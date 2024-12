Čína vystavěla město chrlící erotické spodní prádlo. Teď se bojí amerických cel

V průmyslovém parku, který s podporou čínské vlády vyrostl uprostřed rozlehlé původně zemědělské oblasti, narovnává šéf továrny Midnight Charm Garment Lej Cchung-žuej malý zlatý zvonek visící na erotickém obojku figuríny oblečené v bílo-růžovém spodním prádle. Lejův showroom je jednou z provozoven v obchodní zóně, jíž se s odkazem na slavnou značku spodního prádla přezdívá i přezdívá Městečko Victoria’s Secret. Prudký rozmach výroby spodního prádla v regionu Guanyun způsobila i výjimka z amerických cel, která má však brzy skončit.

Podle pravidla „de minimis“, které má zjednodušit celní odbavení, osvobozují Spojené státy od cel zahraniční balíčky v hodnotě do 800 dolarů (asi 19 tisíc korun). To umožnilo nastartovat rychlý růst čínských internetových obchodů jako Shein a Temu i výrobců, jako je Lej, kteří přes tyto platformy prodávají své zboží.

Nastupující prezident Donald Trump slibuje zvýšení cel na čínské zboží, což by ohrozilo návratnost investic i živobytí ve stále převážně zemědělském Guanyunu, kde žije asi milion lidí. Podobná omezení na čínské e-shopy zvažuje navíc i Evropská unie a další země.

Odnesou to dělníci

„Omezení pravidla de minimis a vyšší cla na nás budou mít relativně velký dopad,“ míní Lej, jehož firma inkasuje od zákazníků z USA asi 70 procent svých příjmů. Podle odhadů investiční společnosti Nomura Čína letos vyveze zboží využívající tyto výjimky v hodnotě 240 miliard dolarů. To představuje asi sedm procent jejích exportů.

Nomura také předpovídá, že zrušení této výjimky Spojenými státy by snížilo růst exportu o 1,3 procentního bodu a růst HDP o dvě desetiny bodu. Pokud by podobná omezení přijaly i Evropa a jihovýchodní Asie, dopady by byly mnohem horší.

Podnikatel Lej Cchung-žuej ve skladišti své firmy Midnight Charm Garment (25.11.2024)

„Očekáváme, že nejvíce budou zasaženi dělníci z malých továren vyrábějících neznačkové, málo hodnotné a na práci náročné produkty,“ uvedl hlavní ekonom Nomury pro Čínu Ting Lu a dodal, že mezi tyto sektory patří i oděvní průmysl.

Místní vláda v Guanyunu, čínské ministerstvo obchodu, stejně jako Shein a Temu na žádosti agentury Reuters o komentář nereagovaly. Ministerstvo minulý měsíc uvedlo, že „ žádná cla americké problémy nevyřeší“..

Už nyní se objevují náznaky, že čínské Městečko Victoria’s Secret, které začalo otevírat své provozovny v roce 2021, nemusí naplnit očekávání místních úřadů, které do něj investovaly v přepočtu asi 3 miliardy dolarů (71 miliard korun). Zadlužené místní vlády, jako ta v Guanyunu, často urychlují rozvoj úspěšných odvětví, i když riskují budoucí výkyvy způsobené špatným odhadem vývoje a přebytkem výrobních kapacit.

Průmyslová zóna v Guyanyunu je kromě továren na výrobu spodního prádla zatím z větší části nevyužitá. Plánují se zde budovy pro výzkum, design a logistiku, konkrétní investice však zatím nikdo neoznámil. I další podobné zóny po celé Číně čelí otázkám ohledně přehnaných ambicí.

„Místní vlády přemýšlejí jen tak daleko, kam vidí,“ řekl Majid Ghorbani, docent na čínsko-evropské mezinárodní obchodní škole v Šanghaji, „a ignorují dopady na národní ekonomiku.“

Jen jedna země

Lej Cchung-žuej začal své podnikání jako středoškolák v roce 2006, kdy mu příbuzní pomáhali ve skromné dílně. V roce 2014 začal prodávat do zahraničí, aby unikl cenové válce na čínském trhu. O rok později Spojené státy čtyřnásobně zvýšily práh pravidla de minimis z 200 na 800 dolarů. Od té doby se jeho exporty téměř každoročně zdvojnásobily. Celkové příjmy jeho firmy loni přesáhly 1,3 milionu dolarů.

Lej uvedl, že mnoho jeho přátel, příbuzných a sousedů rozjelo podobné byznysy. V Guanyunu podle něj v současnosti působí asi 1 400 firem, které zaměstnávají 100 000 lidí a vyrábějí „erotické oblečení“, což odpovídá i údajům čínských státních médií.

„Když vejdete do jakékoliv čtvrti tady a zakřičíte ‚Je tu někdo, kdo dělá sexy prádlo?‘, z téměř každé budovy vykouknou dvě hlavy,“ popisuje podnikatel.

Místní úřady zpočátku váhaly, protože komunistická strana se vyslovila proti „vulgárním“ produktům. Nakonec však úřady tento průmysl přijaly a poskytly mu státní podporu, včetně výstavby průmyslového parku.

„Podpora našeho průmyslu erotického prádla ze strany vlády je velmi silná,“ řekl Lej. „Vláda investovala do průmyslových pozemků, organizuje školení podnikatelů a některé firmy dostávají finanční podporu.“ Majitelé továren chválí park jako reprezentativnější místo, kde mohou i lépe přijímat zákazníky a také snáze skladovat potřebné suroviny pro výrobu.

Lej nyní s výhledem na zavedení cel přemýšlí o investici do amerických skladů a přechodu na model přepravy většího objemu zboží po moři místo leteckých zásilek. Snížení nákladů na dopravu by mu umožnilo vstřebat část zdražení způsobeného vyššími cly a nemusel by riskovat odliv amerických zákazníků. Rozhlíží se i po klientele v jižní Americe a v Asii, kde e-shopy Shein a Temu v poslední době rychle posilují.

Také Sü Jen, zakladatelka výrobce spodního prádla Gummy Park, je přesvědčena, že růst na jiných trzích vykompenzuje pokles amerických prodejů. „Spojené státy jsou jen jedna země. Svět má více než osm miliard lidí,“ řekla agentuře Reuters.