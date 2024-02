Korporátní plány se střetly s realitou. Šetří už i Číňané

Pesimistické prognózy zazněly například od zástupců Starbucks, Pandory či pivovaru Carlsberg. Objevily se před čínským svátkem nového lunárního roku, který je obvykle spojený se zvýšeným utrácením.

Komentáře firem poukazují na potíže způsobené tím, že čínští spotřebitelé začali šetřit. Mohou za to nejisté vyhlídky v zaměstnání, zejména u mladších lidí, nebo třeba klesající akciový trh.

„Myslím, že to bude dlouhá a únavná cesta,“ řekl agentuře Reuters generální ředitel společnosti Pandora Alexander Lacik poté, co tržby firmy ve čtvrtém čtvrtletí nesplnily očekávání.

„Lidé se mě ptají, proč se tím trápím, vždyť jsou to jen dvě procenta našich příjmů. To je jeden způsob, jak se na to dívat. Ale když jim pak řeknete, že jde o 1,4 miliardy lidí, že je to největší trh se šperky na světě, pak to získá jinou perspektivu,“ vysvětlil Lacik.

Předseda představenstva společnosti Carlsberg Jacob Aarup-Andersen uvedl, že je opatrně optimistický. Konkrétnější prognóze, kdy se oživení v Číně dostaví, se však vyhnul.

Podobně neurčitě se vyjádřil i Sanjiv Lamba, generální ředitel společnosti Linde, která je jedním z největších dodavatelů technologických plynů. „V první polovině roku budeme pravděpodobně svědky mírného oživení. A v té druhé uvidíme, co se stane,“ cituje ho Reuters.

V období před svátky nového lunárního roku spadly čínské akciové trhy na pětiletá minima, protože ekonomické potíže a chybějící vládní prorůstová opatření nahlodávají důvěru investorů.

„Čína teď nepíše takový růstový příběh, na jaký jsme byli zvyklí v posledních několika desetiletích,“ říká Don Nesbitt, portfolio manažer společnosti ZCM.

A vidět je to i na nejznámějších čínských značkách. Například obchodní uskupení Alibaba Group oznámilo slabší čtvrtletní tržby, než se očekávalo, právě s odkazem na klesající poptávku ze strany spotřebitelů i chabý hospodářský růst.

Třetí největší světový výrobce piva Carlsberg se rozhodl čelit stagnaci navýšením výdajů na marketing o více než deset procent. Chce v Číně víc podpořit lokání značky ze svého portfolia, jako třeba Wusu, Xixia nebo Dali.

To by mohlo nasvědčovat sílící změny v preferencích čínských zákazníků. „Je možné, že čínští spotřebitelé dávají přednost domácím značkám před globálními, a zdá se, že vláda je připravená začít tento trend i víc podporovat,“ všímá si Stephen Lee, portfolio manažer společnosti Logan Capital, která drží mimo jiné i akcie společností Estee Lauder a Apple.