Zrušená americká cla jsou výhrou pro Peking. Trump zamíří do Číny oslabený

Autor:
  18:00
Už za pár týdnů se americký prezident vydá na oficiální návštěvu do Číny, kde se setká se svým protějškem Si Ťin-pchingem. Trump tam ale vyrazí v době, která pro něj není úplně ideální. Americký Nejvyšší soud totiž před několika dny smetl ze stolu jeho cla, což může ohrozit i americkou vyjednávací pozici.

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájili jednání v Jižní Koreji. (30. října 2025) | foto: AP

Soudci amerického Nejvyššího soudu v pátek informovali o tom, že Trump překročil své pravomoci, když cla zavedl na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích z roku 1977. Právě na tomto základě ale Trumpova administrativa dočasně vyšponovala americká cla vůči Čína až na bezprecedentních 145 procent, píše The Washington Post.

Experti sice říkají, že nemalá část cel vůči Číně stojí na jiném právním základě, než je zmíněný zákon mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích z roku 1977, i přesto je ale nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu obrovským zásahem do Trumpovy politiky vůči Číně.

Padla první žaloba. Společnost FedEx chce zpět prostředky vynaložené na cla

„V Pekingu situaci detailně sledují. Všímají si, že prezident Trump si nemůže dělat úplně vše, co se mu zamane,“ tvrdí analytik Zongyuan Liu z think-tanku Council on Foreign Relations.

Čína situaci v USA podrobně analyzuje

Dostupné informace z čínského ministerstva obchodu a zahraničí ukazují, že tamní úředníci na rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu reagují a momentálně vyhodnocují jeho možné důsledky. Čínské ministerstvo rovněž oficiálně informovalo o tom, že odborníci pracují na komplexní analýze možných důsledků a varovalo Washington před dalšími podobnými opatřeními.

Rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu je možné podle deníku The Washington Post považovat za politickou výhru pro čínskou komunistickou stranu. Díky němu totiž může zvýšit tlak na Trumpovu administrativu ještě před tím, než se obě strany oficiálně potkají. Následné osobní jednání tak může probíhat úplně jinak, než se americká strana ještě před pár dny původně domnívala.

Trump po zásahu soudu zvažuje nová cla. Podepřít je chce jiným zákonem

Trump by se svými kolegy měl do Pekingu dorazit 31. března a v Číně by měl strávit tři dny. Očekávají se horlivé debaty, neboť americký prezident ještě během loňského prosince schválil i rekordní dodávky zbraní pro Tchaj-wan, který si Čína dlouhodobě nárokuje. Tchajwanská otázka tedy bude vedle celní války dalším velmi důležitým bodem jednání.

Řešit se bude nejspíš i Venezuela nebo Írán

Čína se však pravděpodobně bude zajímat i o další zahraničněpolitické otázky. Není to tak dlouho, co Washington zajal venezuelského prezidenta Madura. Debaty se mohou točit i kolem Kuby nebo Íránu. Výjimkou není ani Grónsko nebo aktuální situace na Blízkém východě.

Americký i čínský prezident si spolu poměrně pravidelně telefonují. Osobní jednání ale bude nejspíš úplně jiné. Mimo jiné proto, že Trump často hodnotí proběhlé telefonické hovory mezi oběma státníky za pozitivní.

Trump dostal facku a zuří. Rozsudek o clech bude mít dalekosáhlé následky

Čínská vyjádření ale tak příznivá povětšinou nejsou, a to právě zejména kvůli již zmíněnému Tchaj-wanu. Trump ale v posledních týdnech dal opakovaně najevo, že se do Číny těší. Nebojí se ani hlásat, že s čínským prezidentem udržuje výborné vztahy, uzavírá The Washington Post.

