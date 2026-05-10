Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Od ropy k turbínám. Čína výrazně rozšiřuje výstavbu větrných elektráren

Autor:
  15:00
Čína využívá vysoké ceny ropy i geopolitické napětí k posílení své pozice ve větrné energetice. Letos dál zrychluje výstavbu a navazuje na loňský rekord, kdy instalovala třikrát více kapacit než zbytek světa dohromady. Roste také export větrných turbín.
Čína je jedničkou ve větrné energii. Plánuje další rozvoj elektráren

Čína je jedničkou ve větrné energii. Plánuje další rozvoj elektráren | foto: Reuters

Výrobní linka s částí rekordní větrné turbíny o výkonu 26 megawattů. (13. října...
Jedna z továren společnosti Dongfang Electric Corporation ve Fu-čou v...
Technik obsluhující robotické rameno na výrobní základně společnosti Dongfang...
Interiér továrny společnosti Dongfang Electric Corporation ve Fu-čou v...
8 fotografií

„Energie je strategickou otázkou rozvoje, náš průkopnický rozvoj větrné a solární technologie se ukázal jako prozíravý,“ cituje The New York Times slova čínského prezidenta z konce března.

Země jde opačným směrem než Spojené státy, které rozvoj větrné energetiky brzdí. Firmám vyplatily miliardové kompenzace za zrušené projekty a zdržují schvalování dalších.

Konec větrníků v USA. Trump stopl téměř hotový projekt, akcie dánské firmy padají

Dominanci Číny potvrzuje i fakt, že všech šest největších výrobců větrných turbín na světě je dnes čínských.

„Instalace turbíny závisí na obdobích klidného počasí ve větrných oblastech. V Číně mohou velké solární farmy vyrůst za méně než rok, zatímco větrné projekty mohou trvat až tři roky,“ uvedl Sebastian Meyer, dlouholetý konzultant pro obnovitelné zdroje energie, který se specializuje na Čínu.

Asijská velmoc nyní urychleně buduje i větrné elektrárny na hlubším moři, které zachycují stabilnější vítr a jsou blíže pobřežním odběratelům energie než turbíny ve vnitrozemí. Minulý měsíc dokončila společnost China Huaneng Group, jeden z pěti hlavních producentů elektřiny v zemi, dosud nejhlubší mořský větrný park v Číně.

Projekt, který se nachází u pobřeží severní Číny, konkrétně u města Jen-tchaj, je umístěný asi ve 55 metrech hluboké vodě.

Roste i export technologií

Vítr loni dodal 10 procent čínské elektřiny, což je podíl, který každoročně roste přibližně o jeden procentní bod. Uhlí stále tvoří něco málo přes polovinu, ale jeho podíl každý rok klesá o několik procentních bodů, napsal americký portál.

Paradox Číny. Veze se na zelené vlně, zároveň však staví nové uhelné elektrárny

Čína zároveň rychle zvyšuje export větrných technologií. Vývoz turbín a komponentů do Evropské unie vzrostl loni o 66 procent, dodávky do rozvojových zemí v rámci iniciativy Pásu a stezky stouply o 74 procent.

Čínští výrobci v čele se společností Envision Energy posilují i v Indii. Díky daňovým pobídkám a vládní podpoře patří země k největším trhům s větrnou energií na světě, a to hned po Číně. Envision v Indii konkuruje společnosti Suzlon Energy, hlavnímu indickému výrobci větrných turbín.

Konflikt v Íránu a následný prudký nárůst cen ropy a zemního plynu zrychlily poptávku po větrné energii na celém světě. Globální objednávky větrných turbín letos na jaře prudce vzrostly a navázaly na 40procentní nárůst z loňského roku. Například Vietnam zrušil plány na výstavbu velké plynové elektrárny a místo toho se zaměřil na větrnou a solární energii.

Číňané překvapili obří turbínou. Je o třetinu výkonnější, než má konkurence

Ještě před dvěma dekádami dominovaly větrnému průmyslu západní firmy jako Vestas nebo General Electric. Zlom přišel po roce 2005, kdy Peking začal systematicky podporovat domácí výrobce a omezovat závislost na dovozu. Zahraniční firmy sice přesunuly výrobu do Číny, postupně ale ztratily podíl na trhu ve prospěch místních konkurentů.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Sněz a uteč. Malebné italské pobřeží se proměnilo ve scény z třetího světa

Pobřeží Amalfi, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, láká návštěvníky...

S rostoucími teplotami začali návštěvníci zaplavovat ulice malebných vesniček podél Amalfinského pobřeží ležícího jižně od Neapole. Navzájem se tlačí svými odhalenými rameny a přeplněnými batohy...

Průšvih CSG: akcie ztratily už polovinu hodnoty. Nevěří se jeho byznys modelu

ilustrační snímek

Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v pondělí prudce oslabily. Reagovaly tak na zprávu firmy Hunterbrook zpochybňující obchodní model CSG, napsala...

Soupravy Talgo mají problémy. Dvě ze tří jsou mimo provoz, na palubu míří manažeři

Nová vlaková souprava Leo Expressu na pražském Hlavním nádraží (23. dubna 2026)

Španělské vlaky Talgo, které minulý týden slavnostně uvedl do provozu s cestujícími dopravce Leo Express, mají velké problémy. Kvůli technickým závadám jsou mimo provoz dvě ze tří souprav, většinu...

Pije Sydney Sweeney plzeň? Česká stopa v americkém seriálu vzbudila zvědavost

V Euforii se objevilo české pivo. Známé značku si lidé všimli ve scéně se...

