Výsledky Trumpovy politiky. Povedlo se mu ekonomicky spojit jeho nepřátele

Cla a sankce amerického prezidenta Trumpa paradoxně přispívají ke sbližování asijských států, které se ještě donedávna neměly příliš v lásce. Rusko, Indii i Čínu však aktuálně spojuje i ambice o posílení pozice na světové scéně i touha po větší nezávislosti na Západu. Jsou to zároveň země, které dohromady představují zhruba třetinu světové populace i čtvrtinu globálního HDP. Ekonomický potenciál je tedy silný, píše agentura Bloomberg.
Rostoucí pouto mezi těmito státy je patrné na poli energetiky. Během minulých dnů se totiž Rusko a Čína dohodly na výstavbě plynovodu s názvem Síla Sibiře 2, díky němuž se ruské plynové zásoby budou snadněji vyvážet na čínský trh. Ačkoliv Čína s tímto projektem dlouho váhala, zdá se, že mu nakonec dala zelenou, a to i přesto, že obě strany se na konkrétních podmínkách pokračující plynové spolupráce ještě nedomluvily.
Navzdory americkým výhrůžkám bude ruskou ropu nadále nakupovat také Indie. „Jde o zlomový okamžik. Ukazuje se, že energetická bezpečnost je ve 21. století klíčová,“ podotýká analytik Matthew Berlett, který během prvního funkčního období Donalda Trumpa v Bílém domě plnil funkci jeho poradce.
Kromě energetiky jsou to ale i další oblasti. Rusko, Indie i Čína věří, že se jim společně může podařit vybudovat alternativu k americkému dolaru. Země by spolu ekonomicky mohly do budoucna mnohem více hospodářsky spolupracovat a překonávat uvalené americká sankce i cla. Čína a Indie se o uplynulém víkendu mimo jiné domluvily i na obnovení přímých letů mezi oběma státy.
O spolupráci stál už Jelcin
Při pohledu do minulosti ale strategický trojúhelník ve složení Rusko, Indie a Čína není novinkou. V 90. letech minulého století jej prosazoval už ruský prezident Boris Jelcin. Později z ní vzešla skupina BRICS, které se daří nabírat nové členské země, a to včetně jihovýchodní Asie a Blízkého východu.
Nejméně předvídatelným článkem je nejspíš Indie. Premiér Módí sice navštívil nedávný summit Šanghajské organizace pro spolupráci, ale zároveň vynechal čínskou vojenskou přehlídku. Na návštěvě v Číně byl Módí zároveň poprvé po sedmi letech.
Cestou do Číny se však Módí zastavil i v Japonsku, které má ke Spojeným státům léta blízko. Tím může Indie dávat najevo, že Indie nechce být do žádného z těchto táborů zatlačena. „Indie si zachovává určitou strategickou autonomii. I přes aktuální napětí věřím, že Spojené státy a Indie mají dost společných zájmů na to, aby si cestu k sobě opět našly,“ uvádí analytik Daniel Kritenbrink, který v minulosti pracoval i pro bývalého amerického prezidenta Bidena.
Trpělivost dochází i Brazílii či Egyptu
Trumpova politika ale začíná znepokojovat i další země po celém světě. Mimo jiné také Indonésii, Egypt nebo Brazílii. „Základní pravidlo diplomacie zní jasně. Spoj své přátele a rozděl nepřátele. Naši politici ale udělali pravý opak,“ podotýká bývalý americký ministr financí Larry Summers.
Čína navíc ve stejnou chvíli dává najevo, že konflikt s ní se nemusí vyplatit. Během nedávné vojenské přehlídky čínský vůdce celému světu vzkázal, jaký arzenál má jeho země k dispozici. Představil novou vojenskou techniku i zbraně. To osobně poznalo také více než 20 lídrů ze zemí Asie, Afriky i Blízkého východu, uzavírá Bloomberg.