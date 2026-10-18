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Dětská hračka vyjde v USA na 30 dolarů. Čínský výrobce ale na ní vydělá drobné

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  18:00
Panenky společnosti Zuru v hračkářství JouéClub v Nice (28. listopadu 2020)

Panenky společnosti Zuru v hračkářství JouéClub v Nice (28. listopadu 2020) | foto: Profimedia.cz

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Hračka, za kterou zákazník v americkém obchodě zaplatí 30 dolarů (asi 650 korun), přinese čínskému výrobci jen úplné minimum. Továrna za její výrobu získá zhruba šest dolarů (130 korun), ze kterých musí uhradit materiál, mzdy i další provozní náklady. Na samotném výrobku tak čínské fabrice může zůstat zisk v přepočtu jen v řádu několika mála korun.

Na to, jak se konečná cena hračky rozděluje mezi výrobce, dopravce a prodejce, se zaměřila britská stanice BBC. Čína přitom zůstává hlavním dodavatelem hraček na americký trh. V roce 2024 odtud pocházelo 78,3 procenta veškerého dovozu tohoto zboží. Loni jeho hodnota dosáhla 9,8 miliardy dolarů, což je v přepočtu přibližně 213 miliard korun.

Jedním z výrobců hraček v Číně je společnost Mihox, která sídlí ve městě Tung-kuan. Zaměstnává více než 800 lidí a ročně vyprodukuje přibližně 55 milionů hraček pro americký trh. Zakázky ze Spojených států přitom tvoří polovinu jejího podnikání, píše BBC.

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Příprava k prodeji vyjde i na dlouhé roky

Než se však nová hračka dostane do výroby, může uplynout i několik let. Zákazník nejprve předloží návrh, na jehož základě továrna připraví prototyp. Ten se následně upravuje podle připomínek zadavatele.

„Návrh se upravuje i několikrát,“ popsala Melanie Wangová z obchodního oddělení společnosti Mihox s tím, že než je hračka připravená k výrobě, trvá to obvykle jeden až dva roky.

Jakmile zákazník konečnou podobu hračky schválí, přichází na řadu výroba. Příprava potřebných forem trvá přibližně měsíc, během dalších tří měsíců pak továrna vyrobí samotné hračky.

Čínské zisky jsou mizivé

V posledních měsících výrobcům komplikuje situaci americká celní politika. Přesto většina z nich o přesunu výroby do jiných zemí neuvažuje. Například ve Vietnamu jsou mzdy podle dostupných údajů oproti Číně zhruba poloviční, Čína má však výhodu v dobře fungující síti dodavatelů.

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Podle Samsona Koa, předsedy hongkongského sdružení výrobců hraček, mají čínské firmy výhodu v tom, že sídlí blízko sebe. V provincii Kuang-tung se vyrábějí plastové díly či elektronika. I proto přesunulo alespoň část výroby mimo Čínu méně než deset procent firem.

Nákladní lodě z čínského přístavu Šen-čen dorazí na západní pobřeží Spojených států přibližně za 15 dní. Na východní pobřeží jim cesta trvá 25 až 30 dní. Hračky určené pro letošní vánoční prodeje proto výrobci odesílali už v srpnu a září. Musí totiž počítat i s časem potřebným na celní odbavení, přepravu do skladů a následné rozvezení do obchodů.

Samotná přeprava do Spojených států stojí přibližně 60 centů (13 korun). Dalších 75 centů (16 korun) připadá na základní dovozní clo ve výši 12,5 procenta. Výdělky čínských výrobců jsou však i kvůli současným dovozním clům poměrně nízké. Podle Jaye Foremana, šéfa americké společnosti Basic Fun, se jejich ziskové marže pohybují zpravidla mezi třemi a deseti procenty.

Spolu s výrobou celkové náklady dosahují 7,35 dolaru (asi 160 korun). V americkém obchodě se přitom stejná hračka prodává za 30 dolarů (zhruba 650 korun). Zbývajících 22,65 dolaru (asi 492 korun) tak podle propočtů BBC zůstává americkým společnostem.

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Přibližně 2,65 dolaru (58 korun) připadá na dopravu po Spojených státech. Dalších deset dolarů (217 korun) získává hračkářská firma a stejnou částku maloobchodní prodejce. Ani v jejich případě ovšem nejde o čistý zisk. Z těchto příjmů hradí například mzdy zaměstnanců, skladování nebo reklamu, uzavírá BBC.

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