Velká vepřová zeď. Čína našla účinnou obranu proti Trumpovým clům

Vepřové maso je pro celou Čínu tak důležité, že tamní komunistická strana dokonce stojí za vlastní strategickou vepřovou rezervou pro případné horší časy. Důsledky vyšších čínských cel vůči USA v případě vepřového masa by ale nemusely být tak fatální, jak se na první pohled může zdát. Podle agentury Bloomberg je totiž mohou odnést hlavně Američané.

Čína byla v loňském roce třetím největším dovozcem amerického vepřového masa na světě, hned po Japonsku a Mexiku. Proti jiným oblastem se ale zemi v posledních letech povedlo poměrně zásadně zvýšit svou celkovou zemědělskou soběstačnost. Ačkoliv čínské firmy loni od amerických protějšků nakoupily vepřové maso v hodnotě 1,1 miliardy amerických dolarů (více než 23 miliard korun), šlo pouze o 7 procent celkového dovozu.

Velká část čínských výrobců se totiž zaměřuje výhradně na domácí produkci, a proto je cla vůči Americe příliš netrápí. „Obchodní napětí na nás vůbec nedopadá. Prodáváme totiž jen naše vlastní vepřové,“ uvedl pro Bloomberg řezník, který dlouhodobě působí v čínské společnosti Xinfadi.

Čínská zemědělská soběstačnost rychle roste

Čínská soběstačnost v oblasti vepřového má nyní pokrývat už 97 procent čínské spotřeby. Peking dlouhodobě podporuje výstavbu nových farem. Kromě toho se Čína snaží o diverzifikaci dodávek ze zahraničí a v loňském roce výrazně stouply obchody s Ruskem. To čínská média vnímají jako symbol současných přátelských vztahů mezi oběma ekonomikami. Kromě toho se Čína spoléhá na dodávky vepřového ze Španělska či Brazílie.

„V posledních dvou letech je nabídka vepřového na čínském trhu stabilní. Pokud Trump svou politiku vůči Číně nezmění, americké vepřové nebude na území Číny konkurenceschopné,“ uvedl výzkumný pracovník Ču Ceng-jung.

Kromě vepřového se Čína rozhodla zatížit i dodávky amerického kuřecího, sójových bobů či dalších méně či více důležitých zemědělských produktů, které pocházejí z amerického venkova. Zejména ze států, ve kterých v uplynulých volbách zvítězil Donald Trump, a to včetně Iowy, Missouri či Severní Karolíny.

Zdražit by v Číně mohla hlavně sója

Právě do konečné ceny sóji se čínská cla vůči USA mohou propsat vůbec nejvíce. Americká sója totiž aktuálně pokrývá celkem 35 procent čínské spotřeby. Využívá se jako krmivo pro hospodářská zvířata i k výrobě oleje. Čínské firmy i proto v posledních měsících pracovaly na hromadění sójových zásob a dlouhodobých kontraktech. Se cly totiž ve velké míře počítaly.

„Tyto náklady bude muset někdo zaplatit. Budou růst ale pouze plíživě a na první pohled možná nenápadně,“ vysvětlil Jack Zhang z kansaské univerzity, který se zabývá obchodními vztahy mezi USA a Čínou.

Peking každopádně věří, že odvetná opatření ze strany Číny vyvinou na administrativu Donalda Trumpa tlak. Těžit by však z nich mohli i domácí výrobci. „Cla by mohla promluvit do nabídky a vést ke zvýšení cen, což by pomohlo čínským farmářům k výraznějším ziskům,“ uvedl pro Bloomberg Evan Pay z poradenské společnosti Trivium China, který se specializuje na čínskou zemědělskou politiku.

Možná výraznější komplikace než cla vůči USA přidělává Číně dlouhodobě slabá spotřebitelská poptávka, která se negativně promítá i do celkového hospodářského růstu. Domácnosti v Číně totiž dlouhodobě utrácejí méně, než si tamní politici přejí, uzavírají agentura Bloomberg.