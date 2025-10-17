Trumpova mastná pomsta. Zbraní v obchodní válce s Čínou se stal kuchyňský olej

Obchodní válka mezi Čínou a Spojenými státy nabírá na obrátkách. Americký prezident Trump nově zvažuje cla na dodávky použitých čínských kuchyňských olejů, které se používají třeba pro výrobu biopaliv. Mohlo by jít o odvetu za zastavené dodávky amerických sójových bobů do Číny, které poškozují americké farmáře.

Kuchař v černých rukavicích připravuje smažené jídlo ve fritéze. (12. března 2025) | foto: Profimedia.cz

Vztahy mezi Spojenými státy a Čínou se v posledních týdnech opět vyostřují, píše agentura Bloomberg. Trump na své sociální síti Truth Social informoval o tom, že zvažuje uvalení cel na dodávky použitého čínského kuchyňského oleje (UCO).

Důvodem, proč se Trump o tuto komoditu začal zajímat, jsou americké sójové boby, které Čína přestala od USA v posledních týdnech odebírat. Sám pozastavené dodávky sójových bobů do Číny považuje za ekonomicky nepřátelský akt, který způsobuje potíže americkým farmářům. Cla na čínský olej by tak mohla být jakousi odvetou, která by protistranu měla zasáhnout.

V době, kdy v čele Spojených států stál Joe Biden, mířila do Číny asi pětina celkové americké produkce. Čína jako největší odběratel sóji na světě od letošního května nenakoupila ani jediný americký sójový bob. Místo toho se asijská velmoc více spoléhá na dodávky suroviny z Jižní Ameriky, a to hlavně z Argentiny či Brazílie.

Čína a americká cla

Podle statistik amerického ministerstva zemědělství byly loni Spojené státy největším odběratelem čínských jedlých olejů na světě, a to zejména toho již použitého, který se následně používá třeba pro výrobu biopaliv. Do USA se z Číny dovezlo rekordních 1,27 milionu tun této suroviny.

Už v prvním čtvrtletí letošního roku ale export zasekl, a to ještě před oznámením rozsáhlých amerických celních bariér vůči Číně. Asijská velmoc totiž na počátku roku 2025 snížila daňové úlevy pro vývoz těchto olejů do zahraničí. Výsledkem je, že mezi letošním lednem a červencem Čína do USA vyvezla jen 387 tisíc tun použitého oleje.

UCO

je zkratka pro použitý kuchyňský olej (Used Cooking Oil), který se sbírá z restaurací, potravinářských provozů a domácností.

Po sběru se tento olej čistí a zpracovává, aby se mohl znovu použít pro výrobu bionafty, krmiv pro zvířata, mýdel nebo jako palivo do lamp.

I proto by důsledky cel na Čínu byly spíše symbolické. Musela by pro svůj olej najít nové odběratele, nicméně se předpokládá, že výpadek vývozu by byl jen krátkodobý. Podle Bloombergu by o oleje mohly projevit zájem třeba evropské státy.

Zastavení dodávek z pohledu USA

Podle Donalda Trumpa se Spojené státy mohou i v oblasti jedlých olejů spolehnout samy na sebe a čínský dovoz nepotřebují. Agentura Bloomberg však upozorňuje, že realita je o něco složitější.

Pokud by se čínský export do USA omezil, musely by USA výrazně navýšit dodávky suroviny z dalších států. Minimálně v krátkodobém výhledu se tak nedá předpokládat, že by se mohly spolehnout samy na sebe.

Čínské oleje jsou také proti těm americkým mnohem levnější. I proto američtí farmáři i producenti biopaliv dlouhodobě tvrdí, že čínští dodavatelé jim snižují jejich zisky.

Farmáři i producenti biopaliv navíc na americké úřady zároveň čím dál více naléhají, aby dodávky olejů z Číny více kontrolovaly. Panují totiž obavy, že Čína do dodávek přimíchává také palmový olej, který je na jihovýchodě Asie spojený s odlesňováním. Tyto obavy se však zatím nepodařilo potvrdit.

