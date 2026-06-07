Společnost Scania, významný švédský výrobce nákladních automobilů a autobusů zřejmě přijde o zakázku financovanou Evropskou unií v africkém Senegalu v hodnotě 320 milionů eur (8, 1 miliardy Kč) a to ve prospěch státního, silně dotovaného čínského konkurenta, uvádí se v interním unijním dokumentu, na který upozornil portál Euractiv.
Čínská státní společnost CRRC se ujala vedení v soutěži o projekt veřejné dopravy v hlavním městě Senegalu v Dakaru před Scanií, která je jediným evropským uchazečem v tendru a dalším čínským výrobcem King Long poté, co podala nabídku s cenou nižší než poloviční oproti konkurenci. Původně měly senegalské úřady již oznámit vítěze, ale rozhodnutí bylo odloženo. Důvodem je silný tlak a nevole ze strany EU.
Čínská státní společnost CRRC
(China Railway Rolling Stock) vznikla v roce 2015 sloučením dvou do té doby konkurenčních státních firem, dnes je to největší výrobce kolejových vozidel na světě.
Kromě vysokorychlostních vlaků, metra, lokomotiv a příměstských vlaků však CRRC vyrábí prostřednictvím dceřiné společnosti CRRC Electric Vehicle také nejmodernější autobusy.
Zakázku v Senegalu totiž financuje konsorcium evropských institucí, včetně Evropské investiční banky (EIB), Evropské komise, francouzské rozvojové agentury (AFD) a německé státní rozvojové baky (KfW), a zahrnuje dodávku 380 autobusů na stlačený zemní plyn.
V Bruselu však narůstá hněv a kritika, že veřejné peníze EU určené na podporu rozvoje v Africe by mohly nakonec prospět dotovaným čínským státním společnostem.
„Je to naprosto šílené,“ řekl Euractivu Kristoffer Storm, dánský konzervativní europoslanec, a dodal, že bude hledat odpovědi u Komise.
Sandro Gozi, liberální poslanec Evropského parlamentu blízký francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi, také uvedl, že EU by neměla být přihlížejícím v tom, jak jsou její finanční prostředky využívány.
Nejde o férovou tržní soutěž
Tento případ ilustruje hlubší celosvětový problém, který ve své nejnovější zprávě popsala detailně Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Čínské státní subvence podle ní dosáhly rekordních úrovní a globálně likvidují férovou tržní soutěž.
|
Evropská unie pošle stovky milionů eur do Afriky. Chce podpořit čistou energii
Státy celosvětově nalily v roce 2024 do podpory svého průmyslu celkem 108 miliard dolarů. Více než polovinu z tohoto obrovského balíku peněz, až 52 procent, však utratila samotná Čína. Čínské firmy tak od své vlády dostávají v průměru tři až osmkrát více peněz než evropští či američtí výrobci.
Díky této masivní pomoci ze strany státu si mohou dovolit prodávat své výrobky za velmi nízké ceny. Analýza OECD potvrdila, že čínské firmy vděčí za svůj raketový úspěch a ovládnutí světových trhů v posledních dvaceti letech právě těmto dotacím – ty totiž stojí až za 60 procenty jejich celkového růstu ve světě.
Afrika jako bojiště
Pro Evropskou unii to představuje zásadní problém v logice jejího strategického programu Global Gateway, který vznikl v roce 2021 jako přímá odpověď na čínskou iniciativu Nová hedvábná cesta. Cílem Evropy je investovat do roku 2027 až 300 miliard eur (7,5 bilionu Kč) do infrastruktury v rozvojovém světě, zejména v Africe. Brusel chce svým programem nabídnout třetím zemím „férovou alternativu k čínským úvěrům, postavenou na transparentnosti a vysokých standardech“.
Případ v Senegalu však ukazuje, že plán EU naráží na realitu mezinárodních pravidel. Celý projekt v Dakaru totiž zastřešuje a financuje Evropská investiční banka (EIB) spolu s dalšími institucemi právě pod hlavičkou Global Gateway.
|
Vliv Číny v Africe roste. Evropa ale nechce kontinent přenechat jiným
Kritici upozorňují, že pravidla evropského financování jsou nastavena idealisticky, u projektů mimo Evropu striktně vyžadují otevřenou mezinárodní soutěž a zakazují diskriminaci firem na základě jejich země původu.
Senegal jako suverénní stát však v průběhu tendru přirozeně hledá nejnižší cenu. Evropské miliony na ekologické autobusy nakonec neskončí v evropských podnicích, ale poslouží k nákupu dotovaných čínských vozů, píše portál eubrief.sme.sk. Global Gateway tak v praxi dosahuje přesného opaku toho, na co byl navržen – za evropské peníze kupuje čínské zboží, jehož cenu Peking uměle stlačil dolů pomocí subvencí.
