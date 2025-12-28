Čína šlape na paty Spojeným státům. Její studenti jsou odborníci v AI

Univerzita Čching-chua v Pekingu patří desítky let mezi nejlepší vzdělávací instituce v oblasti přírodních věd a technologií. Nyní ovšem její studenti dobývají i svět umělé inteligence a šlapou na paty Spojeným státům.
Univerzita Čching-chua (Tsinghua), kterou někteří popisují jako spojení Stanfordské univerzity, MIT a Carnegie Mellon v USA, patří dlouhá léta mezi špičku. Její absolventi dosud založili nejméně čtyři velmi úspěšné AI startupy, včetně DeepSeek. „DeepSeek nám ukázal, že i čínský tým může konkurovat světovým špičkám,“ řekl Bloombergu 26letý Jü-jang Čang dokončující doktorské studium.

Právě DeepSeek zaujal svým inovativním velkým jazykovým modelem (LLM), který může sloužit jako základ jiných modelů umělé inteligence – napříkad ChatGPT nebo Gemini.

Přestože se univerzita pravidelně umisťuje na předních příčkách globálního žebříčku US News & World Report, kvůli AI startupům se jí nyní dostává ještě větší pozornosti. Prezident Si Ťin-pching (rovněž absolvent univerzity Čching-chua) a Komunistická strana Číny vyzvali soukromý sektor k pomoci s vývojem těchto klíčkových technologií. Jako motivaci nabídli daňové úlevy, dotace a podpůrnou politiku. Lidé, jako zakladatel DeepSeeku Liang Wenfeng, pak nejenže získávají rizikový kapitál v řádech milionů, ale jejich fotografie se objevují ve státních médiích, kde jsou oslavováni jako národní hrdinové.

V univerzitních laboratořích už studenti vyvinuli také analogový výpočetní čip Accel, systém pro objevování léků či trénovací protokol. Ten má umělé inteligenci umožňovat učit se bez pomoci člověka. A právě díky těmto vývojům univerzita každý rok získává více patentů než známé MIT, Stanford, Princeton a Harvard dohromady.

Podle analytické společnosti LexisNexis dosáhla pekingská vzdělávací instituce mezi lety 2005 až 2024 téměř 5 000 patentů v oblasti AI a strojového učení. „Za méně než deset let je to skutečně ohromující posun, který odráží úsilí Číny stát se světovou velmocí,“ řekl ředitel pro analytiku a strategii duševního vlastnictví LexisNexis Marcho Richter.

Reforma školství

Za čínským pokrokem stojí i celostátní vzdělávací strategie, která zavádí vyučování umělé inteligence už na základních školách. V zemi se tak rozvíjí technicky zdatná pracovní síla.

Pro srovnání, v roce 2020 absolvovalo ve Spojených státech technický, nebo přírodní obor 820 tisíc studentů. V Číně to bylo 3,57 milionu a čísla stále rostou. Podle tamního deníku People’s Daily dosáhl počet absolventů dokonce 5 milionů ročně.

Další vzdělávací inovací je i změna stylu výuky. Ta byla v Asii odjakživa zaměřena na memorování a standardizované testování, což ovšem potlačuje kritické myšlení. Když se proto Andrew Čch’- Čch’ Jao po letech strávených na amerických univerzitách vrátil do rodné země, vytvořil inovativní IT program Jao (Yao), který se používá právě na Čching-chue.

Univerzitní laboratoř mozku a inteligence na tento program následně navázala zkoumáním průniku neurovědy, inženýrství a informatiky. Výsledkem pak byl AI startup Sapient Inc.

V týmu výzkumníků byli také dva 24letí studenti Kuan Wang a William Čchen. Jejich rané experimenty se rozvinuly do modelu hierarchického uvažování (HRM), který napodobuje zpracování informací mozkem. Sapient Inc. pak například v testech uvažování a hře Sudoku překonal konkurenční modely společností OpenAI nebo Anthropic.

„Svou práci vnímám jako alternativní cestu k obecné umělé inteligenci a modelům populárních v Silicon Valley. Naším cílem je vytvořit univerzální systém, co bude schopný zvládnout jakýkoli úkol na lidské i nadlidské úrovni,“ řekl Čchen, který vystudoval střední školu v Michiganu. „Byl jsem přijat na Carnegie Mellon a Georgia Tech, ale nakonec jsem se rozhodl jít do Číny, odkud pochází moje rodina. Je to ale trochu neobvyklá cesta,“ směje se.

Spojené státy musí jednoduše o titul přední země v oblasti výzkumu umělé inteligence více bojovat. Podíl Číny na světové elitní úrovni vzrostl z 10 procent v roce 2019 na 26 procent v roce 2022. USA naopak podle think-tanku Information Technology & Innovation klesly z 35 procent na 28.

