Od ropy k turbínám. Čína výrazně rozšiřuje výstavbu větrných elektráren

„Energie je strategickou otázkou rozvoje, náš průkopnický rozvoj větrné a solární technologie se ukázal jako prozíravý,“ cituje The New York Times slova čínského prezidenta z konce března.
Země jde opačným směrem než Spojené státy, které rozvoj větrné energetiky brzdí. Firmám vyplatily miliardové kompenzace za zrušené projekty a zdržují schvalování dalších.
Dominanci Číny potvrzuje i fakt, že všech šest největších výrobců větrných turbín na světě je dnes čínských.
„Instalace turbíny závisí na obdobích klidného počasí ve větrných oblastech. V Číně mohou velké solární farmy vyrůst za méně než rok, zatímco větrné projekty mohou trvat až tři roky,“ uvedl Sebastian Meyer, dlouholetý konzultant pro obnovitelné zdroje energie, který se specializuje na Čínu.
Asijská velmoc nyní urychleně buduje i větrné elektrárny na hlubším moři, které zachycují stabilnější vítr a jsou blíže pobřežním odběratelům energie než turbíny ve vnitrozemí. Minulý měsíc dokončila společnost China Huaneng Group, jeden z pěti hlavních producentů elektřiny v zemi, dosud nejhlubší mořský větrný park v Číně.
Projekt, který se nachází u pobřeží severní Číny, konkrétně u města Jen-tchaj, je umístěný asi ve 55 metrech hluboké vodě.
Roste i export technologií
Vítr loni dodal 10 procent čínské elektřiny, což je podíl, který každoročně roste přibližně o jeden procentní bod. Uhlí stále tvoří něco málo přes polovinu, ale jeho podíl každý rok klesá o několik procentních bodů, napsal americký portál.
Čína zároveň rychle zvyšuje export větrných technologií. Vývoz turbín a komponentů do Evropské unie vzrostl loni o 66 procent, dodávky do rozvojových zemí v rámci iniciativy Pásu a stezky stouply o 74 procent.
Čínští výrobci v čele se společností Envision Energy posilují i v Indii. Díky daňovým pobídkám a vládní podpoře patří země k největším trhům s větrnou energií na světě, a to hned po Číně. Envision v Indii konkuruje společnosti Suzlon Energy, hlavnímu indickému výrobci větrných turbín.
Konflikt v Íránu a následný prudký nárůst cen ropy a zemního plynu zrychlily poptávku po větrné energii na celém světě. Globální objednávky větrných turbín letos na jaře prudce vzrostly a navázaly na 40procentní nárůst z loňského roku. Například Vietnam zrušil plány na výstavbu velké plynové elektrárny a místo toho se zaměřil na větrnou a solární energii.
Ještě před dvěma dekádami dominovaly větrnému průmyslu západní firmy jako Vestas nebo General Electric. Zlom přišel po roce 2005, kdy Peking začal systematicky podporovat domácí výrobce a omezovat závislost na dovozu. Zahraniční firmy sice přesunuly výrobu do Číny, postupně ale ztratily podíl na trhu ve prospěch místních konkurentů.