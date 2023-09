Rozvodů bohatých v Číně přibylo. Magnáti obcházeli pravidla při prodeji akcií

Osm čínských majetných manželských párů si letos po ukončení manželství rozdělilo akcie v hodnotě 3,9 miliardy amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 85 miliard korun. Kvůli změně legislativy ale už něco takového nyní v Číně možné není. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Konkrétní důvody, které Číňany k ukončení manželství vedly, jsou oficiálně nejasné. Podle odborníků se ale čínští magnáti snažili obejít nastavená pravidla o prodeji akcií, která by v ideálním případě měla podpořit fungování tamních trh v době, kdy hospodářství zažívá pokles.

Pravidla hovoří o tom, že vedení podniku obchodovaného na burze a akcionáři s vyšším než pětiprocentním vlivem na fungování firmy mohou na volném trhu během devadesáti dnů prodat maximálně dvě procenta akcií. V případě rozvodu ale ještě donedávna platilo, že rozvedený pár mohl prodat až dvojnásobek.

Zásah úřadů na sebe nenechal dlouho čekat

Čínští regulátoři proti této praxi každopádně zasáhli a omezení pro prodej akcií brzy zpřísnili. Vedení burzy v Šanghaji i v Šen-čenu k tomu uvedlo, že i přes případný rozpad manželství už budou platit stejné limity jako před rozvodem.

Čínští regulátoři nespecifikovali, kterých rozvedených párů se prodeje akcií týkaly. Analytici agentury Blooomberg zjistili, že polovina z osmi rozvedených párů představila svůj záměr na prodej akcií jen několik týdnů až měsíců po ukončení manželství.

Podobné praktiky byly v Číně pozorovatelné i v předchozích letech. Nebylo jich ale tolik a pozornost čínských regulátorů příliš nepřitahovaly. Letos se to ale změnilo. Důvodem může být stále klesající výkonnost čínského hospodářství. Tamní realitní trh se topí v obrovských problémech a Čína řeší i deflační problém. Tamní akciové trhy nerostou tak, jak by si mnozí představovali a čínské akciové indexy míří už třetí rok po sobě k nemalým ztrátám.

Analytici společnosti Henley & Partners doplňují, že Čína letos prožívá největší odliv milionářů na světě. Řadu z nich děsí zpomalující výkonnost čínského hospodářství a tlaky politického vedení země k nastavení společné prosperity. Někteří z nich proto přišli se záložními plány a emigrovali do zahraničí.

V příštích měsících by zároveň měl vstoupit v platnost nový zákon na ochranu žen, který by měl všechny strany v rozvodovém řízení přimět k tomu, aby zveřejnily svůj majetek. Tím by se však mohly na veřejnosti dostat i další soukromé informace kolem investic, vlastněných nemovitostí nebo třeba dědictví. Tedy přesně to, co by si magnáti raději drželi v soukromí. Tím by se však mohla zvýšit i obliba předmanželských smluv, upozorňují právníci.

„Takové změny by měly obrovský dopad na rozdělování majetku v případě rozvodu,“ uvedl pro Bloomberg právník Jeremy Morley, který se zaměřuje na rodinné právo.