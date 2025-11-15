Čína rozpoutala tsunami metamfetaminu v Asii. Centrem obchodu s drogami je Myanmar

Jan Dvořák
  12:00
Čínští výrobci dodávají chemikálie používané k výrobě metamfetaminu drogovým kartelům v Myanmaru, což vyvolává krizi v celé asijsko-pacifické oblasti, jak zjistilo vyšetřování deníku The Post. Vyšetřování odhalilo pozoruhodné podobnosti mezi situací v asijsko-pacifickém regionu a v Americe, kde je jádrem fentanylové krize spolupráce mezi latinskoamerickými kartely a jejich čínskými dodavateli.
Bývalý thajský premiér Thaksin Šinawatra během projevu o kontrole obchodu s...

Bývalý thajský premiér Thaksin Šinawatra během projevu o kontrole obchodu s drogami v Úřadu pro kontrolu narkotik (ONCB) v Bangkoku (27. května 202 | foto: Profimedia.cz

Bezdomovci závislí fentanylu na ulici San Franciska (16. května 2024)
Pilulky fentanylu nalezené policisty z protidrogového úřadu v New Yorku (4....
Protidrogová policie ukazuje zadržené balíčky syntetického opioidu fentanylu,...
13 fotografií

Z prvního patra Úřadu pro kontrolu narkotik (ONCB) v centru thajského Bangkoku se line sladká vůně vanilky. Pod zářivkami pracovníci v rouškách právě rozřezávají zabavené balíčky tablet metamfetaminu označené číslem „999“. Podle amerického úřadu pro potírání drog DEA jde o ochrannou známku ilegálních laboratoří ve státě Šan. Je to východní stát v Myanmaru, který tvoří nepřístupná horská džungle na hranicích s Čínou.

Snížení cel, vzácné zeminy, sója a fentanyl. Co přineslo americko-čínské setkání

Toho rána thajské úřady na severu království zabavily asi deset milionů tablet metamfetaminu pocházejícího právě odtud. Před pěti lety by to byl rekordní úlovek. Ale podle Tassawan Korsetthaphongové, úřednice dohlížející na sčítání, je to v současnosti denní rutina. „Policejní stanice po celé zemi se řadí do fronty, aby předávaly své úlovky analytickému oddělení k testování,“ říká. Podle jejích slov už jejich fronta v září zaměstná úřad až do konce roku.

Čína nerespektuje výzvy

Vyšetřování deníku Washington Post odhalilo, že čínští výrobci dodávají stále větší množství chemikálií, které lze použít k výrobě syntetických drog, do nekontrolovaných oblastí jihovýchodní Asie, kde zločinecké gangy vyrábějí a pašují dál rekordní množství metamfetaminu.

Tento obchod, který je nyní základem rostoucí drogové krize v celé asijsko-pacifické oblasti, se šíří částečně proto, že čínské úřady nerespektují mezinárodní standardy pro prevenci takových toků ani neberou v úvahu výzvy jiných vlád, aby omezily kriminální prvky zakořeněné v jeho kolosálním chemickém průmyslu.

Problémem, který opakovaně paralyzuje vyšetřovatele, je především to, že úkolem úřadů je zabavovat nelegální drogy, nikoli suroviny, z nichž se dají vyrobit.

„Čína tento sektor výrazně podporuje,“ potvrzuje John Coyne, bývalý australský policejní úředník. Průmyslová výroba metamfetaminu v jihovýchodní Asii by podle něj nebyla možná bez čínského průmyslu a organizovaného zločinu.

Jeden velký globální boj

Některé z čínských společností, které USA obvinily nebo na ně uvalily sankce za prodej chemikálií potřebných k výrobě fentanylu, jsou tytéž subjekty, které americké agentury identifikovaly jako dodavatele surovin pro výrobu metamfetaminu do Myanmaru, uvedli představitelé amerických orgánů činných v trestním řízení.

