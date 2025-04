Ve hře má být i výjimka pro leasingy letadel, což by výrazně pomohlo čínským aerolinkám. Podobně jako další letecké společnosti po celém světě si totiž i ty velkou část flotily pouze pronajímají. Na zvěsti ohledně pozastavení některých čínských cíl zareagovaly asijské akcie i čínský jüan posílením, které částečně smazalo nakumulované ztráty z posledních týdnů, píše agentura Bloomberg.

„Je to další krok směrem k deeskalaci obchodní války,“ uvedl pro Bloomberg analytik Kok Hoong Wong ze společnosti Maybank Securities. Expert ale zároveň dodal, že rychlé urovnání vzniklých sporů mezi Pekingem a Washingtonem minimálně zatím není ve hře. To nejhorší by ale mohlo být za námi.

Peking reaguje na Washington

Čína tak nejspíš zareaguje na nedávné Trumpovo rozhodnutí, které se týkalo vynětí čínské elektroniky z uvalených amerických 145procentních cel na čínské dovozy, což pomohlo kupříkladu technologickým firmám Apple či Nvidia. Podobné ústupky jsou ukázkou toho, jak moc jsou obě ekonomiky vzájemně provázané.

Prezident americké obchodní komory v Číně Michael Hart na páteční tiskové konferenci v Pekingu uvedl, že některé americké firmy v posledním týdnu již zaznamenaly dovoz zboží bez uplatnění nových cel. „Vypadá to, že obě vlády si uvědomují důležitost obchodu a nechtějí ho úplně zastavit,“ uvedl.

Hlavně ethan a zdravotnické vybavení

Ačkoliv Spojené státy z Číny dovážejí mnohem více zboží, než kolik Čína dováží z USA, v některých oblastech je Peking na amerických dodávkách závislý. Jde hlavně o zdravotnictví, a to kupříkladu o magnetické rezonance či ultrazvuky. Čínské chemické firmy jsou zase závislé i na dodávkách amerického ethanu. Podle magazínu Caijing Peking se Čína zároveň připravuje na zrušení některých cel v oblasti polovodičů.

Agentura Bloomberg ale zároveň doplňuje, že žádný oficiální seznam čínských výjimek zatím není známý a rozhodnutí o něm ani nepadlo. Čínské úřady ale již měly vyzvat firmy z ohrožených oblastí, aby jim poskytly potřebné informace o tom, jakého zboží by se mohly výjimky týkat.

Ve stejnou chvílí čínští představitelé veřejně vyzvali Spojené státy, aby zrušily všechna jednostranná cla. Má jít o podmínku pro případná budoucí obchodní vyjednávání. Prezident Donald Trump se od svého návratu do úřadu pokoušel telefonicky spojit s prezidentem Si Ťin-pchingem, ale ten zatím odolává a místo toho tlačí na jednání na nižší úrovni, uzavřel Bloomberg.