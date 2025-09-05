Výsledky Trumpovy politiky. Povedlo se mu ekonomicky spojit jeho nepřátele

Autor:
  20:00
Poslední dny ukázaly, že čínskému vůdci Si Ťin-pchingovi se daří sjednocovat lídry, jimž dochází trpělivost s politikou amerického prezidenta Trumpa. Čína, Indie, Rusko a částečně i Severní Korea mohou vytvořit blok států, který bude představovat nejen ekonomickou alternativu k západnímu světu.
Státnici na vojenské přehlídce v Pekingu (3. září 2025)

Státnici na vojenské přehlídce v Pekingu (3. září 2025) | foto: ČTK

Čínská vojenská přehlídka v Pekingu (3. září 2025)
Vojenská přehlídka v Pekingu. Na snímku rakety DF-5C (3. září 2025)
Čínská vojenská přehlídka v Pekingu. Detail na severokorejského vůdce Kim...
Ruský prezident Vladimir Putin na společném banketu. Čínská vojenská přehlídka...
48 fotografií

Cla a sankce amerického prezidenta Trumpa paradoxně přispívají ke sbližování asijských států, které se ještě donedávna neměly příliš v lásce. Rusko, Indii i Čínu však aktuálně spojuje i ambice o posílení pozice na světové scéně i touha po větší nezávislosti na Západu. Jsou to zároveň země, které dohromady představují zhruba třetinu světové populace i čtvrtinu globálního HDP. Ekonomický potenciál je tedy silný, píše agentura Bloomberg.

Rostoucí pouto mezi těmito státy je patrné na poli energetiky. Během minulých dnů se totiž Rusko a Čína dohodly na výstavbě plynovodu s názvem Síla Sibiře 2, díky němuž se ruské plynové zásoby budou snadněji vyvážet na čínský trh. Ačkoliv Čína s tímto projektem dlouho váhala, zdá se, že mu nakonec dala zelenou, a to i přesto, že obě strany se na konkrétních podmínkách pokračující plynové spolupráce ještě nedomluvily.

Rusko a Čína budují armády, aby přetvořily globální řád, řekl v Praze šéf NATO

Navzdory americkým výhrůžkám bude ruskou ropu nadále nakupovat také Indie. „Jde o zlomový okamžik. Ukazuje se, že energetická bezpečnost je ve 21. století klíčová,“ podotýká analytik Matthew Berlett, který během prvního funkčního období Donalda Trumpa v Bílém domě plnil funkci jeho poradce.

Kromě energetiky jsou to ale i další oblasti. Rusko, Indie i Čína věří, že se jim společně může podařit vybudovat alternativu k americkému dolaru. Země by spolu ekonomicky mohly do budoucna mnohem více hospodářsky spolupracovat a překonávat uvalené americká sankce i cla. Čína a Indie se o uplynulém víkendu mimo jiné domluvily i na obnovení přímých letů mezi oběma státy.

O spolupráci stál už Jelcin

Při pohledu do minulosti ale strategický trojúhelník ve složení Rusko, Indie a Čína není novinkou. V 90. letech minulého století jej prosazoval už ruský prezident Boris Jelcin. Později z ní vzešla skupina BRICS, které se daří nabírat nové členské země, a to včetně jihovýchodní Asie a Blízkého východu.

Putin, Si a Módí na jednom místě. Vztahy Číny a Ruska jsou nejlepší v historii, zní ze summitu

Nejméně předvídatelným článkem je nejspíš Indie. Premiér Módí sice navštívil nedávný summit Šanghajské organizace pro spolupráci, ale zároveň vynechal čínskou vojenskou přehlídku. Na návštěvě v Číně byl Módí zároveň poprvé po sedmi letech.

Cestou do Číny se však Módí zastavil i v Japonsku, které má ke Spojeným státům léta blízko. Tím může Indie dávat najevo, že Indie nechce být do žádného z těchto táborů zatlačena. „Indie si zachovává určitou strategickou autonomii. I přes aktuální napětí věřím, že Spojené státy a Indie mají dost společných zájmů na to, aby si cestu k sobě opět našly,“ uvádí analytik Daniel Kritenbrink, který v minulosti pracoval i pro bývalého amerického prezidenta Bidena.

Trpělivost dochází i Brazílii či Egyptu

Trumpova politika ale začíná znepokojovat i další země po celém světě. Mimo jiné také Indonésii, Egypt nebo Brazílii. „Základní pravidlo diplomacie zní jasně. Spoj své přátele a rozděl nepřátele. Naši politici ale udělali pravý opak,“ podotýká bývalý americký ministr financí Larry Summers.

