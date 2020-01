Čína se stala druhým největším výrobcem zbraní na světě, předstihla Rusko

Čtyři čínské zbrojařské skupiny podle výzkumu Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) generují dostatečně vysoké tržby na to, aby mohly být zařazeny mezi dvacet největších světových prodejců zbraní. V roce 2017 totiž měly jejich tržby dohromady hodnotu 54,1 miliard dolarů. Na svém webu to psala německá televize Deutsche Welle.

„Můžeme s jistotou říci, že je Čína druhým největším výrobcem zbraní na světě za USA a před Ruskem,“ uvedl spoluautor zprávy Nan Tian pro Japan Times.

„Tento výzkum představuje dosud nejkomplexnější obraz produkce zbraní čínských společností,“ sdělil SIPRI na svých webových stránkách. Institut však dodal, že jsou čísla pravděpodobně podhodnocena. Všichni tamější výrobci jsou totiž ve vlastnictví státu, který je může úmyslně zkreslovat. I proto SIPRI ve svém výzkumu neřadí země, ale jednotlivé společnosti.

Hodnota prodeje zbraní čínských podniků nebyla v minulosti známa. Institutu SIPRI se je podařilo získat až teď, a to za roky 2015 až 2017. Do výzkumu pak zahrnul firmy, o kterých jsou dostupné důvěryhodné finanční informace.

Číňané v TOP 20

Na jejich základě tak lze čtyři hlavní čínské zbrojní společnosti konečně porovnat s hlavními zbrojními společnostmi ve zbytku světa. V roce 2017 bylo z dvaceti největších společností v žebříčku TOP 100 od SIPRI jedenáct z USA, šest ze západní Evropy a tři z Ruska.

Pokud by byly do žebříčku zahrnuty i tyto čtyři čínské zbrojní společnosti, všechny by se zařadily mezi 20 nejlepších. Celková odhadovaná hodnota prodeje zbraní činí 54,1 miliardy dolarů. Tři z těchto společností by se pak umístily v první desítce.

Největší z čínských společností je Aviation Industry Corporation of China (AVIC), která podle odhadu prodala zbraně za 20,1 miliard dolarů. Je tak šestou největší zbrojařskou firmou na světě. China North Industries Group Corporation (NORINCO) by se pak s obratem 17,2 miliardy dolarů umístila na osmém místě. Tato společnost je mimochodem největším výrobcem pozemních zbrojních systémů na světě.

Dramatický posun

Deník Japan Times označil umístění Číny v první desítce žebříčku SIPRI za dramatický posun. Ještě před deseti lety se totiž země spoléhala na dovoz z Ruska a Ukrajiny. Podle odhadů Čína každoročně prodá zbraně za 70 až 80 miliard, drtivou většinu nakupují různé pobočky Čínské lidové osvobozenecké armády.

Čínský zbrojní průmysl se podle zprávy vyvinul do stadia, kdy je po jeho zbraních v zámoří vysoká poptávka. A to i přesto, že o exportu čínských zbraní nejsou k dispozici žádné oficiální statistiky. Podle odhadů je země v současnosti pátým největším vývozcem zbraní na světě.

Peking je v hledáčku odborníků i z toho důvodu, že nepodepsal mnoho existujících předpisů o kontrole zbrojení. „Neexistuje žádný závazný systém, který by Čínu a tyto vývozce vedl k zodpovědnosti,“ vysvětlil rizika jeden z autorů zprávy. Země svůj podpis nepřipojila ani ke Smlouvě o obchodu se zbraněmi schválené OSN v roce 2013.