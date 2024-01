Čína výrazně přidala ve vývozu osobních aut. Vděčným zákazníkem je Rusko

Podle podrobnějších údajů za období od ledna do listopadu dosáhl vývoz automobilů do Ruska 841 000 vozů. To se tak stalo největším dovozcem automobilů z Číny. Na druhém místě následovalo s velkým odstupem Mexiko, napsala agentura DPA.

Vývoz osobních automobilů z Číny se loni zvýšil téměř o 64 procent na 4,1 milionu vozů. Čína by tak mohla vystřídat Japonsko na pozici největšího vývozce osobních aut na světě. Údaje o vývozu z Japonska za celý loňský rok se očekávají koncem měsíce. V období od ledna do listopadu Japonsko vyvezlo 3,6 milionu aut, uvádí agentura AP.

Sdružení výrobců neuvádí rozdělení elektromobilů, ale údaje zveřejněné asociací osobních automobilů ukázaly, že v roce 2023 elektromobily tvořily 24 procent prodejů nových automobilů v Číně, přičemž v roce 2021 to bylo 12 procent. Včetně hybridů dosáhl podíl vozidel na nové energie na celkových prodejích v loňském roce 36 procent.

Čínské automobilky výrazně expandují na zahraničních trzích, neboť hledají nové příležitosti k růstu v době zpomalování čínské ekonomiky.

Největším čínským vývozcem automobilů v loňském roce zůstala společnost SAIC Motor. Druhé místo obsadila firma Chery Automobile, která těžila z výrazného růstu prodeje do Ruska. Za ní následovaly firmy Zhejiang Geely Holding Group a Chongqing Changan Automobile.

V letošním roce by však mohl vývoz automobilů z Číny čelit překážkám. Předpokládá se, že prudký růst čínských automobilek v Rusku se zastaví v důsledku stabilizace na tamním trhu. Evropská unie navíc loni začala vyšetřovat subvencování výroby elektromobilů v Číně a některé země, včetně Spojených států, uvažují o zvýšení dovozních cel, uvedl podle agentury Bloomberg jeden z vedoucích pracovníků svazu CAAM.