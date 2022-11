Komplikace pro Apple. Z čínské továrny Foxconn odešly tisíce pracovníků

V továrně v čínském městě Čeng-čou ve středu protestovaly stovky zaměstnanců kvůli opožděným výplatám i narůstající frustraci z protipandemických opatření. Pracovníky musely na místě pacifikovat stovky ozbrojených policistů.

Pro společnost Foxconn nyní přichází další komplikace. Z čínského závodu odchází více než dvacet tisíc pracovníků. Podle zdrojů jde především o nové zaměstnance, kteří ještě nepracovali na výrobních linkách.

Na videích zveřejněných na čínských sociálních sítích byly patrné davy lidí, které se svými zavazadly čekaly ve frontě na autobusy. „Je čas odejít domů,“ napsal jeden z nich.

V závodě pracovalo a žilo více než 200 tisíc pracovníků. Na ploše zhruba 1,4 milionu metrů čtverečních se nacházejí ubytovny, restaurace i sportoviště. Továrna vyrábí zařízení společnosti Apple včetně přístrojů iPhone 14 Pro a Pro Max, zajišťuje 70 procent celosvětových dodávek iPhonů.

„Někteří pracovníci továrnu skutečně opustili,“ tvrdí zdroj ze společnosti Foxconn. Neupřesnil však, o kolik zaměstnanců šlo. Také podle tohoto zdroje odcházející nebyli ještě dostatečně zaškoleni a nezačali pracovat. Jejich absence by tak neměla komplikovat současnou výrobu.

„Incident má velký dopad na náš současný obraz, ale malý na naši výrobní kapacitu. Naše současná kapacita ovlivněna není,“ zmínil zdroj pro agenturu Reuters.

Někteří akcionáři Applu mají za to, že protesty ukazují rizika, kterým firma čelí kvůli své závislosti na výrobě v Číně. V závodě by mohl objem výroby v listopadu propadnout až o 30 procent. Foxconn si kladl za cíl obnovit tam plnou výrobu do druhé poloviny měsíce.

Čínská proticovidová opatření, která jsou v současnosti nejpřísnější na světě, podnítila nespokojenost v celé zemi. Zdravotníci v Číně za poslední den zaznamenali 32 695 nových případů covidu-19. S tímto údajem padl jen den starý dosavadní rekord. Ve snaze zamezit šíření epidemie a v duchu vládní politiky nulové tolerance této nemoci mnohá města dále zpřísňují pravidla pro pohyb osob.