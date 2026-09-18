Čína se na podobný výpadek jako nyní v případě blízkovýchodní krize připravovala roky. Budovala dlouhodobě strategické zásoby, rozšiřovala kapacitu rafinerií a zároveň snižovala závislost na ropě skrze rychlý nástup elektromobility. Když válka omezila přepravu přes Hormuzský průliv, Peking nemusel narychlo shánět ropu jinde za mnohem vyšší cenu, naopak mohl dovoz výrazně omezit, píše The New York Times.
Během prvních šesti měsíců války Čína meziročně snížila dovoz ropy o 23 procent. Tak výrazný propad poptávky ze strany největšího světového dovozce ropy se projevil i na světových cenách. Podle analytika společnosti Goldman Sachs Daana Struyvena byla ropa na světových trzích koncem srpna asi o deset dolarů za barel levnější, než by byla, kdyby Čína dál nakupovala stejné množství jako před začátkem války.
|
Čína se stala novou ropnou velmocí. Navzdory tomu, že jí schází obří naleziště
Jeho slova potvrzují i další odborníci. „Tak výrazný vliv Číny nikdo nečekal,“ uvedla pro The New York Times vysokoškolská pedagožka Erica Downsová.
Čína navíc ukázala, že může ovlivňovat i množství paliv, které se dostane na zahraniční trhy. Krátce po začátku konfliktu výrazně omezila vývoz benzinu, nafty a leteckého paliva. Dostupné dodávky přitom směřovaly hlavně do zemí, s nimiž má Peking dobré vztahy, například do Vietnamu a Thajska.
Hůře na tom byly Austrálie a Filipíny, které s Čínou vedou spory v Jihočínském moři. Podobně už Peking v minulosti postupoval také v případě vzácných zemin, jejichž dodávky do zahraničí využívá jako jeden z nástrojů své obchodní politiky.
|
Ropa zůstává pod 100 dolary. Pomáhá Čína i alternativní přepravní trasy
Začátkem července Čína vývoz paliv znovu zvýšila. Konflikt ale ukázal, že dnes může s cenami ropy zahýbat podobně jako velcí producenti. Zatímco Saúdská Arábie ovlivňuje trh změnami těžby, Čína zase tím, kolik ropy nakoupí. Jako největší dovozce na světě tak může výrazným omezením nákupů rychle změnit situaci na trhu.
Závislost Číny na ropě se snižuje
Číně navíc pomáhá, že její spotřeba ropy už neroste jako dřív. Podle největší tamní rafinerské společnosti Sinopec mohla poptávka dosáhnout vrcholu už v loňském roce.
Velkou zásluhu na tom mají elektromobily, které už tvoří zhruba 14 procent osobních aut na čínských silnicích. Mezinárodní energetická agentura odhaduje, že jen díky jejich rozšíření spotřebovala země ve druhém čtvrtletí asi o 1,5 milionu barelů ropy denně méně, než kdyby všechna tato auta stále jezdila na benzin či naftu.
Číně pomáhá také hustá síť vysokorychlostních železnic a průmysl, který dokáže část ropy nahradit uhlím. V době krize tak má více možností, jak spotřebu omezit než většina ostatních velkých dovozců.
Vlastní strategické zásoby přitom začala výrazněji budovat až poté, co se v roce 1993 stala čistým dovozcem ropy. Od té doby je rychle navyšovala a za vlády Si Ťin-pchinga dál rostly. Dnes podle odhadů tvoří zhruba třetinu známých světových zásob ropy.
|
Na sankce zapomeňte, vzkázala Americe Čína. Dováží nejvíc íránské ropy
Jedním z důvodů, proč Čína zásoby budovala, byla obava, že by v případě konfliktu mohly být přerušeny dodávky z Blízkého východu přes Malacký průliv. Dnes se ukazuje, že stejné rezervy dávají Pekingu také větší volnost při rozhodování, kolik ropy vůbec nakoupí.
„Pokud má Čína takovou schopnost na straně poptávky, stává se hráčem, za kterým budou ostatní chodit a něco za jeho přístup nabízet,“ uzavřela pro The New York Times bývalá americká bezpečnostní poradkyně Meghan O’Sullivanová.