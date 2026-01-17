Číňané mají chuť na durian. Páchnoucí ovoce tvoří základ miliardového byznysu

Autor:
  11:00
Čínská poptávka po ostnatém a značně zapáchajícím ovoci durian přetváří ekonomiku jihovýchodní Asie. Mezi důležité exportéry patří Malajsie, kde farmáři pěstují ceněnou odrůdu Musang King. Trend přináší místním farmářům významné zisky. Zároveň se s ním spojeny spory o půdu a také obavy bezpečnost potravin.

V roce 2024 Čína dovezla duriany v rekordní hodnotě 7 miliard dolarů (146 miliard Kč), jde tak o trojnásobný nárůst proti roku 2020. Do Číny nyní směřuje více než 90 procent světového vývozu durianů.

„I kdyby jen dvě procenta Číňanů chtěla kupovat duriany, je to pořád dostatečný obchod,“ uvedl pro BBC Chee Seng Wong, manažer továrny společnosti Fresco Green, exportéra durianů z malajského města Raub. Vzpomíná, jak během hospodářského poklesu v 90. letech káceli stromy durianu, aby uvolnili místo pro palmy olejné, hlavní tržní plodinu země. „Teď je to naopak. Kácejí palmy olejné, aby znovu pěstovali duriany,“ uvedl.

Pasažér v Thajsku vzal do autobusu smradlavý durian. Průvodčí se zhroutila

Exotické ovoce má tvrdou a pichlavou slupku a uvnitř obsahuje měkkou, krémovou dužinu. Známé je svým výrazným pachem. Někteří ho přirovnávají k zelí, síře nebo kanalizaci. Ve vybraných dopravních prostředcích nebo hotelech je ovoce dokonce zakázáno převážet či konzumovat.

Duriany z Malajsie získávají na popularitě

Hlavními dodavateli do Číny jsou Thajsko a Vietnam, podíl Malajsie na trhu ale rychle roste. „Když jsem jedla malajský durian, první myšlenka byla, že je vynikající. Musím teď najít způsob, jak to dostat do Číny,“řekla třiatřicetiletá podnikatelka Sü Sin, která se zaměřuje na export durianů do Číny.

Durian odrůdy Musang King v oblasti Raub ve státě Pahang v Malajsii (19. října 2025)
Prodej durianu v Thajsku (13. srpna 2022)
Sličná thajská prodejkyně durianu v růžových bikinách se stala internetovou senzací. (1. května 2023)
Prodej durianu v Thajsku (15. prosince 2022)
11 fotografií

Zmínila, že malajsijské duriany si vysloužily zvláštní místo v čínské kuchyni díky svým specifickým vlastnostem. Odrůda Musang King, která se pěstuje mimo jiné v malajsijské oblasti Raub, je charakteristická máslově jemnou a krémovou dužinou s hořkosladkou chutí.

„Možná na začátku jsme měli rádi jen sladké duriany. Ale teď hledáme věci jako vůni, bohatost a nuancované chutě,“ uvedla Sü Sin. Dnes je podle ní více zákazníků, kteří přijdou do obchodu a ptají se i po hořkých,“ doplnila.

Francouzští farmáři oživují pěstování mandlí. A vzkřísili i tradiční cukrovinku

Duriany v Raubu pomohly některým farmářům dosáhnout statusu milionářů. „Durian přispěl k místní ekonomice,“ zmínil dvaasedmdesátiletý farmář Lu Yuee Thing z malajsijského města Raub, který má vlastní obchod s duriany a také několik farem.

S podnikáním mu pomáhá rodina, synové se starají o přepravu, dcery o účetnictví a finance. On sám se stará o řízení farmy a také o sklizeň. Každé ráno vstává brzy, aby farmu prošel a zralé duriany, které buď visí na stromech, nebo leží na sítích blízko země, posbíral.

„Vypadá to, že farmáři vydělávají peníze bez námahy. Ale není to snadné,“ zmínil. Před pár lety mu podle jeho slov spadl durian na rameno, což mu způsobilo pulzující bolest, která se občas ozývá ještě dnes.

