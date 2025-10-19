Čína mění Tibetskou náhorní plošinu v solární komplex. Zásobuje i datová centra

Čína se snaží přeměnit Tibetskou náhorní plošinu v důležité centrum obnovitelných zdrojů. Výroba čisté energie je zde navíc proti uhlí až o 40 procent levnější, což význam celého projektu ještě umocňuje. Mimo jiné díky vysoké nadmořské výšce, kde je sluneční záření standardně velice intenzivní.
Kromě solární energie se zde navíc snaží využívat i další obnovitelné zdroje. Budují se tam větrné i vodní elektrárny, které rovněž pomáhají s generováním elektřiny. Na řadu přicházejí hlavně v nočních hodinách, kdy slunce nesvítí, píše portál The New York Times.
Čína má navíc s touto oblastí velké plány i do budoucna. Během několika let tam chce vybudovat ještě desetkrát solárních panelů víc. Počítá tu i s dalším rozvojem vodních a větrných zdrojů, které pomohou udržovat stabilní napětí v síti.
Levná energie i pro průmysl
Projekt s názvem Talatan Solar Park, na kterém se začal pracovat už v roce 2012, má zajišťovat výrobu velmi levné energie hlavně pro průmysl, který se čínské úřady snaží do blízkosti Tibetské náhorní plošiny postupně přesouvat. V blízké budoucnosti se zde počítá třeba i s produkcí polysilikonu nezbytného právě i pro výrobu solárních panelů.
„Velkou část vyrobené energie spotřebují také datová centra, která zde navíc díky vysoké nadmořské výšce a nízkým teplotám spotřebují až o 40 procent méně elektřiny než obdobná centra u moře,“ říká analytik Čang Ťing-kang. Dodává, že elektřina vyrobená na Tibetské náhorní plošině vysokonapěťovým vedením míří i do průmyslových center vzdálených až 1 600 kilometrů daleko.
Realizace podobných projektů ve vysoké nadmořské výšce je ale velmi náročná a v mnoha směrech kontroverzní. Když projekt Talatan Solar Park začínal, odnesly to třeba ovce, které se pod solárními panely nemohly pást. Zpět se zvířata mohla vrátit až po pár letech, kdy se panely nainstalovaly o něco výše.
Závislosti na uhlí a dalších fosilních palivech
Pro čínskou vládu je projekt na Tibetské náhorní plošině důležitý i proto, že pomáhá se snižováním závislosti na fosilních palivech, které musí asijská velmoc stále ve velkém dovážet ze zahraničních ekonomik. Prezident Si Ťin-pching před nedávnem oznámil, že země v příštích letech chce kapacitu obnovitelných zdrojů proti nynějšku rozšířit až šestinásobně.
Již nyní země vyrábí nejvíce elektrické energie ze solárních zdrojů na světě. Jen v roce 2025 by se Číně mělo podařit zprovoznit nové solární kapacity o výkonu, který odpovídá vodní elektrárně na přehradě Tři soutěsky. To zároveň přispívá i ke snižování emisí skleníkových plynů.
Kromě solárních kapacit ale asijská velmoc pracuje i na výstavbě nových přehrad. Například na řece Jarlung Cangpo (Brahmaputra) v jižním Tibetu vzniká projekt největší vodní elektrárny světa. To se ale na příliš nelíbí Indii, která se obává omezení přítoku vody do svých oblastí, uzavírá The New York Times.