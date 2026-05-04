Dlouhá léta platilo, že Čína americké sankce sice hlasitě kritizovala a označovala je za nelegitimní, v praxi je ale většinou respektovala. Cílem bylo chránit vlastní ekonomiku a zachovat přístup k americkému finančnímu systému. To se však nyní podle agentury Bloomberg mění.
Čínské ministerstvo obchodu nově zakázalo uznávat, vymáhat i dodržovat americké sankce vůči pěti čínským firmám. Týká se to i společnosti Hengli Petrochemical v Ta-lienu, kterou USA zařadily na sankční seznam minulý měsíc kvůli vazbám na íránský ropný obchod.
Americké sankce doposud zasahovaly hlavě menší čínské společnosti. Ačkoliv se to čínským politikům nelíbilo, snažili se i pro zachování přístupu k americkému finančnímu systému tyto sankce respektovat. Zapojení Hengli Petrochemical na americký sankční seznam ale nejspíš překročilo hranice toho, co je pro asijskou velmoc akceptovatelné.
Čína se snaží posilovat svůj vliv
Soukromé rafinerie v Číně dlouhodobě nakupují levnější ropu z Íránu, Ruska či Venezuely a zároveň hledají způsoby, jak americké sankce obcházet, což se administrativě Donalda Trumpa nelíbí. Jednou z cest jsou transakce v jüanech, které jsou pro americké úřady hůře dohledatelné. Další možností jsou výjimky, o něž mohou podniky žádat, pokud by dodržování sankcí znamenalo zásadní ekonomické škody.
Agentura Bloomberg uvádí, že Čína se svým opatřením snaží posilovat svůj vliv. V minulých měsících a letech začala kontrolovat vývoz vzácných kovů a zasahovat začala i do technologického sektoru. Nedávno například zablokovala akvizici startupu Manus americkou společností Meta.
Změna čínského postoje přichází krátce před očekávaným setkáním amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínského protějšku Si Ťin-pchinga. Podle analytiků jde o jasný signál, že Peking chce vůči USA do budoucna postupovat konfrontačněji. „Jde o součást širší strategie,“ uvedl politolog Ja Ian Chong z National University v Singapuru.
Další vývoj ovlivní reakce Washingtonu
Původně se očekávalo, že Trump a čínský prezident Si Ťin-pching by osobních jednání mohli prodloužit obchodní příměří, případně vyřešit vzájemné obchodní spory, které v minulých měsících přerostly v celní válku. To by se však nyní mohlo po čínské reakci změnit.
Analytici z Eurasia Group upozorňují, že další vývoj bude nyní záviset na reakci Washingtonu. Pokud by Spojené státy rozšířily takzvané sekundární sankce i na čínské banky nebo státní firmy, mohl by Peking odpovědět ještě tvrději.
Čínští experti říkají, že Peking v podstatě neměl na výběr. Americké sankce se podle nich postupně rozšiřují a začínají ohrožovat stabilitu čínských dodavatelských řetězců i energetickou bezpečnost země. Zároveň se ale neobávají, že by čínský krok měl zhatit plánované osobní setkání čínské a americké hlavy státu, uzavírá agentura Bloomberg.