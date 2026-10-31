Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Čína touží po lepším hovězím. Sváží sperma od nejlepších býků

Autor:
  17:00
Elitní býk Utopia plemene Angus (28. září 2026)

Elitní býk Utopia plemene Angus (28. září 2026) | foto: Reuters

Zaměstnanec společnosti Total Livestock Genetics přihlíží, jak se býk Utopia...
Plastové trubičky se zmrazeným býčím spermatem v tekutém dusíku v zařízení...
Plastové trubičky se zmrazeným býčím spermatem v tekutém dusíku v zařízení...
Nádrže s odebraným býčím spermatem (28. září 2026)
7 fotografií
Čína po několikaletém omezení dovozu znovu nakupuje genetický materiál ze zahraničí. Chce zlepšit kvalitu svého skotu, zvýšit produkci hovězího masa i mléka a omezit závislost na dovozu potravin. Dodávky z Austrálie a Kanady už se rozbíhají, na americké se čeká. Peking však nově požaduje, aby sperma pocházelo pouze od deseti procent nejlepších býků v zemi původu.

Australský býk Utopia patří mezi nejžádanější představitele plemene Angus. Je černý, svalnatý a jeho potomci rychle rostou a mají kvalitní maso. V zařízení společnosti Total Livestock Genetics nedaleko australského Melbourne pravidelně podstupuje odběr spermatu, které se následně rozděluje do stovek plastových trubiček zvaných pejety. Každá obsahuje miliony spermií a vystačí na jedno oplodnění, píše agentura Reuters.

Zmrazené v tekutém dusíku zamíří do Číny. Ta se po několikaleté přestávce vrací na trh s genetickým materiálem pro chov skotu. Předchozí omezení dovozu z významných zemí včetně Spojených států, evropských států, Kanady a Austrálie narušila dodavatelské řetězce natolik, že někteří čínští chovatelé začali shánět sperma i nelegální cestou.

Nyní se dodávky znovu rozbíhají. Čína se snaží dohnat zaostávání vlastních chovů a získat zvířata, která rychleji rostou, lépe využívají krmivo a poskytují více masa či mléka. Nově obnovený obchod má ovšem přísnou podmínku. Podle vládních představitelů, diplomatů a zástupců genetických společností může dovážené sperma pocházet pouze od býků patřících mezi deset procent nejlepších ve své zemi.

Více mléka, kvalitnější maso

Přísné prověřování dovozu podle expertů oslovených Reuters ukazuje, že si Čína uvědomuje náskok zemí, jako jsou Spojené státy a Austrálie, jejichž chovy dosahují díky dlouhodobému šlechtění stále lepších výsledků.

Po telefonech je tu kosmetika. Čína dobývá svět s dalšími výrobky, boduje nejen cenou

„Historicky se čínský skot šlechtil pro orbu polí, zatímco západní plemena byla určena k produkci masa a mléka,“ řekl Hao Hongman, manažer společnosti Beijing World Wide Sires, která se zabývá genetikou býků.

„Čínští producenti nyní chtějí pro svůj skot to nejlepší dovážené sperma, aby zvířata rychleji rostla, spotřebovala méně krmiva a produkovala více masa a mléka,“ dodal.

Rozdíl mezi čínským a západním chovem je patrný i na konkrétních číslech. Jatečně upravená těla čínského skotu váží přibližně 150 kilogramů, zatímco ve Spojených státech se jejich hmotnost blíží 400 kilogramům. Čínské dojnice zároveň produkují méně mléka než americká zvířata. Vyplývá to z údajů amerického ministerstva zemědělství.

Lepší genetická výbava přitom nepřináší pouze větší zvířata. Pomáhá také dosahovat kvalitnějšího mramorování masa, lepší chuti, vyšší dojivosti a rychlejšího růstu při nižší spotřebě krmiva.

Dohnat špičku nebude snadné

S rostoucími příjmy se mění také stravovací návyky obyvatel Číny, kteří si častěji dopřávají kvalitní hovězí, například z plemen Angus a Wagyu. To postupně doplňuje tradiční druhy masa používané především do dlouho dušených pokrmů.

Podle oficiálních čínských údajů se spotřeba hovězího masa v zemi do roku 2024 téměř zdvojnásobila ve srovnání se stavem před deseti lety. Spotřeba mléčných výrobků vzrostla za stejné období o 30 procent.

Spolu s poptávkou se zvýšil také účet za dovoz potravin. Čína ročně nakupuje ze zahraničí hovězí maso a mléčné výrobky, jako jsou smetana, sýry či máslo, v hodnotě 25 až 30 miliard dolarů, tedy přibližně 520 až 630 miliard korun.

Čína zaplavuje svět levným masem. Kuřata poráží rychleji, konkurence se bojí

„Dohnat světovou špičku ale nebude snadné,“ říká Marcus Rees, generální ředitel australské pobočky společnosti ABS Global, která vlastní také býka Utopia. Zahraniční firmy podle něj budou Číně dodávat kvalitní genetický materiál, současně si však ponechají náskok v podobě dalších generací stále lepších zvířat.

