuje svůj pohled analytik Moskowitz.

Čínské spotřebitelské výdaje v oblasti cestovního ruchu tak prozatím zůstávají za očekáváním. Číňané své cestovatelské touhy krotí a kvůli obávám z nadcházejícího hospodářského vývoje si utahují opasky. Více se v Číně momentálně šetří jen na stravování a sportování. Do situace se negativně propisuje i vysoká nezaměstnanost čínských mladých. Ta totiž nyní překonává hranici 20 procent. V dalších státech po celém světě jsou právě mladší ročníky zásadním tahounem cestovního ruchu, v Číně to ale momentálně neplatí.