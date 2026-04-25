Když si Číňan Liu loni přes rozvážkovou aplikaci koupil narozeninový dort, nebyl vůbec spokojený s tím, co mu domů dorazilo. Dort byl nepovedený a celkově nedobrý, tak se zákazník rozhodl obrátit na čínské úřady. To, co ale kontroloři v dalších týdnech zjistili, je ale více než překvapilo, píše CNN.
Vyšetřovatelům se totiž podařilo odhalit skrytý systém, do něhož byly zapojeny desítky tisíc falešných prodejců po celé Číně. Fungoval tak, že prodejce sice přijal objednávku od zákazníka, ale následně ji přeposlal na jinou platformu, kde se o zakázku ucházeli skuteční cukráři.
Zakázku získal ten, kdo nabídl nejnižší cenu. Výsledkem byly co nejnižší náklady pro podvodníky a minimální zisk pro samotné cukráře. Nejvíce na to však dopláceli spotřebitelé, kteří často obdrželi nekvalitní produkty.
Kontroloři během inspekcí narazili i na řetězec fiktivních prodejen, který se chlubil více než 400 pobočkami po celé zemi. Ve skutečnosti však neexistovala ani jediná a prodejci navíc neměli potřebná oprávnění k podnikání.
Kromě samotných podvodníků však následky nesou i platformy, na nichž tito prodejci působili. Úřady je obvinily z toho, že nedostatečně ověřovaly oprávnění prodejců k podnikání a selhaly v ochraně spotřebitelů. Výsledkem jsou pokuty v celkové výši 3,5 miliardy čínských jüanů (10 miliard Kč).
Pokutu obdržel i vlastník Temu
Mezi potrestané společnosti patří i vlastník platformy Temu, společnost PDD Holdings. Právě tato firma obdržela vůbec nejvyšší finanční sankci, a to ve výši 1,5 miliardy jüanů (4,5 miliardy Kč). Čínské úřady při stanovení pokuty zohlednily také to, že společnost měla odmítat spolupráci při vyšetřování a poskytovat nepravdivé informace. Mezi další potrestané firmy patří Alibaba Group, ByteDance, JD.com nebo Meituan.
Různá čínská média popsala i momenty, které se měly během kontrol odehrát. Jeden ze zaměstnanců rozvážkové služby měl během výslechu obdržet od kolegy lísteček s poznámkou „mlč“. Když si toho kontroloři všimli, muž měl papír zmačkat a přímo před nimi spolknout.
Podle CNN je celý případ ukázkou problému, s nímž Čína v posledních letech bojuje. Jde o obrovskou konkurenci napříč obory, kterou mnozí experti označují až za sebedestruktivní soutěž. Firmy jsou nuceny snižovat ceny až do té míry, že tím poškozují samy sebe a jejich podnikání je z dlouhodobého hlediska neudržitelné.
Kromě rozvážkového trhu je tento problém patrný také u výrobců elektromobilů či solárních panelů. Vláda si situaci zjevně uvědomuje a už loni proti ní začala činit kroky. Spustila kampaň, která má nezdravou cenovou válku napříč jednotlivými obory omezit.
Analytici uvádějí, že udělené pokuty mohou platformy motivovat k tomu, aby se zaměřily spíše na kvalitu poskytovaných služeb než na co nejnižší cenu. „Návrat k normálu ale ještě nějakou dobu potrvá,“ uzavírá pro CNN analytička Flora Changová ze společnosti S&P Global Ratings.