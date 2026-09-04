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Velký mezník. Čína má v solárech už větší kapacitu než v uhelných elektrárnách
Instalovaná kapacita solárních elektráren v Číně poprvé překonala kapacitu tamních uhelných elektráren, informovala čínská vláda. Ve fotovoltaice má asijská velmoc kolem 1 288 gigawattů, v uhlí 1 285.
Deficit 389 miliard ekonomy zaskočil. Zřejmě zdraží hypotéky, varují
Vysoké zadlužování v časech hospodářského růstu Česku neprospěje, shodují se ekonomové po představení první verze rozpočtu na rok 2027. Druhý nejvyšší schodek v dějinách a následné navýšení dluhu...
Přednastavené spropitné rozčiluje hosty. Vnímají to jako nátlak, zjistil průzkum
V restauracích a hospodách se na platebních terminálech stále častěji před zaplacením objevuje nabídka spropitného. Hosté si mohou vybrat z několika částek či procent z útraty, zadat vlastní sumu...
Kaple jako rodinný dům. V Praze je na prodej unikátní nemovitost
Bydlet na zámku už dnes není nic neobvyklého. Někteří si však za svůj domov volí i církevní stavby. V Praze je nyní na prodej kaple z 18. století přestavěná na rodinný dům. Netypický dvoupodlažní dům...
Vaginy s umělou inteligencí i falešné modřiny. Trh se sexuálními pannami zažívá boom
Vzhledem k tomu, že odvětví sexuálních panen roste a umělá inteligence kvapně mění nabídku nejrůznějších produktů, experti stále nedokážou odpovědět na otázku, jak s těmito pannami zákazníci...
Rozvojové země čelí epidemii dětské obezity. Léčbu si rodiče nemohou dovolit
Obezitou trpí po celém světě několik milionů dětí. Studie, na které se podílelo přes tisíc vědců, zkoumala nutriční problémy u dětí ve věku od pěti do devatenácti let ve 200 zemích. Výsledky ukázaly,...
Mzdy mohou být o 20 procent vyšší. Daně nejsou spravedlivé, říká Daniel Prokop
„V reformách bych se osobně zaměřil na to, kde se stát setkává s lidmi,“ vysvětluje sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research Daniel Prokop. Jeho nová kniha Spravedlivý růst popisuje...
Polsko omezuje vojenskou závislost na USA. Zbraně chce vlastní i české
Polsko mění způsob, jakým buduje svou armádu. Místo dalšího spoléhání na dodávky ze Spojených států či jiných vzdálených zemí chce stále větší část zbraní a munice vyrábět doma nebo ve spolupráci se...
Opustí dýšková kultura USA? Stále převládají nevýhody, soudí odborníci
Ve Spojených státech přibývá podniků, které ruší možnost spropitného. Důvodem je nerovný přístup a nestabilita příjmů zaměstnanců. Podle odborníků je ale takové podnikání finančně mnohem náročnější.
Je to přítel, který mě nezradí. Lidé řeší s AI stále více osobních záležitostí
Přibývá lidí, kteří sdílejí s umělou inteligencí osobní informace a diskutují o svých niterných myšlenkách. Začleňují aplikace jako ChatGPT do svého života mnohem hlouběji než jakékoli předchozí...
Prada Café, divočák od Armaniho. Luxusní značky servírují přepych i na talířích
Lidé stále častěji upřednostňují investice do zážitků před materiálními věcmi. Zjistil to průzkum společnosti Mastercard z roku 2025. Tohoto trendu si začaly všímat také světoznámé luxusní značky,...
Přijeďte, prosí Nepál turisty. Země zoufale potřebuje jejich peníze
Nepál vyzval zahraniční turisty, aby kvůli ničivým povodním nerušili své cesty do Himálaje. Země se totiž obává, že vedle zničené infrastruktury přijde také o významnou část příjmů z cestovního...
Výrobci chtějí zastavit megatendr na vlaky pro Prahu a Střední Čechy. Radní mají počkat
Začátkem příštího týdne budou zastupitelé Středočeského kraje jednat o podobě železniční dopravy na další tři desítky let. Zakázka za více než 150 miliard korun se tak neobešla bez stížností a...
Češi popsali lanýže jako houby už ve 14. století, dvě stě let před Italy
Česko má možná mnohem delší lanýžovou historii, než se dosud myslelo. V Glosáři mistra Klareta z doby kolem roku 1360 se objevuje výraz „lanyss“ v části věnované houbám. Pokud označení skutečně...
Roboti si na pizze vylámali zuby. Lidé jsou zatím rychlejší i levnější
Příprava pizzy vypadá na první pohled jako činnost, kterou by stroje mohly zvládat bez větších obtíží. Postup je stále podobný a předem se ví, jaké suroviny a v jakém množství použít. Praxe řady...
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Spor Moskvy s Kyjevem dorazil až na Špicberky. Norsko zadrželo ruskou výzkumnou loď
Spor o ruský majetek dorazil až na Špicberky. Norské úřady tam zadržely státní výzkumnou loď Profesor Molchanov kvůli vymáhání pohledávky vůči Rusku. Případ zároveň testuje, kam až může Oslo zajít v...
Začínal jsem s motýly, říká filatelista. Do Prahy přivezl nejvzácnější známku
Známky začal sbírat v pěti letech, dnes patří Tomáš Mádl z Prestige Philately Club Prague k neuznávanějším filatelistům světa. V Obecním domě v Praze uspořádal třetí ročník výstavy Poklady české...