Plyšový toaletní papír, croissant anebo vařené vejce. Hračky Jellycat dobývají Čínu

  19:00
Britská značka plyšových hraček Jellycat se stala překvapivým hitem v Číně, kde si získala oblibu především mezi mladými dospělými. Podle odborníků tato popularita souvisí s hledáním emocionální útěchy v těžkých obdobích a s fenoménem „kidult“, kdy dospělí sbírají hračky pro sebe jako formu úniku od stresu dospělosti. Někteří jedinci mají sbírky v hodnotě i sto tisíc korun.
Hračky Jellycat v nákupním centru v čínském Šen-čenu (17. srpna 2025)

foto: ČTK

Hračky Jellycat v nákupním centru v čínském Šen-čenu (17. srpna 2025)
Obchod s hračkami Jellycat v Šanghaji (4. prosince 2024)
Společnost Jellycat vstoupila na čínský trh již v roce 2015 a uvedla několik kolekcí hraček. Mezi nimi je například kolekce Amuseables inspirovaná neživými předměty. Kromě perníkové chaloupky lze mezi hračkami najít třeba vařená vejce, croissant, toaletní papír, plavecké brýle či kávový hrnek.

Plyšový hit z osmdesátek slaví návrat. Kolik dnes stojí mončičák?

„V mém věku je mnoho věcí, o které se s ostatními nemůžete podělit. A problémy, kterým čelíme, jsou mnohem složitější než dříve,“ uvedla pro britský portál BBC dvaatřicetiletá Stella Huangová, která pracuje jako obchodní manažerka v turistickém ruchu. „Plyšové hračky mi pomáhají regulovat mé emoce,“ doplnila.

Svou první plyšovou hračku Jellycat si koupila během pandemie, když přišla o práci. Byla to perníková chaloupka. Svou sbírku od té doby značně rozšířila a aktuálně vlastní přes stovku hraček, jejichž celková hodnota je asi 36 000 juanů (107 000 Kč).

Podle Kasii Daviesové z globální analytické společnosti Statista jsou tito plyšáci průlomovými produkty, které oslovují široké publikum generace Z i mileniálů po celém světě. „Obliba těchto hraček možná souvisí s touhou cítit se v něčí společnosti“, uvedla Isabel Galleymoreová z univerzity v Birminghamu.

Výrazný růst tržeb

Kathryn Readová, konzultantka pro podnikání v Číně, soudí, že značka Jellycat odvedla dobrou práci a dokázala zachytit následky pandemie, kdy lidé hledali útěchu uprostřed zvýšené nejistoty. Podle ní firma situace využila a na jejím základě rozvinula úspěch na čínském trhu.

Popularita hraček vedla k výraznému nárůstu tržeb. V roce 2024 vzrostly tržby britské firmy meziročně o dvě třetiny na 333 milionů liber (9,3 miliardy Kč), vyplývá z nejnovějších účetních závěrek. Ve stejném období prodala čínským spotřebitelům na hlavních platformách elektronického obchodování hračky v hodnotě přibližně 117 milionů dolarů (2,4 miliardy Kč), jak odhaduje pekingská společnost Moojing Market Intelligence.

Pozornost fanoušků přitahují i akce uvnitř prodejen. Návštěvníci si během nich často natáčejí videa, které následně sdílejí na sociálních sítích. Na těchto platformách také zveřejňují fotografie se svými hračkami, čímž podporují virální šíření značky a její popularitu.

Někteří Číňané si plyšové hračky také kupují jako levné povzbuzení nebo malou útěchu uprostřed ekonomických problémů. „U luxusní kabelky musíte dlouho přemýšlet, než si ji koupíte. V případě Jellycat to nemusíte dělat,“ zmínila čtyřiatřicetiletá zástupkyně prodeje v oblasti medicíny Jessie Chenová.

Jepičí život, či trvalé fenomény? Kam kráčejí Labubu, matcha nebo pohárek Stanley

„Jellycat prodává také kabelky, které stojí jen několik stovek jüanů. Jsou praktické a pojmou hodně věcí, takže možná změníte způsob, jak přemýšlíte o luxusním zboží,“ doplnila.

Podle odbornice na kulturu z Emory University v USA trend „kid adult“ není pro Čínu nijak výjimečný. „Mladí dospělí po celém světě nyní zpochybňují zastaralé představy o dospělosti,“ uvedla.

