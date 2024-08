Čas na vládní stimulační balíček. Čínu děsí klesající výrobní aktivita

Výrobní aktivita v Číně klesá již třetí měsíc v řadě. Ukazují to výsledky tamního průzkumu mezi manažery, které zveřejnil čínský statistický úřad. Čínské tvůrce hospodářské politiky to dostává pod tlak, aby co možná nejrychleji přišli se stimulačními opatřeními, které povedou k opětovnému nakopnutí druhé největší ekonomiky na světě.