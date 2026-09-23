Postavení Číny na trhu se vzácnými zeminami je mimořádně silné. Připadá na ni na ni připadá až 70 procent světové těžby a více než 85 procent světových kapacit na jejich zpracování. U některých prvků je její podíl dokonce ještě vyšší. Proto není divu, že i o vzácných zeminách mají představitelé USA a Číny během následujících dnů hovořit, píše portál The New York Times
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Napětí kolem prvků vzácných zemin zesílilo v dubnu 2025, kdy Čína zavedla vývozní licence na sedm prvků a některé výrobky, které je obsahují. Stalo se tak krátce po zavedení nových amerických cel. Vývoz se následně výrazně zpomalil a část zahraničních výrobců musela omezit produkci nebo hledat náhradní dodavatele.
Situace se od té doby částečně uklidnila, problémy však přetrvávají. Čínské úřady posuzují žádosti o vývoz jednotlivě a firmy si stěžují na zpožděné, zkrácené nebo úplně nedodané zásilky.
Washington navíc tvrdí, že Peking nevydává potřebná povolení v takovém rozsahu, jaký Spojené státy po předchozích jednáních očekávaly. „Dodávky nejsou na úrovni, kterou bychom očekávali, a jsem si jistý, že to bude tématem jednání,“ uvedl před schůzkou nejmenovaný vysoce postavený americký představitel pro The New York Times.
Lze na Čínu spoléhat?
Prvky vzácných zemin potřebují výrobci větrných turbín, čipů, displejů, laserů i vojenské techniky. Každé výraznější omezení čínského vývozu proto může během krátké doby zasáhnout průmyslové podniky v USA, Evropě, Japonsku i Indii.
Právě nejistota kolem dalších dodávek proto začíná měnit i pohled zahraničních firem na Čínu jako dlouhodobého obchodního partnera. „Omezení vyvolala u mnoha našich členů pochybnosti, zda lze na Čínu dlouhodobě spoléhat jako na stabilního partnera v dodavatelském řetězci,“ řekl Michael Hart jako prezident Americké obchodní komory v Číně.
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Další zpřísnění může přijít 10. listopadu. Do té doby Čína odložila širší soubor omezení oznámený loni na podzim. Pokud se Peking s Washingtonem nedohodnou na dalším posunu, kontroly se rozšíří na další vzácné zeminy a související technologie. Týkat se mají například erbia, které se využívá v optických vláknech pro datová centra nebo podmořské kabely.
Spojené státy podle amerických představitelů usilují o odklad o šest měsíců až rok. Čína naopak požaduje, aby Washington na delší dobu upustil od dalších cel a obchodních omezení. Vzácné zeminy jsou tak jen jednou částí mnohem širšího vyjednávání mezi oběma zeměmi.
Samostatný spor vede Peking také s Tokiem. Po politické roztržce omezil některé dodávky do Japonska, včetně dysprosia využívaného v automobilech a pokročilých čipech. Čínská vláda tvrdí, že kontroly mají zabránit tomu, aby se citlivé materiály dostávaly do vojenské výroby.
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Pro Spojené státy je problém především v tom, že závislost na Číně nelze odstranit rychle. Nové doly a zpracovatelské závody sice vznikají v USA i dalších zemích, vybudování dostatečných kapacit ale potrvá roky, uzavírá The New York Times.