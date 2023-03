Politika jednoho dítěte vyšla Čínu draho. Nejchudší oblasti nemají na důchody

Wang Feng-čchin pamatuje, co to znamená mít hlad. V mládí zažila tříleté období, kdy se Čínou prohnal hladomor. Tehdy nenesly vinu ani tak přírodní katastrofy jako spíš politika komunistického vůdce Mao Ce-tunga. Ta vyústilo v měsíce, kdy lidé na venkově umírali hlady před sklady naplněnými obilím.

Proto není divu, že se i dnes dokáže Wang nadchnout pro přípravu teplého jídla pro syna, který se má každou chvíli zastavit. „Pojď se domů najíst, máma si pořád ještě může dovolit ti navařit,“ oznamuje do telefonu sedmdesátiletá farmářka, která si zrovna dala pauzu od krájení zelí. Bydlí v nejvýchodnější provincii s názvem Chej-lung-ťiang.

Mimo nákupu potravin si ale s důchodem ve výši dvou tisíc juanů (v přepočtu 6 400 korun) těžko může dovolit ještě něco jiného. A to ani zdravotní prohlídku. Návštěva nemocnice kvůli sílícím bolestem břicha by ji vyšla na polovinu měsíčního příjmu, proto ji zatím odkládá, svěřila se agentuře Reuters.

I takto skromné penze ovšem hrozí přetížením důchodového systému. Provinční lídři v Chej-lung-ťiangu jsou už teď zcela závislí na bohatších oblastech a potřebují, aby jim posílaly příspěvky k vyplácení důchodů, byť tak skromných jako pobírá Wang.

Čínská populace, která čítá půl druhé miliardy, totiž exponenciálně stárne. Největší kus viny nese dlouholetá politika jednoho dítěte, kterou vláda v roce 2015 oficiálně odpískala.

Podle desítky akademiků i ekonomů, které agentura Reuters vyzpovídala, je současná míra smrskávání pracující části populace neúnosná. Mnozí tak brzy budou mít problémy s nákupem i běžných věcí. Celková populace se v provincii v rozmezí let 2011 až 2021 zmenšila o sedmnáct procent, pracovní síla dokonce o třetinu, ukazují oficiální data.

Chej-lung-ťiang má v poměru k HDP největší schodek svého důchodového systému, sama však v problémech zdaleka není. Z dat ministerstva financí vyplývá, že ve vysokém deficitu je jedenáct z jednatřiceti čínských provincií. Bez reforem zde v důchodovém systému dojdou zdroje už v roce 2035.

Lepení děr

Siou-ťien Pcheng, který působí jako výzkumný pracovník v Centru politických studií v australské Victorii, přirovnává čínský důchodový systém k ementálu. Podle něho se vláda snaží díry zalepit ekonomicky prosperujícími oblastmi. „Tento neefektivní systém ale nevydrží věčně, tíha pak dolehne na celou zemi,“ dodává. Chej-lung-ťiang, který sdílí hranice s Ruskem, se tak stává chmurnou předzvěstí čínského vývoje nejbližších let.

Tato provincie byla na vrcholu prosperity v éře komunistického vůdce Mao Ce-tunga, kdy zestátněné průmyslové konglomeráty vysávaly zdejší zdroje uhlí, minerálů i dřeva. Po smrti vůdce se podniky v sedmdesátých letech privatizovaly a centrum průmyslu se následně přesunulo na jih. A s ním i lidi a peníze.

Oblast je dnes také známá jako jedna z provincií „rezavého pásu.“ Roční příjem na hlavu byl loni 50 900 juanů (v přepočtu 160 tisíc korun), v celé Číně je to potom 85 700 juanů (270 tisíc korun). Tato propast analogicky odpovídá i demografickému rozvrstvení, čtvrtina provincie na východě Číny je starší šedesáti let, přičemž národní průměr je dvacet procent.

Když se Wang do své vesnice v roce 1976 přistěhovala, byla hustě osídlena – za sousedy zde tehdy měla čtyři sta dalších domácností. Dnes tu žije pouhých sedmdesát rodin. Provincie má totiž nejnižší porodnost v celé Číně, za rok 2021 tu matky přivedly na svět sto tisíc novorozeňat. V ten samý rok úřady zaznamenaly 460 tisíc smrtí.

