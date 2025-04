Ačkoli Čína se snaží všechny ujistit, že je silná a její ekonomika dostatečně odolná na to, aby přečkala aktuální ekonomickou bouři, tento týden čínští představitelé přiznali, že obchodní válka s USA by mohla mít pro ekonomiku bolestivé důsledky, napsal portál BBC.

Jednou z možností, jak se s nimi vyrovnat, je podle místních politiků zvýšení domácí spotřeby a nahrazení výpadků příjmů z vývozu. Vláda nyní chce, aby čínští důchodci, kteří mají desetileté úspory, z nich část utratili pro dobro země.

Pomoci mohou stříbrné vlaky

Pomoci mají i iniciativy, jako jsou stříbrné vlaky, které jsou speciálně navržené pro starší cestovatele. „Celý život jsme tvrdě pracovali,“ říká pro redakci BBC 66letý Daniel Ling, který cestuje vlakem Star Express s přáteli. „Důležité v našem věku je vědět, co je správné – a to je skutečně si život užít,“ doplnil Ling.

Ve vlaku se servírují koktejly a mikrofon pro karaoke putuje z ruky do ruky. Senioři se jimi mohou dostat na místa, která by možná nikdy nenavštívili. „Hlavními zastávkami stříbrných vlaků budou nerozvinuté venkovské oblasti nebo malá města se slabou ekonomikou,“ uvedl Huang Huang z výzkumného ústavu China Tourism Academy, který zkoumá dopady iniciativy.

„Cestující nakoupí přímo ve vlaku různé produkty. Jakmile dorazí do stanice, navštíví i turistické atrakce a tradiční vesnice,“ doplnil.

Jednou ze zastávek je vesnice Paj-ša známá svou tradiční architekturou a obyvateli z etnika Naxi. „Když jsem byla mladá, ráda jsem objevovala nová místa sama. Teď jsem starší, mám svou rodinu, která se mnou může jezdit,“ uvedla pro BBC devětašedesátátiletá důchodkyně Š’ Li-li, která vyrazila na výlet se svou vnučkou.

Ačkoliv výlety seniorů nevyřeší problém s nízkými spotřebitelskými výdaji, podle ekonomů jde o krok správným směrem. „Vzhledem k tomu, že stárnoucí populace je pro Čínu dlouhodobou realitou – a je nepravděpodobné, že by se to změnilo – měli bychom v tom hledat příležitost, ne jen problém,“ uvedl Huang Huang.

Ke konci loňského roku bylo 22 procent čínské populace starších 60 let, což tvořilo více než 310 milionů lidí. Pokud využije stříbrné vlaky jen malé procento populace starší 60 let, znamená to stále miliony prodaných jízdenek. Čínské železniční úřady uvádějí, že během příštích tří let plánují provozovat 100 různých tras, uzavřelo BBC.