„Existuje jasná a konkrétní souvislost ukazující, že skutečně jde o jeden velký globální boj,“ uvedl jeden z představitelů, který si přál zůstat v anonymitě, protože neměl oprávnění sdělovat podrobnosti o probíhajících vyšetřováních.

Je fentanyl příčina, anebo záminka? Za co všechno může a nemůže Čína

Prezident Trump uvedl obchod Číny s těmito chemikáliemi známými jako prekurzory drog coby důvod pro své první kolo celních opatření v tomto roce. V prezidentském dekretu tvrdil, že Komunistická strana Číny dotuje a jinak podporuje jejich vývoz a zároveň poskytuje bezpečné útočiště výrobcům a zprostředkovatelům zapojeným do tohoto odvětví.

Na summitu s Trumpem koncem října se čínský vůdce Si Ťin-pching zavázal zakročit proti nelegálním dodávkám prekurzorů fentanylu, ačkoli analytici jsou skeptičtí, že dojde k významné změně. Peking již dříve odmítl tvrzení, že nese odpovědnost za drogovou krizi v zahraničí. Argumentoval, že úřady již podřídily prekurzory drog přísnějším předpisům.

Prekurzory metamfetaminu

Jsou to chemické látky používané jako výchozí surovina při výrobě jiné látky.

V kontextu nelegální výroby drog to jsou běžné chemikálie, které mají legitimní průmyslové či lékárenské použití (např. léky proti nachlazení, rozpouštědla nebo chemické meziprodukty).

Tyto látky není možné plošně zakázat, ale státy je regulují a monitorují (omezení prodeje, evidence nákupů, hlášení velkých zásilek apod.), aby se ztížilo jejich zneužití pro výrobu ilegálních látek.

Vyšetřovatelé z amerických orgánů činných v trestním řízení, Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) a soukromých zpravodajských a rizikových společností však nacházejí stále více důkazů, které ukazují, že organizované zločinecké sítě v jihovýchodní Asii dokážou snadno obejít čínské kontroly a pokračují v nákupu základních chemikálií od partnerů v Číně.

Myanmar jako drogové centrum

Vyšetřovatelé tvrdí, že v Číně existují desítky licencovaných společností, které na online tržištích otevřeně obchodují se surovinami pro výrobu prekurzorů metamfetaminu, jako je efedrin a pseudoefedrin. Tyto společnosti dokonce nabízejí komplexní logistickou podporu včetně obcházení celních předpisů. Podle vyšetřovatelů čelí jen omezeným, pokud vůbec nějakým, sankcím ze strany čínských úřadů, i když jsou odhaleny jako dodavatelé prekurzorů.

„Tsunami metamfetaminu přímo pohání prekurzory pocházející od čínských společností,“ uvedl Brandon Yoder, bývalý náměstek ministra zahraničí USA pro mezinárodní záležitosti týkající se narkotik a vymáhání práva.

Washington a Peking našly společnou řeč. Rámec obchodní dohody je na stole

Úředníci OSN a dalších organizací nyní varují vlády jihovýchodní Asie, že čínští výrobci jsou s velkým náskokem nejdůležitějším zdrojem prekurzorů chemických látek proudících do Myanmaru – hlavního centra výroby metamfetaminu v regionu – jak vyplývá z dokumentů. V Thajsku, které je hlavní tranzitní zemí pro tyto chemické látky, protidrogové agentury tvrdí, že tento problém je neřešitelný.

Zásilky sledované americkými orgány činnými v trestním řízení vykazují rekordní objemy chemikálií, jako je kyanid sodný a benzylchlorid, vstupujících do Thajska bez odpovídajícího odůvodnění v legální ekonomice, uvedli američtí úředníci. DEA se nyní chce zaměřit na novou podporu thajských protidrogových opatření zaměřených na zadržování právě prekurzorů, nikoli hotových drog, uvedli úředníci.

Vstoupit do diskuse

Čína rozpoutala tsunami metamfetaminu v Asii. Centrem obchodu s drogami je Myanmar

Bývalý thajský premiér Thaksin Šinawatra během projevu o kontrole obchodu s...