Čína chtěla soběstačnost, dovoz ale zastaral

Peking označil soběstačnost v oblasti živočišné genetiky za otázku národní bezpečnosti už v roce 2021. Chov skotu tehdy označil za jednu ze slabin domácího zemědělství. Do roku 2026 investovala vláda miliony dolarů do místních šlechtitelských center, rozdíl proti západním zemím se však nepodařilo odstranit.

„Místní plemenné stanice mají kvalitní geny, ale ne ty nejpokročilejší. Velké čínské farmy požadují lepší genetický materiál,“ uvedl Rone Lane, kanadský šéf společnosti Beijing World Wide Sires. Jejími zákazníky jsou významné čínské mlékárenské společnosti.

Situaci navíc zhoršilo období mezi lety 2019 a 2025, kdy Čína postupně omezovala dovoz živých zvířat a spermatu z jednotlivých zemí. Zpřísnila také dovoz embryí skotu a živých zvířat. Část omezení se časově překrývala s politickými spory, například s vyostřením obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou nebo se zhoršením vztahů Pekingu s Canberrou a Ottawou.

Přerušení obchodních vazeb přitom mělo důsledky, které se nedají snadno napravit pouhým obnovením dodávek.

„Genetika velmi rychle zastarává. Sperma není archivní víno. Nestárne k lepšímu. Už během jednoho roku z něj může být starožitnost,“ řekl Ian Lahiffe, zemědělský konzultant působící v Pekingu.

Plastové trubičky se zmrazeným býčím spermatem v tekutém dusíku v zařízení společnosti Total Livestock Genetics nedaleko australského města Camperdown. (28. září 2026)

Někteří čínští chovatelé se podle zhruba desítky lidí z odvětví dostali během omezení dovozu do takové situace, že začali genetický materiál i živý skot pašovat přes sousední země. Mezi využívané trasy patřily Mongolsko, Kazachstán anebo Vietnam.

Čínští zákazníci nyní netrpělivě čekají především na obnovení dodávek z USA. „Každý den se nás zákazníci ptají, kdy budou moci získat americké sperma a kdy se americký trh znovu otevře,“ uvedl Lane.

Spojené státy totiž patří k nejvýznamnějším světovým dodavatelům. Podle lidí z oboru představují přibližně 55 procent globálního trhu s býčím spermatem, jehož roční hodnota dosahuje zhruba půl miliardy dolarů. Pokud se obchod obnoví, měly by se znovu stát hlavním dodavatelem pro Čínu.

Australská pobočka ABS Global očekává, že během následujících dvanácti měsíců vyveze do Číny zhruba 200 tisíc pejet spermatu býků plemen Wagyu, Angus, Holštýnský skot a Jersey. To by bylo více než její vývoz do všech ostatních zemí dohromady. Firma také plánuje přidat dva až tři další býky plemene Angus, aby dokázala pokrýt čínskou poptávku.

Utopia mezitím pokračuje v odběrech dvakrát týdně. Většina jeho genetického materiálu podle Reese zamíří k čínským dojnicím. Cílem je, aby jejich potomci poskytovali nejen více mléka, ale také kvalitnější maso.

„Čína odebere tolik, kolik dokáže vyprodukovat,“ řekl Rees. Utopia má podle něj štěstí, že se vyznačuje mimořádně vysokým libidem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Otevírací doba 28. října 2026: které obchody budou zavřené a kde nakoupíte?

Ve středu 28. října 2026 budou mít velké obchody kvůli státnímu svátku zavřeno. Prodejny do 200 metrů čtverečních mohou otevřít.

Ve středu 28. října si Česko připomene vznik samostatného československého státu. Velké obchody budou mít kvůli státnímu svátku zavřeno, jinde si ale nakoupit můžete. Kterých prodejen se zákaz týká a...

Dermacol opouští marketingová ředitelka Komárová. Po 24 letech ji vyhodil manžel

Spolumajitelka firmy Dermacol Věra Komárová

Kosmetickou značku Dermacol opouští jedna z jejích nejvýraznějších tváří. Věra Komárová po 24 letech končí coby marketingová ředitelka, svou výpověď oznámila zaměstnancům v e-mailu. Za odchodem podle...

Z Teska bude Albert. Majitele změní přes 300 supermarketů v Česku i na Slovensku

ilustrační snímek

Společnost Ahold Delhaize, která v tuzemsku provozuje síť supermarketů Albert, převezme v Česku a na Slovensku prodejny Tesco. To v obou zemích provozuje síť více než 360 vlastních supermarketů,...

Koalice plánuje zdražení podzemní vody o 250 procent. Kraje se bojí o peníze

Ilustrační snímek

Místo dvou korun za odběr metru krychlového podzemní vody by se mělo podle plánů poslance Karla Turečka od nového roku platit korun sedm, jde tedy o zvýšení cen o 250 procent. Vodohospodářští experti...

Nedostatek motorů mění letectví. Vyplatí se sešrotovat i zachovalé stroje

Jedna z nejznámějších nízkonákladových aerolinek Spirit Airlines ukončila...

Airbusy americké letecké společnosti Spirit Airlines měly sloužit ještě desítky let. Některé z nich však dnes stojí odstavené v arizonské poušti a jejich další osud je nejistý. Jiné už skončily na...

