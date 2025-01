Čína dokončila nejdelší dálniční tunel světa. Cestu zkrátí z hodin na 20 minut

Nový tunel je součástí důležité dálnice o délce 320 kilometrů, která vede z města Urumči a spojuje sever a jih autonomní oblasti Sin-ťiang. I díky tunelu se cesta mezi těmito dvěma oblastmi zkrátí ze sedmi na tři hodiny. V současné době se počítá s tím, že nová dálnice se plnohodnotně otevře v průběhu roku. Přesný termín ale ještě není známý, píše server China Daily.

Práce na nejdelším dálničním tunelu světa byly zahájeny teprve v dubnu roku 2020. Pro stavitele ale ani zdaleka nešlo o jednoduchý úkol. Průměrná nadmořská výška tunelu totiž převyšuje hranici tří tisíc metrů. Během stavby se odborníci museli popasovat s opakovaným průnikem vody.

K tomu se navíc přidaly i velmi složité geologické podmínky. Číňané navíc dodržovali přísné ekologické standardy, neboť dálniční stavba se nachází jen kousek od důležitého ledovce a chráněného zdroje vody pro město Urumči.

„Jsem dojatý, když vidím, že se náročné stavební práce povedlo dokončit. Nový tunel je pro mne něco jako vlastní dítě,“ uvedl pro server China Daily stavitel Yang Dongdong, který se na projektu a jeho průběhu podílel.

Server China Daily píše, že za poměrně krátkou dobu výstavby vděčí Číňané i speciálním technologiím. „Překonali jsme dosavadní technologický monopol zahraničních společností a převzali vůdčí pozici v inovacích,“ říká prezident společnosti China Communications Construction Xinjiang Transportation Investment and Development, která měla realizaci projektu na starosti.

Číňané si od nového projektu slibují výrazně snadnější přepravu zboží a služeb v oblasti. Region je důležitý i pro obchod v rámci Hedvábné stezky. Kromě Číňanů by jej měli využívat i obyvatelé jiných států v okolí. Projekt by měl do oblasti přinést více strategických investic a přispět k jeho celkovému rozvoji, uzavírá China Daily.