Průměrný důchod v regionu Chej-lung-ťiang činí skoro 39 tisíc juanů ročně (125 tisíc korun), takový Peking nebo Šanghaj jsou přitom na dvojnásobných číslech. Také proto v roce 2018 vytvořila Čína zvláštní důchodový fond pro přesměrování peněz z bohatších do chudších provincií. Mnoho expertů, včetně hlavního čínského ekonoma Larryho Hu, navrhuje zavedení národního penzijního systému, který by se financoval na vládní úrovni.

„To by také znamenalo zásahy do čínského registračního systému, známého jako chu-kchou,“ dodává Hu.

Novodobý lenní systém

Systém chu-kchou vláda představila v padesátých letech. Prostřednictvím identifikačních karet eviduje každého občana, kontroluje jeho pohyb a zajišťuje mu důchod. Stát ale každého nechrání stejně, lidé mohou mít buď venkovský, nebo městský status a v závislosti na tom pak mají přístup ke školám nebo pojištění. Tímto způsobem Čína zajišťuje, že lidé budou připoutáni k určitému místu a nebude docházet k nadměrné vnitrostátní migraci.

Byl to také systém chu-kchou, který v čase hladomoru na konci padesátých let způsobil, že chudí zemědělci byli připoutáni k půdě bez možnosti úniku. A tak ačkoli jídla bylo dost, stát ho všechno svážel do městských oblastí a nechal venkovany hladovět.

Ekonomové tvrdí, že unifikovaný penzijní systém by pomohl adekvátnímu rozvrstvení peněz napříč státem. „Ti, kteří nemají městské chu-kchou, se většinou kolem padesátky vracejí zpátky na vesnici. Tato reforma by mohla výrazně prodloužit jejich pracovní život,“ dodává ekonom Hu.

Čína totiž patří mezi země, jejíž obyvatelé odcházejí do důchodu vůbec nejdříve. S prací končí muži v šedesáti, v pětapadesáti pak ženy, které pracují v kancelářích. Ještě o pět let dříve mohou do penze ženy, které život zasvětily práci v továrně. V šedesátých letech s průměrným věkem dožití 44 let si to stát mohl dovolit, dnes mají ovšem Číňani šanci dožít se 78 let. A odborníci předpovídají, že v roce 2050 tento věk poskočí přes osmdesátku.

V dnešní době leží důchod jednoho seniora na bedrech pěti pracujících. Před deseti lety jich ještě na jednoho penzistu přitom vydělával dvojnásobek, v roce 2030 už to naopak budou jenom čtyři. Pokud čínská vláda nezasáhne, je možné, že k roku 2050 se poměr dostane až k úrovni dva ku jedné.

„Tlak na financování penzijních fondů se bude jenom zvyšovat. V populaci počet důchodců rapidně roste, čínská populace stárne rychleji, než bohatne,“ řekl Reuters Ťiang Čchüan-pao, profesor na jedné z šanghajských univerzit.

Vláda plánuje věk odchodu do penze zvednout, jakákoli reforma se ale už z principu nemůže setkat s úspěchem. Již poslední osekávání příspěvků na zdravotní péči vyhnalo ve Wu-chanu a Ta-lienu stovky seniorů na ulici demonstrovat. „Buď do státní kasy odvádíte víc nebo vám do kapsy od státu jde méně anebo se vám prodlouží odchod do důchodu. Nejčastěji ovšem všechno dohromady,“ komentuje situaci profesor Stuart Gietel-Basten z univerzity v Hongkongu.

Momenty z jednoho dopoledne v ulicích Charbinu, metropole provincie Chej-lung-ťiang, ukazují zátěž minulosti spíš než zářivou budoucnost. Na fitness hřišti v ústředním parku se sešla skupinka starších mužů, hlasitě si počítají kliky, zvedají činky a dodávají si kuráže. Vedlejší dětské hřiště zeje prázdnotou.

„Dítě stojí moc peněz,“ okomentoval pro agenturu Reuters situaci jeden z mužů. On i jeho cvičební parťáci mají všichni městský status, mají tedy vyšší příjmy než jejich vrstevníci na venkově. Současně ale také i víc utratí, takže jejich stížnosti zůstávají podobné.

„Důchod mi tak akorát vyjde na jídlo a pití. Na návštěvu doktora už mi nezbývá,“ říká osmasedmdesátiletý učitel v penzi Čang Č’-tung, jehož měsíční důchod činí tři tisíce juanů (v přepočtu 9 500 korun).