Fungování programu Global Gateway má na starosti evropský komisař pro mezinárodní partnerství Jozef Síkela. Právě skandál s autobusy v Senegalu posloužil jako jasný důkaz toho, že dosavadní systém je nastaven špatně. Komisař Síkela proto v Bruselu prosazuje zásadní změnu pravidel pro budoucí dlouhodobý rozpočet Evropské unie po roce 2027.
Jeho plánem je zavést takzvanou „evropskou preferenci“. V praxi by to znamenalo, že u projektů, které se platí z evropských peněz, by už nerozhodovala jen nejnižší cena. Nový systém by měl přísněji kontrolovat podezřele levné čínské nabídky a zvýhodnit ty uchazeče, kteří používají evropské díly a dodržují přísné ekologické normy.
Skryté čínské subvence
V Číně stát přímo vlastní a ovládá největší banky. Tyto finanční domy nefungují podle přísných pravidel trhu, ale plní politická zadání Pekingu. Nejúčinnějším nástrojem čínské hospodářské politiky jsou zvýhodněné netržní půjčky (below-market borrowings), u nichž firma obdrží úvěr s nižším úrokem, než jaký by dostala v běžné bance.
Strategickým podnikům v klíčových odvětvích půjčují obrovské sumy peněz za úroky, které jsou uměle stlačeny hluboko pod tržní úroveň. Čínské firmy tak mají téměř neomezený přístup k levnému kapitálu, díky čemuž mohou na světových trzích nasadit agresivní cenový dumping, kterému evropští výrobci nedokážou konkurovat.
|
Čínská automobilka vyjednává s Volkswagenem o koupi továrny v Evropě
Data OECD ukazují , že v sektoru polovodičů a čipů dosáhly čínské subvence v letech 2021 až 2022 téměř 10 procent celkových příjmů firem, zatímco světový průměr se pohybuje jen na úrovni kolem dvou procent.
U větrných turbín je podpora v Číně dlouhodobě nad dvěma procenty a často přesahuje pět procent obratu, přičemž globální průměr je pouze jedno procento. Podobně disproporční situace vládne v automobilovém průmyslu, letectví, solárních panelech, oceli, hliníku, a právě v oblasti autobusové a železniční techniky, kde působí i favorit senegalského tendru CRRC.
„Velké a přetrvávající průmyslové subvence mohou deformovat globální trhy, vytvářejí nekalé konkurenční výhody a přispívají k nadměrné výrobní kapacitě,“ varuje generální tajemník OECD Mathias Cormann.
Zpráva zároveň upozorňuje, že podpora ze strany Pekingu prostřednictvím grantů a půjček pod tržní úroveň je rozsáhlá a situaci zhoršuje i klesající transparentnost samotné Číny, která v uplynulých letech výrazně omezila zveřejňování finančních dat o státní pomoci.
Fondy pro Afriku
Senegalský ministr dopravy Janchoba Diémé potvrdil, že úřady v Dakaru uplatňují výlučně technická a finanční kritéria a postupují striktně podle platné legislativy, která nedovoluje vyloučit levnější čínskou nabídku.
Evropská investiční banka, kterou vlastní všechny státy Unie, ve svém stanovisku uvedla, že legislativa jí neumožňuje vyžadovat od klientů diskriminaci uchazečů na základě národnosti.
Kritické debaty připomínají předchozí případ v Senegalu. V roce 2019 projekt rychlé autobusové dopravy (BRT) financovaný EU získal významnou zakázku s dalším čínským státním podnikem, společností China Road and Bridge Corporation. Tato společnost následně upoutala pozornost po zprávách o značném překročení nákladů.
|
EU se začne zabývat nízkými cenami elektromobilů z Číny, řekla von der Leyenová
Tento naivní přístup k rozvojové pomoci dlouhodobě kritizuje i nevládní organizace CEE Bankwatch Network. Evropské investiční bance vyčítá nedostatečnou transparentnost, slabé posuzování geopolitických rizik a protlačování celkového objemu poskytnutých půjček na úkor reálného a udržitelného rozvojového dopadu. Podle kritiků banka často funguje jen jako pasivní pokladna, která nedokáže efektivně chránit zájmy evropského průmyslu.
Na území Evropské unie Brusel již dokáže čínské firmy kontrolovat a blokovat. Díky novému nařízení o zahraničních subvencích například vyloučil firmu CRRC z projektu metra v Lisabonu. V případě investic v Africe je však Evropa zatím bezbranná, uzavírá portál.