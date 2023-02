Energie z OZE je v Číně stále populárnější. Vystačí skoro pro všechny domácnosti

Ačkoliv míra zapojení obnovitelných zdrojů na čínském území v poslední době vzrostla, tak na druhé straně nevedla k menšímu spalování fosilních paliv. Poptávka po energiích ze strany čínského průmyslu je totiž obrovská a očekává se, že v letošním roce ještě vzroste. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Produkce větrné a solární energie v Číně loni stoupla až na 1 190 terawatthodin. Celková spotřeba energie v čínských domácnostech se pak podle tamějšího Národního úřadu pro energetiku vyšplhala na 1 340 terawatthodin. V případě meziročního srovnání jde asi o čtrnáctiprocentní nárůst spotřeby, a to hlavně proto, že Číňané v poslední době trávili doma mnohem více času kvůli přísným protipandemickým nařízením.

Ty ale byly v uplynulých týdnech do velké míry uvolněny. Čínská ekonomika se tak dostává pomalu zpět do normálu a může tak znovu nastartovat i svůj značný hospodářský růst z posledních let. To ale bude možná znamenat i vyšší spotřebu fosilních zdrojů, které budou generovat i více škodlivých skleníkových plynů. Tamější továrny totiž podle odhadů stojí asi za 60 procenty spotřeby elektřiny.

Spotřeba energie v čínských domácnostech tak může kvůli nižším restrikcím v letošním roce klesnout a ještě více se tak vzdálit od spotřeby domácností v jiných světových ekonomikách. Třeba ve Spojených státech se domácnosti na celkové spotřebě energie v zemi podílejí asi 39 procenty a v případě Japonska jde pak asi o 29 procent.