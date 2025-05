Podle nejnovější výroční zprávy Evropské obchodní komory, který se provedl mezi 1 700 firmami působícími v Číně, se tamější podnikatelské prostředí pro většinu společností již čtvrtý rok v řadě zhoršuje. Ve stejnou chvíli mezi evropskými podniky bují pesimismus ohledně dalšího působení na čínském trhu, píše portál The New York Times.

Příkladem jsou evropské automobilky, které v Číně rychle ztrácejí půdu pod nohama. Koncern Volkswagen se během loňského prosince dohodl na prodeji továrny v severozápadní čínské oblasti Sin-ťiang, kde Peking čelí obviněním z porušování lidských práv vůči etnickým skupinám. Většině evropských automobilek navíc v Číně klesají prodeje a nahrazují je domácí firmy.

Komplikace v poslední době řeší také evropské společnosti z oblasti farmacie, které postupně opouštějí čínské státní zdravotnictví. Přitom právě evropské investice pomáhaly v minulých desetiletích přinášet západní technologie do Číny a současně čínské produkty na světové trhy.

Evropské firmy omezují své investice

Trend se promítá i do záměru evropských firem rozšiřovat do budoucna své aktivity v Číně. Podle posledních informací totiž tento zájem za posledních několik let výrazně poklesl. S expanzí v letošním roce na čínském trhu počítá pouze 38 procent evropských podniků, což je při pohledu do minulosti historické minimum, ukazuje průzkum.

Kromě toho se Čína v poslední době potýká s krizí na nemovitostním trhu, slabým stavebním sektorem i stagnujícími platy. To jsou další důvody, proč evropské firmy investice na čínském trhu značně omezují. „Zásadním faktorem, který evropské firmy v Číně ovlivňuje, je také zpomalující čínská ekonomika,“ potvrzuje předseda Evropské obchodní komory Jens Eskelund.

Pro americký portál ovšem upozornil i na další trend, který je pro poslední měsíce typický. „Evropské firmy sice omezují své investice v Číně, ale zároveň zde čím dál více nakupují. Místní produkty jsou totiž levnější a často kvalitnější než jinde,“ upozorňuje Eskelund.

Deflace i slabá čínská měna

Čínské produkty jsou pro evropské firmy cenově přívětivé hned z několika důvodů. Cenová hladina v Číně v posledních měsících stagnuje a důvodem je také relativně slabá čínská měna vůči euru, proto se také čínské produkty stávají pro evropské odběratele z cenového pohledu výhodnějšími.

Příliv levného čínského zboží do Evropy i Spojených států ale v posledních měsících znervózňuje politiky. I proto představitelé řady západních ekonomik začali vůči Číně zavádět celní bariéry.

Čínské podniky se na cla snaží reagovat mimo jiné tím, že je obcházejí. Na ta americká některé čínské firmy vyzrály tak, že kompletují finální výrobky v dočasně pronajatých skladech na Tchaj-wanu, aby zboží nebylo deklarováno jako původem z Číny. Spojené státy o tomto trendu ale ví a prezident Trump již uvedl, že se jeho administrativa na něj v blízké době zaměří, uzavírá americký deník.