Příležitosti i spory

Chuť Číňanů na duriany se stala diplomatickým nástrojem. Peking svůj rostoucí zájem o ovoce využívá k posílení bilaterálních vztahů a podepsal řadu obchodních dohod s významnými producenty, jako je Thajsko, Vietnam a Malajsie, ale také s nadějnými dodavateli, jako je Kambodža, Indonésie, Filipíny a Laos. „V této soutěži o duriany vítězí všichni,“ prohlásil článek státních médií v roce 2024.

Obchod s duriany je také součást širšího ekonomického a infrastrukturního rozvoje. Příkladem je čínsko-laoská železnice, která byla spuštěná v roce 2021 a nyní přepravuje denně více než 2 000 tun ovoce, většinou thajských durianů.

Durianová diplomacie. Číňané šílí po smradlavém ovoci a Peking utužuje vztahy

Tlak na udržení tempa s rostoucí poptávkou však přináší i negativa. Ve Vietnamu se kvůli rostoucí poptávce mnoho pěstitelů kávy přeorientovalo na duriany, což zvýšilo celosvětové ceny kávy, které již byly ovlivněny nepříznivým počasím. V loňském roce čínské úřady našly v ovoci přítomné karcinogenní chemické barvivo, které ovoci dodává žlutější barvu.

V samotném Raubu zase vypukl konflikt ohledně půdy. Úřady pokácely tisíce stromů durianu, o kterých tvrdily, že byly nelegálně vysazeny na státní půdě. Farmáři říkají, že půdu využívají po celá desetiletí bez jakýchkoli problémů a tvrdí, že nyní jsou nuceni platit nájem, aby mohli v pěstování pokračovat.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

ilustrační snímek

Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní...

Odpojíme datová centra, vyhrožuje americký správce sítě. Varuje před krizí

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Americká rozvodná síť pracuje na hranici svých možností. Spotřeba elektřiny totiž stoupá tak rychle, že soustava přestává tento tlak zvládat. Hlavním důvodem je rozmach umělé inteligence a rostoucí...

Česká zbrojovka dobyla svět, její zbraně slouží ve více než 60 zemích

Voják z 25. protiletadlového raketového pluku na mezinárodním cvičení s útočnou...

Musí vydržet až 10 tisíc výstřelů za den. Takový byl jeden z testů v extrémně náročném tendru na dodávky nových zbraní pro federální složky v Brazílii. A uspěla Česká zbrojovka z Uherského Brodu ze...

Syndrom nedělní úzkosti. Když je ještě víkend, ale hlava je už v práci

ilustrační snímek

Víkend by měl sloužit především k odpočinku. Jenže většina lidí je mentálně „v práci“ už v neděli, i když skutečná cesta do zaměstnání je čeká až v pondělí. Fenomén takzvaného nedělního blues zažívá...

IKEA bojuje s Amazonem a Temu, změny na trhu způsobují řetězci vrásky

Obchod IKEA v německé obci Eching, která se nachází nedaleko Mnichova. (25....

Největší světový prodejce nábytku čelí jednomu z nejtěžších období ve své více než 80leté historii. Charakterizuje ho stagnace tržeb, prudký nárůst cen dřeva a tvrdá konkurencí ze strany online...

Číňané mají chuť na durian. Páchnoucí ovoce tvoří základ miliardového byznysu

Durian odrůdy Musang King v oblasti Raub ve státě Pahang v Malajsii (19. října...

Čínská poptávka po ostnatém a značně zapáchajícím ovoci durian přetváří ekonomiku jihovýchodní Asie. Mezi důležité exportéry patří Malajsie, kde farmáři pěstují ceněnou odrůdu Musang King. Trend...

17. ledna 2026

Test probiotik: Zavádějící údaje, nejisté účinky. Svou zoo ve střevech hýčkejte jinak

Premium
Probiotika test

I když se v poslední době vedou vzrušené diskuse, zda doplňky stravy s probiotiky opravdu prospívají našemu zdraví, po léčbě antibiotiky pomáhají. Volně nabízené preparáty ovšem často nabízejí za...

