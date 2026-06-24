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Čína posiluje vliv. Díky jüanu získává stále větší kontrolu nad světovým obchodem

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  20:00
Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájili...

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájili jednání v Jižní Koreji. (30. října 2025) | foto: AP

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Čínský prezident Si Ťin-pching při jednání s americkým prezidentem Donaldem...
Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájili...
Americký prezident Donald Trump při jednání se svým čínským protějškem Si...
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Čína se snaží oslabit dominantní postavení amerického dolaru ve světové ekonomice. Díky rostoucímu využívání jüanu a alternativních platebních systémů mohou země jako Írán nebo Rusko snáze obcházet západní sankce. Peking tím zároveň posiluje svůj geopolitický vliv i nezávislost na Spojených státech.

Americký dolar stále dominuje světovému obchodu, což Spojeným státům umožňuje sledovat finanční toky i vymáhat uvalené sankce. Pokud ale obchod probíhá v čínských jüanech, americké úřady nad transakcemi ztrácejí kontrolu, což se Trumpově administrativě a celým Spojeným státům nelíbí. Ukazuje se ale, že tento trend je každým dnem významnější, píše The Wall Street Journal.

Podíl čínského jüanu na světovém obchodním financování se za posledních pět let ztrojnásobil a letos na jaře dosáhl šesti procent. Stal se tak druhou nejpoužívanější měnou na světě hned po americkém dolaru. Zároveň už přibližně polovina čínských přeshraničních plateb probíhá v jüanech, zatímco ještě před patnácti lety byl tento podíl jen zanedbatelný.

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„Světové finance se postupně mění. Místo dominance jediné měny bude stále více existovat několik silných měn, které si budou vzájemně konkurovat,“ uvedl pro The Wall Street Journal guvernér čínské centrální banky Pchan Kung-šeng.

Čína se nesnaží americký dolar nahradit

Podle analytiků se Čína nesnaží nahradit dolar jako hlavní světovou měnu. To by si vyžádalo rozsáhlé ekonomické reformy, které by mohly ohrozit stabilitu země. Peking místo toho buduje obchodní a platební kanály fungující mimo dolarový systém a připravuje se na případné západní sankce, například v souvislosti s možným konfliktem kolem Tchaj-wanu.

„Čínské platební systémy založené na jüanu výrazně usnadňují obcházení amerických sankcí a komplikují sledování finančních toků,“ upozornil pro The Wall Street Journal Josh Lipsky z think-tanku Atlantic Council.

Klíčovou roli hraje systém CIPS, který Čína spustila v roce 2015 jako alternativu k mezinárodní síti Swift. Objem transakcí přes něj v posledních měsících výrazně vzrostl a podle analytiků z Atlantic Council dnes denně zpracuje platby v hodnotě zhruba 115 miliard dolarů.

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Peking zároveň v posledních měsících rychle rozvíjí projekt mBridge určený pro přeshraniční platby v digitálních měnách právě mimo americký finanční systém. Zapojily se do něj už Spojené arabské emiráty, Hongkong, Thajsko i Saúdská Arábie. Čína navíc nově umožnila úročení digitálního jüanu, aby podpořila jeho využívání v zahraničním obchodě.

Radost mají hlavně v Rusku a Íránu

Z rostoucího významu čínského jüanu každopádně nyní těží především Írán. Přestože Spojené státy lákají Teherán k nové jaderné dohodě příslibem zmírnění sankcí a uvolnění části zmrazených aktiv, jejich ekonomický tlak už není tak účinný jako dříve.

Írán v posledních letech stále více využívá čínský finanční systém založený na jüanu, díky němuž může obchodovat mimo dosah amerických úřadů. Přestože měly sankce omezit jeho vývoz ropy, Teherán podle amerických odhadů loni utržil až 43 miliard dolarů. Většina plateb přitom proběhla právě v jüanech. Peníze z prodeje ropy Írán využívá především k nákupu čínského zboží, včetně materiálů využitelných i pro vojenské účely.

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Z rostoucího významu čínské měny ale netěží jen Írán. Podobný vývoj nastal i po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Po zpřísnění západních sankcí se většina rusko-čínského obchodu přesunula do jüanů a rublů. Podle Moskvy se v těchto měnách dnes uskutečňuje přes 90 procent vzájemného obchodu, zatímco na začátku roku 2022 tvořil jüan jen asi dvě procenta ruského zahraničního obchodu, uzavírá The Wall Street Journal.

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