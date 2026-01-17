V roce 2024 Čína dovezla duriany v rekordní hodnotě 7 miliard dolarů (146 miliard Kč), jde tak o trojnásobný nárůst proti roku 2020. Do Číny nyní směřuje více než 90 procent světového vývozu durianů.
„I kdyby jen dvě procenta Číňanů chtěla kupovat duriany, je to pořád dostatečný obchod,“ uvedl pro BBC Chee Seng Wong, manažer továrny společnosti Fresco Green, exportéra durianů z malajského města Raub. Vzpomíná, jak během hospodářského poklesu v 90. letech káceli stromy durianu, aby uvolnili místo pro palmy olejné, hlavní tržní plodinu země. „Teď je to naopak. Kácejí palmy olejné, aby znovu pěstovali duriany,“ uvedl.
Exotické ovoce má tvrdou a pichlavou slupku a uvnitř obsahuje měkkou, krémovou dužinu. Známé je svým výrazným pachem. Někteří ho přirovnávají k zelí, síře nebo kanalizaci. Ve vybraných dopravních prostředcích nebo hotelech je ovoce dokonce zakázáno převážet či konzumovat.
Duriany z Malajsie získávají na popularitě
Hlavními dodavateli do Číny jsou Thajsko a Vietnam, podíl Malajsie na trhu ale rychle roste. „Když jsem jedla malajský durian, první myšlenka byla, že je vynikající. Musím teď najít způsob, jak to dostat do Číny,“řekla třiatřicetiletá podnikatelka Sü Sin, která se zaměřuje na export durianů do Číny.
Zmínila, že malajsijské duriany si vysloužily zvláštní místo v čínské kuchyni díky svým specifickým vlastnostem. Odrůda Musang King, která se pěstuje mimo jiné v malajsijské oblasti Raub, je charakteristická máslově jemnou a krémovou dužinou s hořkosladkou chutí.
„Možná na začátku jsme měli rádi jen sladké duriany. Ale teď hledáme věci jako vůni, bohatost a nuancované chutě,“ uvedla Sü Sin. Dnes je podle ní více zákazníků, kteří přijdou do obchodu a ptají se i po hořkých,“ doplnila.
Duriany v Raubu pomohly některým farmářům dosáhnout statusu milionářů. „Durian přispěl k místní ekonomice,“ zmínil dvaasedmdesátiletý farmář Lu Yuee Thing z malajsijského města Raub, který má vlastní obchod s duriany a také několik farem.
S podnikáním mu pomáhá rodina, synové se starají o přepravu, dcery o účetnictví a finance. On sám se stará o řízení farmy a také o sklizeň. Každé ráno vstává brzy, aby farmu prošel a zralé duriany, které buď visí na stromech, nebo leží na sítích blízko země, posbíral.
„Vypadá to, že farmáři vydělávají peníze bez námahy. Ale není to snadné,“ zmínil. Před pár lety mu podle jeho slov spadl durian na rameno, což mu způsobilo pulzující bolest, která se občas ozývá ještě dnes.
Příležitosti i spory
Chuť Číňanů na duriany se stala diplomatickým nástrojem. Peking svůj rostoucí zájem o ovoce využívá k posílení bilaterálních vztahů a podepsal řadu obchodních dohod s významnými producenty, jako je Thajsko, Vietnam a Malajsie, ale také s nadějnými dodavateli, jako je Kambodža, Indonésie, Filipíny a Laos. „V této soutěži o duriany vítězí všichni,“ prohlásil článek státních médií v roce 2024.
Obchod s duriany je také součást širšího ekonomického a infrastrukturního rozvoje. Příkladem je čínsko-laoská železnice, která byla spuštěná v roce 2021 a nyní přepravuje denně více než 2 000 tun ovoce, většinou thajských durianů.
Tlak na udržení tempa s rostoucí poptávkou však přináší i negativa. Ve Vietnamu se kvůli rostoucí poptávce mnoho pěstitelů kávy přeorientovalo na duriany, což zvýšilo celosvětové ceny kávy, které již byly ovlivněny nepříznivým počasím. V loňském roce čínské úřady našly v ovoci přítomné karcinogenní chemické barvivo, které ovoci dodává žlutější barvu.
V samotném Raubu zase vypukl konflikt ohledně půdy. Úřady pokácely tisíce stromů durianu, o kterých tvrdily, že byly nelegálně vysazeny na státní půdě. Farmáři říkají, že půdu využívají po celá desetiletí bez jakýchkoli problémů a tvrdí, že nyní jsou nuceni platit nájem, aby mohli v pěstování pokračovat.