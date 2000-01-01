náhledy
Instalovaná kapacita solárních elektráren v Číně poprvé překonala kapacitu tamních uhelných elektráren, informovala čínská vláda. Ve fotovoltaice má asijská velmoc kolem 1 288 gigawattů, v uhlí 1 285. Pomáhají tomu i solární parky, jako je tento v provincii Fu-ťien.
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Solární elektrárny v Číně ale ve skutečné výrobě elektřiny nadále výrazně zaostávají za uhelnými. Jejich produkce je totiž závislá na intenzitě slunečního záření.
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Kvůli absenci slunečního svitu během noci a výkyvům počasí tak uhlí stále zajišťuje zhruba polovinu čínské celkové spotřeby.
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Čína se zavázala, že do roku 2060 dosáhne uhlíkové neutrality. V současnosti je největším světovým producentem skleníkových plynů zodpovědných za klimatické změny.
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Uhlí je v Číně dlouhodobě primárním zdrojem elektřiny a významně se podílí na jejích emisích. V loňském roce se nicméně výroba elektřiny z uhlí navzdory rostoucí poptávce po energii snížila téměř o dvě procenta. Zaznamenala tak první pokles za šest let.
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„Vnímal bych to jako zásadní strukturální zlom, nikoli jako okamžik, kdy solární energie nahradila uhlí,“ okomentoval čerstvou statistiku pro web Livescience.com Matthew Davies z organizace UNESCO.
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„Klíčovou otázkou je, zda výroba energie z obnovitelných zdrojů dokáže růst dostatečně rychle nejen na pokrytí rostoucí poptávky po elektřině, ale také na to, aby se výroba z uhlí v absolutním vyjádření začala snižovat. Vzhledem k rozsahu čínského energetického systému by trvalý pokles využívání uhlí mohl mít významný dopad na globální emise CO₂,“ dodal.
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Livescience.com odhaduje, že podíl solární elektřiny na spotřebě se v Číně pohyboval v prvním letošním pololetí okolo třinácti procent.
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K razantnější změně je podle energetiků potřeba víc než jen stavět solární parky jako tento v provincii Fu-ťien.
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Nebo tento projekt u krevetích farem Si-šan. „Aby bylo možné obnovitelnou elektřinu skutečně využívat, musí držet krok také elektrické sítě, přenosová soustava, kapacity pro ukládání energie a flexibilita na straně poptávky,“ řekl Davies.
Autor: Profimedia.cz
Rozmach solární energie není v Číně otázkou posledních let. Takto vypadaly kopce v provincii Fu-ťien v srpnu 2016
Autor: ČTK