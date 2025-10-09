Čína přitvrdila v omezení vývozu vzácných zemin, další kroky chystá

  15:25
Čína rozšířila omezení vývozu v odvětví kovů vzácných zemin. Nově zavádí omezení na vývoz technologií souvisejících se vzácnými zeminami a plánuje také regulovat vývoz dalších pěti kovů vzácných zemin. Oznámilo to čínské ministerstvo obchodu.

Vzácné zeminy v odměrkách německé společnosti Tradium (5. listopadu 2012) | foto: ČTK

Čína je největším světovým producentem těchto kovů nezbytných pro digitální technologie, automobilový a zbrojní průmysl a také pro energetiku. Regulace vývozu jsou centrem napětí ve vztazích Číny se Spojenými státy, ale i s Evropskou unií.

Země od dubna zavedla systém licencí pro vývoz některých vzácných zemin, což vyvolalo rozruch v několika odvětvích po celém světě. Nově se omezení týkají vývozu technologií souvisejících s těžbou a zpracováním těchto kovů.

Světový autoprůmysl v panice: Čína škrtí vývoz surovin pro výrobu magnetů

Vývozci musejí získat povolení k vývozu technologií používaných k těžbě a tavení, ale také pro technologie používané pro montáž, seřizování, údržbu, opravy a modernizaci výrobních linek, uvedlo ministerstvo.

Vzácné zeminy tvoří celkem 17 prvků. Ministerstvo obchodu později dodalo, že na seznam kovů s omezením vývozu přidává pět prvků - holmium, erbium, thulium, europium a ytterbium, spolu s příbuznými materiály. Celkem je tak na seznamu již 12 kovů. Omezení vstoupí v platnost 8. listopadu, těsně před vypršením 90denního obchodního příměří s Washingtonem.

Přijdou další omezení

Ministerstvo zároveň oznámilo, že budou zavedena další omezení pro zahraniční subjekty, které vyvážejí související výrobky mimo Čínu.

„Nějakou dobu některé zahraniční organizace a jednotlivci přímo či po zpracování převádějí nebo poskytují kontrolované položky vzácných zemin původem z Číny pro přímé nebo nepřímé použití v citlivých oblastech, jako jsou vojenské aktivity,“ uvedl mluvčí ministerstva. To podle něj způsobuje značné škody nebo potenciální ohrožení národní bezpečnosti a zájmů Číny a má nepříznivý dopad na mezinárodní mír a stabilitu.

Čína má na celosvětové produkci zpracovaných kovů vzácných zemin a magnetů podíl více než 90 procent. Je také světovým lídrem v oblasti technologií vzácných zemin a zařízení používaných k recyklaci.

Závislost Evropy na vzácných kovech z Číny je obrovská. Firmy volají po změně

Asijská velmoc také nově objasnila, že licence nebudou poskytnuty zahraničním subjektům působícím v obraně. Žádosti týkající se pokročilých polovodičů se budou schvalovat případ od případu. Nová pravidla také zakazují čínským společnostem spolupracovat se zahraničními subjekty v oblasti vzácných zemin bez povolení ministerstva.

Oznámení Pekingu přišlo jen den poté, co američtí zákonodárci vyzvali k širšímu zákazu vývozu zařízení pro výrobu čipů do Číny.

