Čína možná dobude USA z jihu. Mexičtí prodejci na svá auta z Asie nedají dopustit

Čínské automobilky začínají ohrožovat i americké výrobce, a proto ve Spojených státech sílí snahy zablokovat vstup čínských značek na tamní trh. Čínská auta se ale už dnes běžně objevují jen pár kilometrů od amerických hranic. Moderní vozy za příznivé ceny jsou totiž dostupné v Mexiku, kde o ně rychle roste zájem.
Propagační stánek čínské automobilky BYD v paddocku mistrovství světa Formule E v Mexico City (10. ledna 2025) | foto: ČTK

V mexickém městě Ciudad Juárez ležícím přímo na hranici s USA stojí vedle sebe hned tři showroomy velkých čínských automobilek BYD, Geely a Great Wall Motors. Nabízejí elektromobily, pickupy s hybridním pohonem i velká SUV se spalovacími motory (Great Wall), která Američané dlouhodobě milují, píše The Wall Street Journal.

Mexičtí prodejci čínských aut sebevědomě tvrdí, že pokud by se jejich vozy začaly prodávat i v USA, poptávka by byla obrovská. „V podstatě by mohly zničit celý americký automobilový trh,“ říká prodejce aut Luis Hernandez, který pracuje v showroomu značky Geely v mexickém Ciudad Juárez.

Během posledních měsíců se mu podařilo přesvědčit několik desítek zarytých příznivců typických amerických vozů, že přechod na čínské značky dává smysl. Vedle nízké ceny zdůrazňuje také to, že jsou podle něj proti americké konkurenci výrazně dál i z hlediska technologií.

Americké automobilky se v posledních letech soustředily především na dražší SUV a pickupy, zejména kvůli vyšším maržím. Průměrná cena nového vozu v USA se nyní pohybuje kolem 50 tisíc dolarů, což však už řadě zákazníků připadá příliš. Zároveň se na americkém trhu dnes neprodává jediný nový automobil s cenou pod hranicí 20 tisíc dolarů.

Například sedan Geely Emgrand začíná v přepočtu zhruba na 17 tisících dolarech, elektrický model EX2 kolem 20 tisíc (asi 1,1 milionu korun). I proto analytici varují, že vysoké ceny nových aut se klasickým americkým značkám mohou v blízké době vymstít. „Když výrobci ztratí zájem o dostupnost a soustředí se jen na krátkodobý zisk, je to pomalá smrt,“ varuje expert Ronnie Lowenfield.

Sílící čínská konkurence trápí na americkém trhu i automobilku Hyundai. „Na trzích, kde působíme, se s nimi za stejnou cenu soupeřit nedá. Jinak bychom prodělávali,“ uvedl šéf společnosti José Muñoz. Otevřeně přiznal, že cenově konkurovat čínským výrobcům je extrémně obtížné.

Podobně mluví i vedení automobilky Nissan. Podle šéfa americké divize Christiana Meuniera navíc nejde jen o elektromobily. Čínské značky dnes nabízejí také benzinové a hybridní modely. „Číňané si cestu na americký trh nakonec najdou,“ uvedl pro The Wall Street Journal.

Spojené státy už v minulosti uvalily na vozy dovážené z Číny vysoká cla a zároveň prakticky znemožnily registraci čínských aut zakoupených v Mexiku. Několik amerických politiků se navíc snaží prosadit, aby čínská auta registrovaná v Mexiku a Kanadě nemohla na území USA vůbec vjíždět. Další připravovaný návrh zákona má zabránit tomu, aby čínské firmy vyráběly automobily přímo na americkém území.

Navzdory těmto iniciativám se však pohled Američanů na čínské značky postupně mění. Podle průzkumu společnosti Strategic Vision by dnes koupi čínského vozu zvažovala přibližně třetina amerických zákazníků. Před deseti lety to bylo zhruba o polovinu méně.

Americký automobilový průmysl podobnou situaci zažil už v 70. letech, kdy domácím výrobcům začaly ukrajovat podíl na trhu japonské značky v čele s Toyotou. Později se přidaly také korejské automobilky Hyundai a Kia. Dnes mnozí vidí podobný scénář v nástupu čínských výrobců. Čínské firmy mezitím expandují i do Evropy, Asie i Latinské Ameriky. V Mexiku už tvoří čtvrtinu všech prodaných aut, uzavírá The Wall Street Journal.

