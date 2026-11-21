Na nedávné konferenci Světového ekonomického fóra v čínském Ta-lienu přilákal nezvyklou pozornost návštěvníků robot Matrix-3. Měří 170 centimetrů, váží 65 kilogramů a dokáže rozpoznat výraz lidské tváře. S jedním z návštěvníků si dokonce zahrál hru kámen, nůžky, papír.
Hned v prvním kole oba zvolili nůžky, takže hra skončila remízou. Ve druhém už měl navrch člověk, který zahrál kámen a robota porazil. Ten mu ukázal zdvižený palec a pronesl několik slov v čínštině. Jeho vývojář Eric Sü se usmál a vysvětlil, co robot soupeři vzkázal. „Říká, že jste měl štěstí,“ řekl.
Přestože jde o jednoduchou hru, pro humanoidního robota představuje poměrně náročný úkol. Napodobit pohyby lidské ruky je totiž pro konstruktéry stále složité.
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Matrix-3 má v každé ruce 27 motorků umožňujících přesně ovládat jednotlivé prsty. Díky tomu zvládne balit krabice, přenášet náklad o hmotnosti až 32 kilogramů nebo míchat nápoje.
Na konferenci jeden z těchto robotů dokonce připravoval návštěvníkům espresso. Cena robota se dnes pohybuje kolem 85 tisíc dolarů, v přepočtu zhruba 1,8 milionu korun, píše agentura Bloomberg.
V továrnách robotů přibývá po statisících
Čína dnes vyrábí a využívá nejvíce průmyslových robotů na světě. Podle Mezinárodní federace robotiky se jich v tamních továrnách každoročně uvede do provozu více než ve všech ostatních zemích dohromady. Pomáhají kupříkladu při výrobě automobilů nebo přenášejí těžké komponenty.
Stále větší pozornost přitahují také humanoidní roboti, kteří svým vzhledem a pohyby připomínají člověka. Mezi jejich největší čínské výrobce patří jmenovitě společnosti Unitree, AgiBot a UBTech.
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Podle údajů agentury Bloomberg zajišťovaly čínské firmy více než 97 procent světových dodávek těchto zařízení. Mnohé z nich zatím slouží hlavně k testování a předvádění nových technologií. Výrobci však postupně hledají možnosti, jak je zapojit do běžného provozu.
Plechovku podá a těžký díl přenese
Čínská společnost Mech-Mind vyvíjí roboty pro továrny. Dvě mohutná ramena zařízení dokážou společně zvednout těžký kovový díl a přesně jej uložit do přepravní bedny. Zastávají tak práci, která je pro zaměstnance fyzicky náročná a může být i nebezpečná.
Roboti by mohli v budoucnu obsluhovat i zákazníky v obchodech. Jeden z nich dostane přes tablet objednávku na limonádu, přijede k regálu, natáhne ruku a uchopí plechovku. Poté se vrátí k zákazníkovi a nápoj položí na pult. Místo nohou má pojízdnou základnu, která mu umožňuje pohybovat se po místnosti.
Čínským výrobcům pomáhá především rozsáhlá síť dodavatelů, dostupnost součástek a dostatek zkušených techniků. Díky tomu mohou své roboty rychle vylepšovat a nasazovat do praxe.
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S některými se už lidé běžně setkávají v hotelech, restauracích nebo obchodních centrech. V Šanghaji lze namátkou narazit na robota, který připravuje cappuccino, rozváží nápoje nebo vysává podlahu mezi nakupujícími.
Američané vyvíjejí mozek, Číňané tělo
Spojené státy vkládají obrovské částky do vývoje stále výkonnější umělé inteligence. Čína se naopak více zaměřuje na to, jak nové technologie využít v továrnách, obchodech nebo dalších službách.
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Jak daleko vývoj pokročil, ukazuje i společnost Mech-Mind. Jedno z robotických ramen dostalo za úkol vložit vejce do každé připravené misky. Šéf firmy Šao Tianlan zadal pokyn do počítače a na konec přidal slovo „prosím“. Když se ho novinář zeptal proč, s úsměvem odpověděl. „Robotům říkám prosím pokaždé. Pro případ, že by jednou ovládli svět,“ uzavřel pro Bloomberg.