Trump se přepočítal. Spojené státy nejspíš Čínu potřebují víc než ona je

Autor:
  20:00
Čínský export do USA je odolnější, než se Trumpova administrativa původně domnívala. Navzdory obrovským celním přirážkám tam země vyváží stále každý den zboží v hodnotě přibližně miliardy dolarů, což je v přepočtu zhruba 23 miliard korun. V září tento objem proti srpnu dokonce ještě vzrostl.
Prezident Spojených států Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching během bilaterálních jednání v japonské Ósace na summitu zemí G20 (29. června 2019)

Ačkoliv Trumpova protekcionistická politika čínsko-americký obchod výrazně ovlivnila a objem přepraveného zboží z Číny do USA za poslední měsíce klesl o desítky procent, některého zboží a komodit se tento propad netýká. To potvrzuje, že Spojené státy se bez Číny v některých segmentech ekonomiky neobejdou, píše agentura Bloomberg.

Jde hlavně o import čínských vzácných kovů, elektroniky či některých komponentů, bez nichž by se výroba v amerických továrnách zastavila. Pro USA to není dobrá zpráva, zvlášť v souvislosti s možným vyjednáváním amerického prezidenta Trumpa s jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem, které se má odehrát již za pár dnů.

USA uvalí na čínský dovoz dodatečné clo 100 procent, oznámil Trump

„Pozice Číny v globálních dodavatelských řetězcích je silná. Vůči americkým dovozcům jí to dává velkou vyjednávací sílu. Přesun produkce do jiných států je běh na velmi dlouhou trať,“ uvedli pro agenturu Bloomberg ekonomové Čchang Šu a Ta Čchü.

V předvečer jednání

Donald Trump v úterý uvedl, že by se s čínským prezidentem měl osobně sejít už příští týden na summitu v Jižní Koreji. Naznačil, že pro Spojené státy bude chtít výhodnou obchodní dohodu a nevyloučil, že by se oba státníci na konkrétních parametrech nemuseli shodnout, čímž by veškeré snahy mohly i úplně ztroskotat.

Očekává se, že během osobního jednání se bude chtít americká strana bavit o vývozu sójových bobů či dovozu vzácných zemin. Data z poslední doby ale naznačují, že američtí zástupci by během schůzky nemuseli mít navrch. Spojené státy totiž nejspíš Čínu potřebují více než ona je.

Trump ohlásil vyšší cla vůči Číně a zaskočil trh, akcie v USA prudce klesly

Ve třetím letošním kvartálu totiž do USA dorazilo čínské zboží za více než 100 miliard amerických dolarů. To Pekingu pomohlo udržet hospodářskou výkonnost v souladu s původními cíli. Obchodní přebytek s Washingtonem se vyšplhal na 67 miliard dolarů (asi 1,5 bilionu korun).

USA více nakupují čínská elektrokola i měď

Čínské firmy v posledních měsících do USA proti dřívějšku mnohem více importují elektronické cigarety, elektrokola či měď. „Čínsko-americkou obchodní provázanost je možné snížit, nelze ji ale srazit na nulu,“ doplňuje analytik Čao-pcheng Sing.

Americké odběratele navzdory původním odhadům neodradilo ani to, že Trumpova administrativa již v květnu zrušila celní výjimku pro dovoz menších balíčků. Konkrétně jde o zrušení pravidla „de minimis“, které na území USA od roku 2016 umožňovalo menším zásilkám vstoupit do USA bez cla, daní nebo rozsáhlých celních kontrol. To se nejvíce dotklo online platforem Shein či Temu.

Ačkoliv je propad čínského dovozu do USA menší, než mnozí očekávali, na druhé straně není bezvýznamný. Celkový dovoz z Číny do Spojených stát totiž letos klesl na úroveň roku 2017. Zároveň je ale patrné, že hlavně ze strany USA probíhá snaha o odpojení obou ekonomik.

Být prezidentem Číny, v klidu čekám, jak Trump ničí Ameriku, říká politolog

Trump dlouhodobě požaduje, aby se výroba klíčových sektorů vrátila na americký kontinent. Mnoho firem se mu snaží jít na ruku, některé se alespoň stěhují z Číny do jiných států v Asii. Příkladem je technologická společnost Microsoft, která výrobu z Číny přesunula do Vietnamu, uzavírá Bloomberg.

22. října 2025

Čtvrti se vylidňují, firmám klesají příjmy. Deportační politika USA nese trpké plody

Administrativa Donalda Trumpa postupně zpřísňuje svou imigrační politiku. Zaměřuje se i na deportaci migrantů, kteří se ve Spojených státech pobývají bez patřičných povolení. Jen letos se chce...

21. října 2025

Trump svým voličům sliboval, že zatočí s inflací. Realita je ale jiná

Mezi hlavní témata uplynulých prezidentských voleb v USA se řadila inflace. Ačkoliv současný americký prezident často opakuje, že se mu během jeho druhého funkčního období podařilo výrazný růst...

21. října 2025

