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Velký mezník. Čína má v solárech už větší kapacitu než v uhelných elektrárnách

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Solární elektrárna v provincii Fu-ťien (Fujian) v Číně Solární elektrárna v provincii Fu-ťien (Fujian) v Číně Solární elektrárna v provincii Fu-ťien (Fujian) v Číně Solární elektrárna v provincii Fu-ťien (Fujian) v Číně Solární elektrárna v provincii Fu-ťien (Fujian) v Číně Solární elektrárna v provincii Fu-ťien (Fujian) v Číně Solární elektrárna v provincii Fu-ťien (Fujian) v Číně Solární elektrárna v provincii Fu-ťien (Fujian) v Číně Solární elektrárna v provincii Fu-ťien (Fujian) v Číně Solární elektrárna v provincii Fu-ťien (Fujian) v Číně Solární panely u krevetích farem Xishan 29. července 2026 Řady solárních panelů v zátoce pro pěstování krevet na farmě Xishan 29....
Instalovaná kapacita solárních elektráren v Číně poprvé překonala kapacitu tamních uhelných elektráren, informovala čínská vláda. Ve fotovoltaice má asijská velmoc kolem 1 288 gigawattů, v uhlí 1 285.

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Velký mezník. Čína má v solárech už větší kapacitu než v uhelných elektrárnách

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