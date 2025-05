Když v 90. letech 20. století Peking konečně rozvolnil omezení cestování z doby Maa, miliony Číňanů poprvé opustily zemi. Krok logicky vyvolal reakci společností nabízejících skupinové výlety, kde se tito noví cestovatelé mohli plynule přesunout z charterového letu do soukromého autobusu a hotelu a zpět, aniž by hnuli prstem.

Po celá následující desetiletí bylo možné vidět tlupy čínských turistů, jak slepě následují své průvodce s deštníky nad hlavami v Kjótu, Paříži nebo Benátkách včetně častých zastávek v obchodech nabízejících vše od cetek od Eiffelovky až po kabelku Birkin za 10 000 dolarů.

V současné době je ale vše jinak. Stále více Číňanů se totiž zaměřuje na individuální cestování s důrazem na dobrodružství a zážitky. Sociální média se jen hemží fotografiemi a videi, na nichž se rozesmátí obyvatelé pevniny vydávají na safari v Tanzanii, plavou mezi ledovými krami v Japonsku anebo ochutnávají pouliční jídlo v Indii.

„Luxusní kabelky ztrácejí hodnotu,“ říká 37letá modelingová agentka Vinsa Huová, která dříve utrácela za nákupy v zahraničí, ale při nedávné návštěvě Nového Zélandu se věnovala pěší turistice, lovu králíků a hlubokomořskému rybolovu. „Mám pocit, že si musím užívat života,“ vysvětluje pro agenturu Bloomberg.

Skoro jako před covidem

Ačkoli touha po dovolené zaměřené na zážitky nemusí být pro některé Číňany ničím novým, pevninská část země je nyní největším světovým trhem cestovního ruchu. Měnící se preference turistů se projevují v celém odvětví. Podle Světové rady pro cestování a cestovní ruch a vládních údajů utratili čínští cestovatelé v loňském roce 1,6 bilionu jüanů (4,8 bilionu Kč) za 146 milionů cest do zahraničí. Letos jsou na nejlepší cestě překonat rekordy z roku 2019, tedy z doby před pandemií covidu.

Sociální síť REDNote, jakýsi klon TikToku, která do svých tenat nedávno přilákala miliony Američanů v obavách, že jejich populární aplikace pro sdílení videí bude zakázána, se stal nepostradatelnou inspirací pro nápady na dovolenou. Mnohé příspěvky obsahují téměř profesionální fotografie a videa nejzajímavějších míst z výletů spolu s podrobnými tipy inspirujícími ostatní k napodobování.

Vzhledem k tomu, že čínští turisté utrácejí velké peníze za zážitky, přizpůsobují svou nabídku jejich měnícím se požadavkům i hoteliéři a agentury. Společnost Hilton Worldwide Holdings zavádí program, který zahrnuje mandarínsky mluvící úředníky, čínské snídaně a možnost platit prostřednictvím čínského systému UnionPay. „Chceme, aby se zde návštěvníci z Číny cítili jako doma,“ říká Alexandra Murrayová, ředitelka společnosti Hilton pro jihovýchodní Asii.

Chtějí vlastní trasy

I Hongkongská společnost Klook, která zajišťuje zájezdy po celém světě, uvádí, že podle jejího průzkumu mezi čínskými cestovateli 70 procent z nich věnuje nejméně třetinu svého rozpočtu na zážitky. Aby jim vyšla vstříc, přidala nabídky, jako je kempování v poušti v Dubaji, workshopy samurajského šermu v Tokiu anebo výroba mozaikových lamp s tchajpejskými řemeslníky.

„Stále více Číňanů hledá to, co je jedinečné, co je jiné,“ potvrzuje Subramania Bhatt, výkonný ředitel společnosti China Trading Desk, která se zabývá průzkumem trhu. „Je to velmi výrazný posun,“ říká.

Největší čínská online cestovní agentura Trip.com uvádí, že v poslední době zaznamenala zvýšenou poptávku po dovolených v národních parcích a atrakcích s rodinnou tematikou. Fliggy, další velký čínský rezervační portál, uvádí, že více než polovina jeho klientů si nyní vytváří vlastní trasy. Vzhledem k tomu, že se stále více lidí rozhoduje vynechat obligátní zájezdový autobus, vzrostl v loňském roce počet pronájmů aut v zahraničí sedmkrát proti roku 2023.

Ve Vietnamu již z velké části vymizely zájezdy určené pro čínské návštěvníky pro ty, kteří souhlasí s dlouhými zastávkami v obchodech se suvenýry.

Nový trend je na cestě

Průvodce na Islandu říká, že autobusy plné Číňanů jsou v této zemi stále vzácnější jev. Mladší cestovatelé si nyní půjčují auta a plánují si výlety za účelem koupelí v horkých pramenech nebo pozorování polární záře.

Novozélandská cestovní kancelář Pan Pacific Travel potvrzuje, že skupiny o dvaceti a více lidech, které tvořily ještě před několika lety 85 procent čínských zájezdů, nyní tvoří množinu méně než 15 procent. Tito noví cestovatelé, většinou menší skupiny blízkých přátel nebo rodinných příslušníků, dávají přednost klidnějším trasám. „Dříve vstávali každý den brzy, podnikli celodenní výlet na místo A, nasedli do autobusu a pak jeli na místo B,“ říká Helen Daiová, která organizuje zájezdy společnostem z Číny.

V Indonésii zaznamenala společnost Eru Mamak v minulém roce prudký nárůst poptávky z pevninské Číny poté, co tamní cestovatelé zveřejnili na REDNote videa ukazující výlety do džungle u pobřeží západní Sumatry. Po léta přitom tvořili většinu hostů na výletech, které nabízely ponoření do každodenního života polokočovného kmene Mentawi, Evropané.

Brzy se této možnosti chopí návštěvníci z Číny a Mamak pořádá kurzy mandarínštiny, aby jim mohl lépe sloužit. „Čínští cestovatelé se chtějí vyhnout klišovitým způsobům cestování,“ říká. „Tohle bude nový trend,“ uzavírá podle Bloombergu.