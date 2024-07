Vedení Číny nedbá rad ekonomů. V nových plánech strana opakuje již řečené

Nový plán pro čínskou ekonomiku obsahuje více než 300 konkrétních kroků vedoucích k tomu, aby se zemi povedlo pokračovat v dalším hospodářském rozkvětu. Jednotlivá opatření zasahují do téměř každé oblasti každodenního života od daní až po náboženství, píše deník The New York Times.

Čínští političtí zástupci aktuálně plánují, že se budou nadále zaměřovat na vládní investice do výroby a vývoje špičkových technologií. Některým analytikům ale chybí plán na řešení klesajících cen nemovitostí nebo několika milionů nedokončených bytů, které po celé Číně zůstaly po neúspěšných a mnohdy již zkrachovalých developerech.

Čína myslí i na letecký průmysl

Komunistická strana slibuje podporovat rozvoj strategických průmyslových odvětví v osmi základních sektorech, a to od obnovitelných zdrojů energie až po letecký průmysl. jsou to v podstatě totožné sektory uvedené v deset let starém plánu s názvem Made In China 2025. V něm se hovořilo o cíli nahradit dovoz high-tech zboží lokálně vyráběnými produkty, a to v rámci dlouhodobé snahy o dosažení čínské soběstačnosti.

V novém plánu se na rozdíl od těch předchozích uvádí, že ústřední čínská vláda by měla být zodpovědná za větší část výdajů této ekonomiky. To je odlišnost třeba od vize z roku 2013, která proti tomu zmiňovala zavedení celostátní daně z nemovitosti, díky niž měly místní samosprávy těžit z významnějšího přílivu prostředků. K tomu ale nedošlo a možná i proto se poměrně značná část čínských místních vlád zadlužila.

„Zdá se, že nový čínský plán se neodchyluje od své hlavní priority, kterou je vyvážení hospodářského oživení a zájmů i národní bezpečnosti při zachování sociální stability,“ uvedla ve svém pátečním prohlášení Obchodní komora Evropské unie v Číně.

Řadě analytiků se nezdá, že nový čínský plán do velké míry zapomíná na řešení nemovitostní krize. Možná i proto čínská centrální banka v pondělí snížila jednu ze svých úrokových sazeb, která nepřímo ovlivňuje trh s dluhopisy i akciemi. Redukce však byla poměrně malá, neboť sedmidenní úroková míra klesla z 1,8 na 1,7 procenta. I toto snížení by ale firmám a domácnostem mohlo pomoci ve splácení dluhů a alespoň částečně povzbudit spotřebitelské výdaje.

Klesající porodnost jako velká výzva

Nový čínský dokument rovněž signalizoval obavy související s klesající porodností a se stárnutím populace. Jeden z výborů čínské komunistické strany proto již vyzval ke změnám vedoucím ke zlepšením mateřské dovolené a se zavedením fiskálních stimulů na podporu porodnosti. Čínský plán však také neznačil, že čínské úřady budou postupně zvyšovat zákonem stanovený věk odchodu do důchodu. To by však mělo být v praxi prováděno obezřetným a spořádaným způsobem.

Zároveň ale platí, že Čína má jeden z nejnižších průměrných věků odchodu na světě. Dosahuje totiž jen na hranici 54 let. Možné zvýšení věku odchodu do důchodu ale vyvolat silné kritické reakci na sociálních sítích. The New York ale napsal, že čínští vládní cenzoři se v tomto ohledu činili a většina kritických příspěvků byla během krátké chvíle smazána.