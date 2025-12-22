Čína zavádí vysoká cla na mléčné výrobky z EU, podle Bruselu neoprávněně

Evropská komise opatření podle tiskových agentur označila za neoprávněné a bezdůvodné. Podle ministerstva zemědělství je clo v příkrém rozporu s pravidly mezinárodního obchodu.
Antisubvenční vyšetřování, které čínské úřady zahájily loni v létě, je považováno za odvetu Pekingu, uvedl Reuters. Číně se totiž nelíbila cla, která předtím zavedl Brusel na dovoz čínských elektromobilů do EU. Vyšetřování, které Čína loni zahájila, se týkalo i České republiky.
|
Vy nám auta, my vám sýry. Čína zvažuje cla na mléčné výrobky, míří i na Česko
Peking své rozhodnutí zdůvodňuje tím, že mléčné výrobky dovážené z EU jsou dotovány. To pak způsobuje značné škody čínskému hospodářství. Většina evropských vývozců čínským celníkům odvede 30procentní clo. Poplatky se budou vztahovat na produkty jako mléko a sýry, včetně francouzského modrého sýra Roquefort.
„Komise se domnívá, že vyšetřování je založeno na sporných obviněních a nedostatečných důkazech, a že opatření jsou proto neoprávněná a bezdůvodná,“ uvedl mluvčí komise Olof Gill.
České ministerstvo zemědělství podle mluvčího Vojtěcha Bílého považuje cla uvalená Čínou za neodůvodněná a v rozporu s pravidly mezinárodního obchodu. Jejich výše je podle ministerstva v zásadě prohibitivní, tedy de facto znemožňuje dovoz zboží. To je dáno tím, že se evropské výrobky v posledních letech na čínském trhu prosazují stále obtížněji a vývoz do Číny klesá. Vývoz českých produktů v roce 2021 dosahoval 155 milionů korun, letos za prvních deset měsíců nedosáhl ani 5,5 milionu korun.
Dopady na ČR budou podle ministerstva omezené. „V případě, že by se konečná cla od prozatímních zásadně nelišila, zastavení vývozu z dalších členských států EU by bezpochyby přispělo k přebytkům mléčné produkce na unijním trhu a bude dalším negativním faktorem negativně ovlivňujícím již tak složitou situaci na trhu mléka a mléčných komodit v EU,“ sdělil ČTK Bílý.
|
Čína si v reakci na americká cla přeje spolupráci s EU, řešit chce ceny elektroaut
Čína podle ministerstva označuje za podporu mléčného sektoru i kompenzace vyplácené v souvislosti s mimořádnými veterinárními opatřeními, která byla nařízená za účelem tlumení a eradikace (vymýcení) ptačí chřipky, salmonely drůbeže či afrického moru prasat.
Obchodní napětí mezi Čínou a EU vypuklo v roce 2023, kdy EK, která v unii dohlíží na obchodní politiku, zahájila antisubvenční vyšetřování čínských elektromobilů. Peking později zahájil vyšetřování dovozu brandy, vepřového masa a mléčných výrobků z EU, což bylo vnímáno jako odveta za vyšetřování dovozu elektromobilů.
Čína zahájila antisubvenční vyšetřování dovozu mléčných výrobků z Evropské unie loni v srpnu. Peking se rozhodl prověřit 20 dotačních programů z celé EU, speciálně se ale chtěl zaměřit na osm zemí, a to na Českou republiku, Rakousko, Finsko, Rumunsko, Chorvatsko, Itálii, Irsko a Belgii.
Mluvčí Gill se v pondělí vyjádřil i k unijním clům na čínské elektromobily. Uvedl, že životaschopnou alternativou k nynějším unijním clům na čínské elektromobily, která dosahují desítek procent, by mohly být minimální ceny.
|
Evropa jde proti čínským e-shopům. Balíčky do 150 eur nebudou bez cla, rozhodla
Evropská unie byla podle údajů čínské celní správy na začátku vyšetřování druhým největším dodavatelem mléčných výrobků do Číny, hned za Novým Zélandem. Podle údajů EU z roku 2023 byla Čína druhým největším odběratelem sušeného odstředěného mléka a čtvrtým největším odběratelem másla a sušeného plnotučného mléka.