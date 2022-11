Výherce jackpotu přišel pro miliony v masce. Kvůli rodině, aby nezlenivěla

Muž šel nárokovat svou výhru do sázkové kanceláře ve městě Nanning, které se nachází v autonomní oblasti Kuang-si. S cílem zůstat v anonymitě si oblékl kostým animované postavy, který mu zakrýval obličej.

„Neřekl jsem o tom své ženě ani dítěti. Měl jsem strach, že by se mohli chovat povýšeně k ostatním lidem a také nabýt dojmu, že již v budoucnu nebudou muset pracovat nebo studovat,“ cituje slova muže označovaného jako Li server South China Morning Post.

Li zmínil, že si losy kupoval pravidelně už více než deset let. „V minulosti jsem vyhrál jen pár desítek jüanů,“ uvedl. „Beru to jako koníček, mé rodině to je jedno. Neutrácím za losy moc peněz a dávají mi paprsek naděje,“ dodal.

Paprsek naděje se proměnil v realitu. Li se o výhře dozvěděl 21. října. Druhý den odjel vlakem do města Nanning a přes víkend nocoval v hotelu. V pondělí 24. října se vydal pro výhru. „Ten víkend jsem nešel ani ven, nechtěl jsem losy ztratit,“ řekl.

Výherce již daroval 5 milionů jüanů (asi 17 milionů Kč) na charitu. A zatím se nerozhodl, jak naloží se zbytkem.

A přestože Li své ženě o výhře neřekl, podle serveru Jiupai news budou získané peníze považovány za společné jmění manželů. Čínský právník Fu Jian také upozornil, že zatajováním informací Li porušuje čínský zákon o manželství.