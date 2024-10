Čína vyšla do boje proti krizi bydlení. Uvolňuje financování, ruší restrikce

Čína do konce roku zvýší objem peněz na výstavbu a podporu bydlení formou půjček až na 4 biliony jüanů (13 bilionů Kč). Oznámil to náměstek vedoucího Státního úřadu pro finanční dohled Siao Jüan-čchi ve čtvrtek na tiskové konferenci v Pekingu, jak uvedl hongkongský list South China Morning Post.

Země se v poslední době pokouší pomocí vládních opatření obnovit důvěru v druhou největší ekonomiku světa. Těžce na ni doléhá krize na trhu s nemovitostmi, která zároveň ochromuje důvěru spotřebitelů vzhledem k tomu, že 70 procent úspor domácností je uloženo právě v nemovitostech.

Série neuspokojivých statistických údajů navíc vyvolala obavy z dlouhodobého zpomalení růstu. Peking proto zrušil řadu omezení na nákup nemovitostí a prudce snížil hypoteční sazby i požadavky na akontaci. Zatím se ale nepodařilo zvýšit poptávku ani zastavit prudký propad cen realit.

Trh s bydlením se může odrazit ode dna

Říjnové údaje poprvé ukázaly nárůst prodeje nemovitostí. Ministr pro bydlení a rozvoj měst a venkova Ni Chung, tvrdí, že vláda nakonec těžkou bitvu vyhraje. Vláda oznámila zavedení nových opatření pro deregulaci trhu s nemovitostmi, mezi něž patří zrušení omezení pro nákup a prodej, odstranění cenových regulací a úprava standardů pro definici běžného bydlení.

Již v září Čínská centrální banka mimo jiné přikročila ke snížení úrokových sazeb, zatímco politbyro ústředního výboru vládnoucí komunistické strany v čele s prezidentem Si Ťin-pchingem se zavázalo vydávat státní dluhopisy a využívat je k lepšímu uplatnění hnací role vládních investic.

Od ledna do září v Číně postavili a přidělili 1,48 milionu bytů v projektech dostupného bydlení. Do konce roku se do nich má nastěhovat 4,5 milionu lidí.

Zároveň letos banky schválily půjčky za 2,23 bilionu jüanů (6,5 bilionu Kč). Čínský ministr financí Lan Fo-an v sobotu uvedl, že země v příštích třech měsících vydá dluhopisy přibližně za 2,3 bilionu jüanů (7,5 bilionu Kč).