Čína touží po lepším hovězím. Sváží sperma od nejlepších býků

Elitní býk Utopia plemene Angus (28. září 2026)

Čína po několikaletém omezení dovozu znovu nakupuje genetický materiál ze zahraničí. Chce zlepšit kvalitu svého skotu, zvýšit produkci hovězího masa i mléka a omezit závislost na dovozu potravin....

31. října 2026

Na cappuccino s alpakou. V Srbsku otevřeli kavárnu s netradičními společníky

V Srbsku, 50 kilometrů od Bělehradu, otevřela kavárna s alpakami. Majitelé se...

Kavárna v severním Srbsku má neobvyklé návštěvníky – šest alpak. Tato jihoamerická zvířata různých barev a velikostí se zde volně procházejí mezi stoly a dělají hostům společnost u kávy.

31. října 2026

Čeští zaměstnanci jsou opatrní. Práci ve zkušební době opouštějí jen zřídka, říká průzkum

ilustrační snímek

Obezřetní Češi práci ve zkušební době nemění. Šedesát procent lidí z nového místa v začátcích nikdy samo neodešlo, přestože v něm často nebyli spokojeni, ukázal exkluzivní průzkum personální agentury...

31. října 2026

Burger i za 400 korun. Provozovatelé řeší dražší suroviny i závislost na rozvozu

Zleva Matouš Petráň z Dishe, Jakub Řiháček z BurgerIN a Tomáš Linhart z FatFuck...

Kvalitní maso už samo o sobě nestačí. Úspěch burgerového podniku podle provozovatelů stojí na stálé kvalitě, dobře zvládnutém provozu, marketingu i vhodné lokalitě. Majitelé pražského Dish a FatFuck...

31. října 2026

Z inspektora pivní legendou. Cibich dobyl svět, v Březně se však pivo dovařilo

Etiketa Březňáku s Victorem Cibichem

V pravé ruce třímá orosený půllitr s pivem, v levé doutníček. Nakloní sklenici a rozkošnicky se napije. Zároveň však pozoruje okolí bystrýma modrýma očima – a to už pěknou řádku let. Viktor Cibich se...

31. října 2026

Konec schvalování faktur v e-mailu. Proč firmy opouštějí letitou zvyklost?

Ve spolupráci
Konec schvalování faktur v e-mailu. Proč firmy opouštějí desetiletou zvyklost?

Faktura dorazí do e-mailové schránky, účetní ji přepošle odpovědnému manažerovi a ten napíše strohé OK. Tento scénář představuje každodenní realitu ve většině českých firem už déle než desetiletí....

31. října 2026

Komárová končí v Dermacolu. Jak si byznys a finance rozdělily další páry

Věra Komárová, spolumajitelka firmy Dermacol

Českou podnikatelskou scénu v posledních dnech rozvířila zpráva o odchodu Věry Komárové z kosmetické společnosti Dermacol. Po 24 letech končí ve funkci marketingové ředitelky značky, kterou více než...

31. října 2026

Staleté receptury a maso z Podkrkonoší. Děláme podle tradic, líčí vyhlášený uzenář

Premium
Josef Šulc

Podkrkonošská uzenina je gastronomický fenomén. Magazín Víkend DNES se ji vypravil ochutnat do Bělé u Staré Paky. Jsem vyučený elektrikář, stejně jako Karel Gott, směje se Josef Šulc (67). „Zatímco...

31. října 2026

Dukovany v noci neplánovaně odstaví třetí blok. Důvodem je drobná netěsnost

První administrativní budova vedení a přípravných týmů nové elektrárny už byla...

Jaderná elektrárna Dukovany začala kolem 20:00 snižovat výkon třetího bloku. V noci ho neplánovaně odstaví kvůli drobné netěsnosti jedné z armatur, která byla objevena při standardních kontrolách....

30. října 2026  20:46

Takhle jste to myslel, starosto? Londýnské Oxford Street pro pěší zatím vládne chaos

Z nejslavnější ulice v Londýně Oxford Street na začátku týdne zmizela auta i...

Z nejslavnější nákupní ulice v Londýně na začátku týdne zmizela auta i hromadná doprava. Optimistická vize starosty Sadiqa Khana, podle niž se měla Oxford Street stát klidnou zónou pro pěší, však...

30. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Meta se dohodla s dvěma dospívajícími uživatelkami na mimosoudním vyrovnání

ilustrační snímek

Americká technologická společnost Meta Platforms se dohodla na mimosoudním vyrovnání sporu se dvěma dospívajícími uživatelkami, které ji zažalovaly za údajně návykový charakter sociálních sítí...

30. října 2026  19:48

McDonald’s v Německu vyřadil burger McRib. Spekuluje se i o ústupcích muslimům

Burger McRib v McDonald’s (30. října 2026)

Po 37 letech vyřadil McDonald’s v Německu ze své stálé nabídky vepřový burger McRib. Přestože si za tu dobu získal řadu věrných příznivců, jeho prodeje v posledních letech zaostávaly za očekáváními....

30. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.