Na pekingském nástupišti se ve čtvrtek hemžily desítky členů ochranky a železniční nadšenci fotili modrobílé vagony. Na palubě vlaku se nacházeli vládní úředníci, novináři a také čínští fanoušci železnice.
„Je to poprvé od pandemie, co se obnovila vlaková doprava mezi Čínou a Severní Koreou,“ uvedl pro agenturu Bloomberg sedmnáctiletý čínský student, který cestoval z rodného města v provincii Henan do severočínského Tchien-ťinu. „Je to významné a pomůže to posílit spojení,“ doplnil.
Jeho cesta trvala pouze hodinu. Podle jeho slov by se chtěl jednou do Severní Koreje podívat, aktuálně jsou ale pro něj překážkou pro cestování do země vízové a turistické požadavky.
Spojení čtyřikrát týdně
Mezinárodní vlak bude podle čínské státní železniční společnosti mezi oběma hlavními městy pendlovat každé pondělí, středu, čtvrtek a sobotu. Z Pekingu přímo do Pchjongjangu zamíří pouze poslední dva vagony, které cestující rozpoznají podle modro-bílé barvy.
Ty budou po příjezdu do čínského pohraničního města Tan-tung připojeny k jinému vlaku, který bude pokračovat do Severní Koreje. Je pravděpodobné, že většina cestujících mířících do Severní Koreje bude nastupovat právě tam.
„Udržování pravidelných vlakových spojů je důležité pro usnadnění výměny mezi oběma národy,“ uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kchun. Dodal, že Čína a Severní Korea jsou blízcí sousedé.
Vlakové spojení mezi Severní Koreou a Čínou se přerušilo během pandemie covidu kvůli snahám o omezení šíření viru. Mezi roky 2020 a 2022 se přerušila také nákladní vlaková doprava.
„Tohle je pekingský návrat k osvědčené strategii: udržet Pchjongjang ve sféře svého vlivu prostřednictvím obchodu, turistiky a infrastrukturní konektivity,“ uvedl bývalý americký diplomat a analytik společnosti Eurasia Group Jeremy Chan.
Před pandemií navštěvovalo Severní Koreu každoročně asi 100 000 Číňanů, což byla největší skupina zahraničních návštěvníků zajišťující stabilní přísun tvrdé měny.