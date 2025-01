Čína překonala vlastní rekord, přidala přes 270 gigawattů obnovitelných zdrojů

15:19

Čína loni překonala svůj vlastní světový rekord v instalaci obnovitelných zdrojů energie (OZE). Přidala zhruba 277 gigawattů (GW) solární energie, zatímco o rok dříve to bylo 217 GW a byl to rovněž tehdejší rekord. Oznámil to čínský Národní úřad pro energetiku (NEA). Tempo instalace nových projektů OZE v Číně se pravděpodobně v nejbližších letech zpomalí. Důvodem je zpoždění při modernizaci infrastruktury rozvodné sítě a omezená dostupnost půdy.