Do Pekingu přijela většina amerických manažerů s konkrétním seznamem problémů, které chtěli s čínskými představiteli otevřít. V době, kdy rivalita mezi Spojenými státy a Čínou dál sílí, však zůstává otázkou, zda budou čínské úřady ochotné požadavkům amerických firem skutečně vyhovět, napsal list The New York Times.
„Většina představitelů amerických firem jela do Číny řešit konkrétní problémy, s nimiž se musí při působení na tamním trhu vypořádávat,“ uvedla Alison Szalwinski z washingtonské poradenské společnosti Asia Group. Podle ní firmy jednaly především o licencích, přístupu na čínský trh nebo schvalování dodavatelských řetězců.
Vyjednávat přijel i Musk
Elon Musk měl podle dostupných informací do Číny přicestovat mimo jiné proto, aby se pokusil odblokovat vývoz čínských zařízení určených pro výrobu solárních technologií do Spojených států. Čínská vláda totiž údajně zastavila dodávky vybavení od společnosti Suzhou Maxwell Technologies, které Tesla plánovala nakoupit za téměř tři miliardy dolarů (asi 63 miliard korun).
Čínská technologie měla sloužit k rozšíření americké výroby v oblasti solární energie a bateriových úložišť. Musk má přitom v Číně dlouhodobě poměrně silné postavení. Tesla zde své elektromobily i přímo vyrábí, a vozy americké automobilky jsou mezi čínskými zákazníky i tamními firmami poměrně oblíbené.
S Donaldem Trumpem dorazili do Číny lobovat také zástupci americké polovodičové společnosti Coherent. Firma se totiž dlouhodobě potýká s nedostatkem surovin potřebných pro výrobu fotonických čipů využívaných v datových centrech. Biotechnologická společnost Illumina se v Pekingu snažila vyjednat zrušení zařazení na seznam nespolehlivých subjektů, kvůli kterému má firma omezený přístup na čínský trh.
Do Číny přijeli také zástupci společnosti Meta, která se na tamním trhu dlouhodobě potýká s řadou problémů. Čínské úřady například vyvíjejí tlak kvůli akvizici startupu Manus zaměřeného na umělou inteligenci. Peking se totiž obává, že by prostřednictvím podobných obchodů mohlo docházet k odlivu technologického know-how do Spojených států.
Přijeli i zástupci BlackRock nebo Visy
Problémy na čínském trhu řeší také společnost Visa, která dodnes nezískala licenci na samostatné zpracování karetních transakcí v čínské měně. A to přesto, že Světová obchodní organizace už před více než deseti lety rozhodla, že Peking zahraniční karetní společnosti diskriminuje.
Investiční gigant BlackRock zase naráží na odpor čínských úřadů při snaze převzít desítky přístavů od hongkongské skupiny CK Hutchison. Společnost GE Aerospace se potýká s komplikacemi při získávání vzácných kovů potřebných pro výrobu leteckých motorů a zemědělské firmy, například Cargill, pocítily důsledky čínských odvetných opatření zavedených po Trumpových clech.
Valné úspěchy se nedostavily
Delegace amerických podnikatelů se v Číny chtěla pokusit o vyjednání nových zakázek a posílení obchodních vztahů. Čína s téměř 1,5 miliardy obyvatel představuje obrovský trh, který si americké společnosti nemohou dovolit ignorovat. Přes velká očekávání ale návštěva zatím výraznější obchodní průlom nepřinesla.
Mezi hlavní výjimky patří především výrobce letadel Boeing, který na větší čínské zakázky čekal téměř deset let. I úspěch americké společnosti je ale nakonec menší, než se původně očekávalo. Zatímco ještě před summitem se spekulovalo o objednávce až 500 letadel, Čína nakonec podle oznámených informací koupí pouze 200 strojů.
Také Donald Trump měl podle všeho od návštěvy původně výrazně vyšší očekávání. „Nechtěl jsem druhé nebo třetí lidi ve firmách. Chtěl jsem jen ty úplně nejvyšší,“ prohlásil během jednání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. „Byli tam, aby vzdali respekt Číně a těší se na obchod,“ uzavřel pro The New York Times americký prezident.