Nový řád, otřes v geopolitice. Trump spojil miliardové velmoci proti Západu

Čína navíc ve stejnou chvíli dává najevo, že konflikt s ní se nemusí vyplatit. Během nedávné vojenské přehlídky čínský vůdce celému světu vzkázal, jaký arzenál má jeho země k dispozici. Představil novou vojenskou techniku i zbraně. To osobně poznalo také více než 20 lídrů ze zemí Asie, Afriky i Blízkého východu, uzavírá Bloomberg.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Labubu má konkurenci. Na trh se vrátili „mončičáci“ a znovu dobývají svět

Celosvětový úspěch příšerek Labubu pomáhá zpět na výsluní i plyšákům, kteří byli hitem koncem minulého století. S nádechem nostalgie se zákazníci vracejí k „mončičákům“. Za poslední rok se prodej...

Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu

Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů....

Výkladní síň lokálních výrobců střídají asijské potraviny. Končí ambiciózní projekt

Když ministr zemědělství Marek Výborný loni na Valentýna otevíral obchod Naše Síťovka, mělo jít o ukázku českých lokálních potravin v centru Prahy. Po roce a půl provozovatel skončil a v prostorách...

Výsledky Trumpovy politiky. Povedlo se mu ekonomicky spojit jeho nepřátele

Poslední dny ukázaly, že čínskému vůdci Si Ťin-pchingovi se daří sjednocovat lídry, jimž dochází trpělivost s politikou amerického prezidenta Trumpa. Čína, Indie, Rusko a částečně i Severní Korea...

5. září 2025

Evropská komise udělila Googlu pokutu téměř 72 miliard za zneužití postavení

Evropská komise potrestala Google ze skupiny Alphabet pokutou 2,95 miliardy eur (71,9 miliardy korun) za porušení antimonopolní legislativy. Podle EK, která mimo jiné plní funkci antimonopolního...

5. září 2025  18:46

Zuckerberg proti Zuckerbergovi. Právník zažaloval Facebook kvůli blokování účtu

Americký právník Mark Zuckerberg, který se specializuje na bankroty, zažaloval společnost Meta poté, co mu Facebook opakovaně blokoval osobní i podnikatelský účet a rovněž ho obvinil z toho, že...

5. září 2025

Čelíme nedostatku plynu, překvapil Putin. Elektřinu tak radí vyrábět z uhlí

Rusko se ocitá v paradoxní situaci. Na jednu stranu má údajně největší světové zásoby zemního plynu čítající 60 bilionů kubických metrů, na druhou stranu ruský prezident Vladimir Putin varuje před...

5. září 2025  15:51

Luxusní jachta šla ke dnu pár minut po spuštění na vodu. Posádka doplavala na břeh

Nová jachta v hodnotě téměř milionu dolarů se na vodě příliš neohřála. Během prvních patnácti minut své plavby se potopila u severního pobřeží Turecka. Posádka i majitel museli skočit přes palubu,...

5. září 2025  12:50

MTX Group a HSF System spolu zakládají firmu na tisk 3D betonových konstrukcí

Průmyslová skupina MTX Group podnikatele Petra Otavy a stavební skupina HSF System z ostravského holdingu Purposia Group zakládají společnou firmu Coral Construction Technologies, která se bude...

5. září 2025  12:13

Největší soutěž na dálkové vlaky vyhrál RegioJet. Podepsal smlouvu na patnáct let

Železniční společnost RegioJet od prosince 2029 převezme provoz pěti rychlíkových linek – z Pardubic do Liberce, Liberce do Ústí nad Labem, Kolína do Rumburku a z Prahy do Tanvaldu a Rumburku. Za...

5. září 2025  11:09

Král je mrtev, ať žije král! Co teď čeká módní impérium jménem Armani

Smrtí Giorgia Armaniho módní svět ztratil nejenom návrháře, ale také jednoho z posledních velkých majitelů a manažerů v luxusním průmyslu. Jeho impérium nyní bude čelit své největší zkoušce ve své...

5. září 2025  10:18

ČEZ koupil firmu Gas Distribution, plyn bude rozvádět po celém Česku kromě Prahy

Polostátní energetická společnost ČEZ koupila stoprocentní podíl ve firmě Gas Distribution, která provozuje plynárenskou síť v jižních Čechách a části Vysočiny. Nově tak bude ČEZ rozvádět plyn v...

5. září 2025  6:30

CSG hlásí rekordní výsledky. Tržby vzrostly o čtvrtinu na 2,8 mld. eur

Advertorial

Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) dosáhla v prvním pololetí roku 2025 rekordních hospodářských výsledků a potvrdila svou pozici mezi předními evropskými společnostmi obranného...

5. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Test mléčných svačinek: Některé jogurty skrývají kostky cukru, jinde chybějí bílkoviny

Premium

V kelímku, kapsičce, krabičce i sklenici, z mléka kravského, ovčího a kozího, s přídavkem vitaminů, bílkovin nebo naopak bez cukru či laktózy. Vždyť je toho tolik! Po kterém mléčném výrobku sáhnout,...

5. září 2025

Na třetině rozpadlých vztahů se podílely finanční problémy, ukázal průzkum

Přes třicet procent Čechů tvrdí, že rozdílný pohled na finance byl v jejich ukončenému vztahu velké téma a zároveň jeden z hlavních důvodů, proč partnerství nedopadlo. Ukázal to průzkum finanční...

5. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.