Pozornost všímavých českých diváků vzbudila jedna ze scén třetí řady amerického seriálu Euforie. Záběr, ve kterém se před herečkou Sydney Sweeney ocitne otevřená láhev Plzeňského Prazdroje, se brzy...

Od ropy k turbínám. Čína výrazně rozšiřuje výstavbu větrných elektráren

Čína je jedničkou ve větrné energii. Plánuje další rozvoj elektráren

Čína využívá vysoké ceny ropy i geopolitické napětí k posílení své pozice ve větrné energetice. Letos dál zrychluje výstavbu a navazuje na loňský rekord, kdy instalovala třikrát více kapacit než...

10. května 2026

Kanada hledá cestu ze závislosti na USA. Oživuje zapomenutý přístav Churchill

Pohled na železniční trať a nádraží v Churchillu v Manitobě. Uzavření přístavu...

Kanada se po nástupu Donalda Trumpa do funkce prezidenta USA snaží diverzifikovat svoji ekonomiku. Vsadit chce i na dlouhodobě opomíjený přístav Churchill, který by se v příštích letech mohl proměnit...

10. května 2026

Íránský konflikt Saúdům vyhovuje. Zisky z ropy vzrostly o čtvrtinu

Rafinerie v Janbú patřící ropnému gigantu Saudi Aramco

Saúdskoarabské těžební společnosti Saudi Aramco, která je největším vývozcem ropy na světě, vzrostl v prvním čtvrtletí čistý zisk o 25 procent na 32,5 miliardy USD (670,6 miliardy Kč). K růstu...

10. května 2026  10:21

Nový šéf Harley-Davidson slibuje změnu. Firma chystá návrat legendy i levnější modely

Artie Starrs, nový šéf značky Harley-Davidson, slibuje revoluční změny. (6....

Společnost Harley-Davidson se dlouhá léta soustředila na svou věrnou zákaznickou základnu z generace baby-boomerů. Nabízela jim drahé cruisery i cestovní motocykly. Nový generální Artie Starrs nyní...

10. května 2026

Orbánovy trafiky. Magyar slibuje demontáž systému, úklid však bude stát mnoho sil

Premium
Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Nový maďarský premiér Péter Magyar přebírá zemi s příslibem zásadní proměny státu. Po letech vlády Viktora Orbána chce rozplést síť politických privilegií, podezřelých privatizací a veřejných...

10. května 2026

Kdo je Nurlan Smagulov. Nejnovější kazachstánský miliardář začínal jako prodejce aut

Tvář kazachstánského města Almaty se mění takřka každým dnem. (2. července 2018)

Nurlan Smagulov je nejnovější přírůstek v miliardářském žebříčku Bloomberg Billionaires Index. Jeden z nejvlivnějších mužů Kazachstánu se na transformaci někdejší sovětské svazové republiky svezl...

10. května 2026

Čína využívá energetické krize. Rozhoduje, kterým asijským státům pomůže

Srí Lanka oznámila kratší pracovní týden, aby šetřila své vzácné zásoby paliva,...

Válka v Íránu a uzavření Hormuzského průlivu tvrdě dopadly na asijské země závislé na dovozu paliv. Peking využívá situace k posílení regionálního vlivu a sousedům nabízí omezenou pomoc s dodávkami...

9. května 2026

Dříve ráj na zemi, teď peklo. Americkou pláž devastují hektolitry splašků z Mexika

Idylické dny na pláži v Coronadu se zdají být minulostí. Vodu znečišťují...

Coronado, jedno z nejluxusnějších kalifornských přímořských městeček, má palčivý problém: příval nečištěných odpadních vod, které se sem dostávají z Mexika. Tisíce litrů odpadních vod z nedaleké...

9. května 2026

Lodě místo Hormuzu míří kolem Afriky. Tamní přístavy z toho ale nic nemají

Nákladní loď dánské společnosti Maersk (19. ledna 2023)

Ačkoliv je Hormuzský průliv už několik týdnů zablokovaný, africké přístavy z toho zatím výrazně neprofitují. Počet lodí, které nyní místo cesty přes Perský záliv volí delší trasu kolem Mysu Dobré...

9. května 2026

V poušti, letadle i sídle prezidenta. Pobočky McDonald's umějí překvapit

Nejstarší a dosud fungující McDonald’s se nachází v Downey v americkém státě...

Pobočky řetězce rychlého občerstvení McDonald’s nejsou jedna jako druhá, i když se to třeba na první pohled může zdát. Na světě existuje několik provozoven, které lze považovat za jedinečné a právě...

9. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Větrníky nemusí končit na skládce. Reportáž z továrny, kde jim vrací život

Obří části větrných turbín uvnitř haly závodu GE Vernova v Noblejas, které zde...

Závod společnosti GE Vernova v městečku Noblejas asi 60 kilometrů jižně od Madridu vypadá navenek jako každý jiný v této průmyslové zóně. Uvnitř prostorných a čistých hal však místní zaměstnanci...

9. května 2026

Pivo budou brzy vařit humanoidní roboti, říká šéf Poděbradského pivovaru

Premium
Ludvík Gebauer, majitel pivovaru v Poděbradech (5. května 2026)

Rodiče zachránili pivovar 14 dní před demolicí, vypráví v rozhovoru pro iDNES.cz Ludvík Gebauer z Poděbradského pivovaru. Sází hodně na nové postupy, do konce desetiletí si dokáže představit obsluhu...

9. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.