Čína s Íránem dlouhodobě udržuje vřelé obchodní vztahy. Dodávky íránské ropy a zemního plynu jsou pro zemi jen těžko nahraditelné, a proto Peking tlačí k Teherán k dohodě, uvedla agentura Reuters.
Zahraniční média informují o tom, že první výsledky čínských diplomatických snah jsou již patrné. V noci na středu totiž Hormuzským průlivem skutečně proplul tanker poté, co jeho posádka deklarovala, že náklad směřuje do Číny.
Přes Hormuzský průliv za běžné situace proudí do Číny přibližně 45 procent celkových dodávek ropy. Současné omezení tohoto průlivu tak na Čínu má poměrně fatální dopady. Mimo jiné proto již Čína před několika dny oznámila, že pozastaví vývoz benzínu, nafty i dalších ropných produktů do světa.
Čtyři tankery denně
Data analytické společnosti Vortexa ukazují, že nyní každý den průlivem proplují jen čtyři tankery. Přitom na počátku letošního ledna to bylo asi šestkrát víc. V oblasti momentálně zůstává asi 300 tankerů, které čekají na další vývoj situace. Cena ropy mezitím od víkendu vyrostla už o více než 15 procent.
„Průjezd je momentálně povolen je některým tankerům. Téměř všechny patří čínským nebo íránským společnostem. Další čekají na povolení,“ uvedl v reakci na aktuální omezení Hormuzského průlivu expert Mike McDougall.
Napětí na trzích navíc dál roste a analytici nevylučují, že cena ropy bude stoupat i dál. Mimo jiné proto, že Írán útočí také na energetickou infrastrukturu v regionu. Čím dál více analytiků varuje před další inflační vlnou, která by mohla zasáhnout celý svět.
Trump slíbil, že tankery bude bránit, ale...
Americký prezident Donald Trump před několika dny prohlásil, že Spojené státy jsou připravené tankery převážející ropu bránit. Odborníci ale říkají, že americké možnosti jsou jen velmi omezené. „Írán může celý průliv zasypat palbou, pokud bude chtít,“ varuje námořní stratég James Holmes.
Mimo jiné proto, že Írán má k dispozici obrovské množství protilodních střel, dronů či námořních min. Podle informací agentury Reuters má íránské námořnictvo také 18 ponorek, které v případě potřeby může také zapojit do akce. Pokud by Trump opravdu chtěl tankery ochránit, Spojeným státům by pravděpodobně musely pomoci spojenecké země. To má momentálně zvažovat pouze Velká Británie. Definitivní rozhodnutí ale zatím ani v případě Spojeného království nepadlo.
Trump tak tlačí na odblokování Hormuzského průlivu mimo jiné proto, že růst cen ropy se odrazí v již zmíněném růstu inflace. Přitom stabilizace spotřebitelských cen se řadila mezi klíčová témata poslední jeho volební kampaně. Pokud budou ceny v USA růst, je pravděpodobné, že bude přicházet o některé své voliče, uzavírá Reuters.