Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning o stavbě informovala prostřednictvím oficiálního příspěvku na Facebooku, kde sdílela i video celé konstrukce.

„Město Ťi-nan ve východní Číně právě představilo nafukovací kopuli vysokou 50 metrů a o rozloze 20 000 m² – největší na světě. Má zajistit čistší a tišší staveniště a tím minimalizovat vliv stavby na okolní komunity a životní prostředí,“ cituje slova mluvčí portál zpravodajský portál Times Now.

Portál The Bridge Chronicle uvedl, že kopule je vybavena pokročilým ventilačním systémem, který zajišťuje dobrou kvalitu vzduchu uvnitř. Průhledné panely přitom propouštějí přirozené sluneční světlo, takže přes den není třeba umělé osvětlení. Konstrukce kopule umožňuje její rychlé sestavení a demontáž, což z ní činí flexibilní řešení pro různé stavební projekty.

Čínská inovace pobavila internet a část uživatelů ji ocenila a označila jako chytré řešení. „Pokaždé, když Čína něco takového postaví, všechny to překvapí. Tentokrát opět šokuje. Nápad pomůže omezit znečištění a udržet pořádek,“ komentoval na sociálních sítích video jeden z uživatelů.

Objevily se ale i výhrady. „A co lidé, kteří uvnitř pracují?,“ zeptal se jeden z komentujících. „Teď si představte, jak těžké to pro ty dělníky pod kopulí bude,“ poznamenal jiný. „I když to může ochránit okolí před znečištěním, v případě nouze by nafukovací kopule mohla dělníky udusit. Mohla by být nebezpečnější než zemětřesení nebo tsunami,“ varoval další.