17. ledna 2026

I taková je Amerika. Jedno zaměstnání přestává na obživu stačit

ilustrační snímek

Ve Spojených státech rychle přibývá lidí, které jedna práce neuživí. Nejnovější data z amerického pracovního trhu ukazují, že podíl osob s více zaměstnáními je nejvyšší za posledních pětadvacet let....

17. ledna 2026

Němci stále nosí na výměnu miliony marek. I čtyřiadvacet let po zavedení eura

Ilustrační snímek

Ačkoliv se v sousedním Německu už od roku 2002 platí eurem, ovyvatelé doma stále schraňují miliardy marek. Jen v loňském roce si Němci nechali vyměnit 53,1 milionů marek, za které obdrželi 27 milionů...

17. ledna 2026

Trumpova cla k oživení zatím nevedou. Americké továrny sčítají ztráty

Instalace problematických motorů BE-4 na první raketu Vulcan

Trumpova politika měla být zárukou návratu výroby do Spojených států. Ačkoli je prezident ve funkci již jeden rok, k ničemu takovému zatím nedošlo. Továrny v USA totiž momentálně zaměstnávají o 82...

17. ledna 2026

Kdo je Ronald Lauder. Příběh muže, který Trumpa přivedl ke Grónsku

Ronald S Lauder na snímku z 21. září 2022

Myšlenka, že by Spojené státy získaly Grónsko, se už v době prvního Trumpova mandátu zdála spíše jako politická kuriozita. Nevzešla však z prezidentovy improvizace, ale zrodila se v hlavě amerického...

16. ledna 2026

Sbohem, Kalifornie. Vazby se státem přesekávají i zakladatelé Googlu

Zakladatelé Googlu Larry Page (dole) a Sergey Brin před centrálou firmy 15....

Téměř tři desetiletí je společnost Google pevně spojená s kalifornským Silicon Valley. Nyní se však jeho zakladatelé Sergej Brin a Larry Page rozhodli omezit vazby na stát, ve kterém vybudovali své...

16. ledna 2026

Účet za převzatou venezuelskou ropu: USA ji prodávají o 30 procent dráž

oil ropa barel brent

Spojené státy dosahují při prodeji venezuelské ropy zhruba o 30 procent vyšších cen, než za jaké ji prodávala samotná Venezuela. Řekl to americký ministr energetiky Chris Wright. Spojené státy začaly...

16. ledna 2026  15:42

Pro špičkové technologie jsou k mání dvě miliardy, ministerstvo chystá další výzvy

Provozovatel energetické soustavy musí každoročně veškeré vedení vizuálně...

Ještě měsíc, přesněji do 19. února, mohou firmy podávat žádosti o dotace z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Výzvu vyhlásilo loni v říjnu ministerstvo...

16. ledna 2026  15:08

Vodka s treskou jako snídaně šampionů. Řetězec narazil s humornou nabídkou

V akčním letáku slovenského řetězce Terno se v týdnu od 15. - 21.  ledna...

Slovenský maloobchodní řetězec Terno vzbudil vlnu kritiky poté, co ve svém akčním letáku představil nabídku označenou jako konsolidační snídaně. Kombinace v aktuálním letáku zahrnuje vodku, tresku v...

16. ledna 2026  14:15

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

České dráhy uspěly na Moravě. Mezi Brnem a Bohumínem vystřídají RegioJet

Vlaková souprava InterPanter

České dráhy zvítězily v soutěži ministerstva dopravy na provozování tzv. moravských rychlíků. Nabídka Českých drah vzešla ze soutěže jako ekonomicky nejvýhodnější, uvedl dopravce v tiskové zprávě....

16. ledna 2026  12:06

Je to národní hrdina. Na dělníka, který nadával Trumpovi, lidé vybrali miliony

Prezident Donald Trump odpovídá na otázky novinářů společně s ředitelem závodu...

Zaměstnanec továrny Ford Motor v americkém Dearbornu, jehož suspendovali za nadávku směřovanou prezidentovi USA Donaldu Trumpovi, získává velkou podporu od svých přátel a dalších lidí....

16. ledna 2026  10:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.