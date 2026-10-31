Čína touží po lepším hovězím. Sváží sperma od nejlepších býků

Australský býk Utopia patří mezi nejžádanější představitele plemene Angus. Je černý, svalnatý a jeho potomci rychle rostou a mají kvalitní maso. V zařízení společnosti Total Livestock Genetics nedaleko australského Melbourne pravidelně podstupuje odběr spermatu, které se následně rozděluje do stovek plastových trubiček zvaných pejety. Každá obsahuje miliony spermií a vystačí na jedno oplodnění, píše agentura Reuters.
Zmrazené v tekutém dusíku zamíří do Číny. Ta se po několikaleté přestávce vrací na trh s genetickým materiálem pro chov skotu. Předchozí omezení dovozu z významných zemí včetně Spojených států, evropských států, Kanady a Austrálie narušila dodavatelské řetězce natolik, že někteří čínští chovatelé začali shánět sperma i nelegální cestou.
Nyní se dodávky znovu rozbíhají. Čína se snaží dohnat zaostávání vlastních chovů a získat zvířata, která rychleji rostou, lépe využívají krmivo a poskytují více masa či mléka. Nově obnovený obchod má ovšem přísnou podmínku. Podle vládních představitelů, diplomatů a zástupců genetických společností může dovážené sperma pocházet pouze od býků patřících mezi deset procent nejlepších ve své zemi.
Více mléka, kvalitnější maso
Přísné prověřování dovozu podle expertů oslovených Reuters ukazuje, že si Čína uvědomuje náskok zemí, jako jsou Spojené státy a Austrálie, jejichž chovy dosahují díky dlouhodobému šlechtění stále lepších výsledků.
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„Historicky se čínský skot šlechtil pro orbu polí, zatímco západní plemena byla určena k produkci masa a mléka,“ řekl Hao Hongman, manažer společnosti Beijing World Wide Sires, která se zabývá genetikou býků.
„Čínští producenti nyní chtějí pro svůj skot to nejlepší dovážené sperma, aby zvířata rychleji rostla, spotřebovala méně krmiva a produkovala více masa a mléka,“ dodal.
Rozdíl mezi čínským a západním chovem je patrný i na konkrétních číslech. Jatečně upravená těla čínského skotu váží přibližně 150 kilogramů, zatímco ve Spojených státech se jejich hmotnost blíží 400 kilogramům. Čínské dojnice zároveň produkují méně mléka než americká zvířata. Vyplývá to z údajů amerického ministerstva zemědělství.
Lepší genetická výbava přitom nepřináší pouze větší zvířata. Pomáhá také dosahovat kvalitnějšího mramorování masa, lepší chuti, vyšší dojivosti a rychlejšího růstu při nižší spotřebě krmiva.
Dohnat špičku nebude snadné
S rostoucími příjmy se mění také stravovací návyky obyvatel Číny, kteří si častěji dopřávají kvalitní hovězí, například z plemen Angus a Wagyu. To postupně doplňuje tradiční druhy masa používané především do dlouho dušených pokrmů.
Podle oficiálních čínských údajů se spotřeba hovězího masa v zemi do roku 2024 téměř zdvojnásobila ve srovnání se stavem před deseti lety. Spotřeba mléčných výrobků vzrostla za stejné období o 30 procent.
Spolu s poptávkou se zvýšil také účet za dovoz potravin. Čína ročně nakupuje ze zahraničí hovězí maso a mléčné výrobky, jako jsou smetana, sýry či máslo, v hodnotě 25 až 30 miliard dolarů, tedy přibližně 520 až 630 miliard korun.
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„Dohnat světovou špičku ale nebude snadné,“ říká Marcus Rees, generální ředitel australské pobočky společnosti ABS Global, která vlastní také býka Utopia. Zahraniční firmy podle něj budou Číně dodávat kvalitní genetický materiál, současně si však ponechají náskok v podobě dalších generací stále lepších zvířat.
Čína chtěla soběstačnost, dovoz ale zastaral
Peking označil soběstačnost v oblasti živočišné genetiky za otázku národní bezpečnosti už v roce 2021. Chov skotu tehdy označil za jednu ze slabin domácího zemědělství. Do roku 2026 investovala vláda miliony dolarů do místních šlechtitelských center, rozdíl proti západním zemím se však nepodařilo odstranit.
„Místní plemenné stanice mají kvalitní geny, ale ne ty nejpokročilejší. Velké čínské farmy požadují lepší genetický materiál,“ uvedl Rone Lane, kanadský šéf společnosti Beijing World Wide Sires. Jejími zákazníky jsou významné čínské mlékárenské společnosti.
Situaci navíc zhoršilo období mezi lety 2019 a 2025, kdy Čína postupně omezovala dovoz živých zvířat a spermatu z jednotlivých zemí. Zpřísnila také dovoz embryí skotu a živých zvířat. Část omezení se časově překrývala s politickými spory, například s vyostřením obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou nebo se zhoršením vztahů Pekingu s Canberrou a Ottawou.
Přerušení obchodních vazeb přitom mělo důsledky, které se nedají snadno napravit pouhým obnovením dodávek.
„Genetika velmi rychle zastarává. Sperma není archivní víno. Nestárne k lepšímu. Už během jednoho roku z něj může být starožitnost,“ řekl Ian Lahiffe, zemědělský konzultant působící v Pekingu.
Někteří čínští chovatelé se podle zhruba desítky lidí z odvětví dostali během omezení dovozu do takové situace, že začali genetický materiál i živý skot pašovat přes sousední země. Mezi využívané trasy patřily Mongolsko, Kazachstán anebo Vietnam.
Čínští zákazníci nyní netrpělivě čekají především na obnovení dodávek z USA. „Každý den se nás zákazníci ptají, kdy budou moci získat americké sperma a kdy se americký trh znovu otevře,“ uvedl Lane.
Spojené státy totiž patří k nejvýznamnějším světovým dodavatelům. Podle lidí z oboru představují přibližně 55 procent globálního trhu s býčím spermatem, jehož roční hodnota dosahuje zhruba půl miliardy dolarů. Pokud se obchod obnoví, měly by se znovu stát hlavním dodavatelem pro Čínu.
Australská pobočka ABS Global očekává, že během následujících dvanácti měsíců vyveze do Číny zhruba 200 tisíc pejet spermatu býků plemen Wagyu, Angus, Holštýnský skot a Jersey. To by bylo více než její vývoz do všech ostatních zemí dohromady. Firma také plánuje přidat dva až tři další býky plemene Angus, aby dokázala pokrýt čínskou poptávku.
Utopia mezitím pokračuje v odběrech dvakrát týdně. Většina jeho genetického materiálu podle Reese zamíří k čínským dojnicím. Cílem je, aby jejich potomci poskytovali nejen více mléka, ale také kvalitnější maso.
„Čína odebere tolik, kolik dokáže vyprodukovat,“ řekl Rees. Utopia má podle něj štěstí, že se vyznačuje mimořádně vysokým libidem.